L'oroscopo dell'8 aprile è pronto a rivelare le novità e i consigli del terzo giorno dell'attuale settimana. Per i segni della Bilancia e dell'Acquario è giunta l'ora di fare un esame di coscienza. I nativi del Leone si svegliano con la voglia di stare più a contatto con le persone fidate, invece, i nati sotto il segno della Vergine preferiscono solo poltrire. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Dovete lasciar perdere tutto ciò che riguarda il passato, gli errori commessi, i rimpianti e i rimorsi.

È giunto il momento di plasmare il vostro futuro. Avete la possibilità di ripartire da zero, di riscattarvi e di raccogliere le soddisfazioni. Se avete in mente qualcosa, non lasciatevi bloccare dalla paura e buttatevi a capofitto. Presto raccoglierete i frutti del vostro impegno. Non avete nulla da perdere, solo da guadagnare.

Toro – In questa giornata di mercoledì potreste riscoprire un senso di leggerezza che non provavate da qualche tempo. Forse avete scoperto che nella vita non tutto va preso troppo sul serio, specialmente quando le cose non volgono a vostro favore.

Questa nuova consapevolezza può aprirvi molte strade nel futuro e vi permette di osare di più senza farvi male. Approfittatene!

Gemelli – Avete bisogno di rinnovare la vostra vita, altrimenti vi assale un senso di noia e apatia. Ecco perché per voi è importante alzarsi dal letto con nuovi propositi, nuove idee da realizzare. Iniziate ad apportare qualche piccolo cambiamento nelle vostre abitudini e vedrete che, con il tempo, il resto verrà fuori da sé.

Ciò che conta è non perdersi in eccessive riflessioni su ciò che dovete fare in futuro. L'oroscopo consiglia di fare un passo alla volta.

Previsioni di mercoledì 8 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Per evitare qualche spiacevole situazione, date retta alle parole di una persona che vi è vicina e che vuole soltanto aiutarvi. Fate tesoro di tutto ciò che vi dice, magari potreste usare i suoi consigli a vostro piacimento, ma ricordate che il tempo sta per scadere e che dovete prendere subito una decisione definitiva.

Nel caso decideste di non dare ascolto a chi vi mette in guardia, potreste incorrere in qualche brutta sorpresa. Non siate testardi!

Leone – Rispetto agli altri giorni, questa giornata vi fa venire una grande voglia di stare più a contatto con la gente, attraverso i social. Non avete problemi a relazionarvi e il vostro partner d'amore è più condiscendente del solito. Non iniziate con i sospetti, a pensare che dietro alla sua gentilezza si nasconda qualcosa. Più che altro provate a essere più disponibili e condiscendenti con la vostra dolce metà.

Vergine – Purtroppo questa giornata di mercoledì è priva di emozioni.

Alcuni di voi poltriranno per tutta la giornata. È un periodo un po' monotono per voi che avete costantemente bisogno di scossoni forti per reagire. Non chiudetevi a riccio, magari da una semplice discussione potreste ricavare qualcosa d'interessante, che attiri la vostra attenzione. Se poi preferite crogiolarvi nell'apatia, la scelta è vostra.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le cose in questa giornata potrebbero prendere una piega del tutto inaspettata e l'entusiasmo è sepolto tre metri sotto il suolo. Forse avreste preferito una via più semplice, ma la vita non funziona così.

Bisogna combattere contro gli ostacoli, poiché lottare significa ottenere maggiore soddisfazione da una vittoria. Intraprendere una strada spianata potrebbe essere controproducente alla vostra personalità. Le persone che non sanno che fare nella vita, farebbero bene a chiedersi cosa meritano davvero. Un esame di coscienza a questo punto è indispensabile.

Scorpione – Puntate i vostri sguardi verso l'orizzonte, siate vigili e assicuratevi che niente vada per il verso sbagliato. La concentrazione è d'obbligo in questa giornata di mercoledì. Se vi sentite stanchi è perché avete lavorato sodo in questi ultimi tempi.

Inoltre, fareste bene a chiedere un supporto per poter prendere qualche giorno di riposo, per caricare la mente. Cercate di non trascurare i dettagli, che sono importanti per la vostra vita, sia lavorativa che privata.

Sagittario – Se a breve avrete una scadenza da rispettare, farete bene a fare del vostro meglio. Tenetevi pronti per le prove finali e non perdete quella carica di energia che vi spinge a dare il massimo. La meta è vicina, ma tutto dipende solo da voi. L'oroscopo consiglia di risolvere tutto prima di domenica, così potete rilassarvi con i vostri cari e trascorrere insieme le feste pasquali.

L'oroscopo di mercoledì 8 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se le persone non richiedono più la vostra presenza, non amareggiatevi, vorrà dire che per un po' non avrete più fastidi, favori da fare, consigli da dispensare. L'unità di misura per l'affetto che gli altri provano per voi non si misura mica in questo modo, anzi, dovreste essere contenti di non perdere più tempo dietro a coloro che non vi meritano. Godetevi questa giornata e, se proprio avete bisogno di dialogare con qualcuno, fate voi il primo passo.

Acquario – A volte siete molto abili nel parlare e nel convincere gli altri ma non lo siete con voi stessi.

Vi siete più volte ripromessi di non peccare più di superficialità, ma invano. È arrivato il momento di fare un esame di coscienza. Siate più attenti nel fare le spese, con i tempi che corrono i rischi inutili vanno evitati. Non lasciate che la vostra personalità prenda il sopravvento.

Pesci – In questo mercoledì potreste dover affrontare un vostro familiare o collega di lavoro, per spiegare che voi non potete fare tutto da soli e che, in una collaborazione, il principio fondamentale è la lealtà. Fatto ciò, cercate di non pressare l’altra persona con prediche e ramanzine, perché potreste ottenere il risultato contrario a quello sperato.

Il rispetto tra voi non deve mai mancare.