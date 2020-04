L'Oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio 2020 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo le previsioni zodiacali della settimana a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, in questo contesto incentrate sui sei segni interessanti la seconda metà dello zodiaco. I giorni compresi da lunedì a domenica, nel periodo sotto osservazione vedranno in ottima posizione l'Acquario (voto 8), in grandissima forma e appoggiato pienamente dalla Luna nel segno.

Con soddisfazione segnaliamo un altro segno altrettanto in periodo positivo: Pesci (voto 7). In preventivo sette giorni impegnativi, tuttavia non proibitivi da affrontare, per Bilancia (voto 6), Scorpione (voto 6) e Capricorno (voto 6). Invece si presume possa essere abbastanza sotto stress il periodo per il Sagittario (voto 5) sottomesso da astri scorbutici nei confronti del segno. A questo punto andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio.

Oroscopo e pagelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. In arrivo una settimana giudicata dall'oroscopo sufficiente, evidenziata da periodi buoni e da altri meno: in pratica avrete a che fare con i soliti momenti nei quali non sapete mai che pesci pigliare, tale potrebbe essere la confusione generale. Niente panico, seguite i nostri oroscopi giornalmente e non avrete problemi.

Vediamo allora come sono stati valutati i prossimi sette giorni a cavallo dei due mesi, valutati direttamente dall'oroscopo con un consiglio: sforzatevi di essere solo e sempre voi stessi, costi quel che costi! A seguire il riepilogo condensato di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 29, sabato 2 maggio;

★★★★ giovedì 30 aprile, venerdì 1 e domenica 3 maggio;

★★★ lunedì 27 aprile;

★★ martedì 28 aprile 2020.

Scorpione: voto 6.

Anche a voi nativi dello Scorpione il periodo analizzato in questo frangente avrà i contorni scarni della mediocre sufficienza. Quasi certamente avrete da combattere contro i soliti alti e bassi della quotidianità ai quali in tanti già siete abituati da un pezzo, per cui fate massima attenzione. Diciamo che la parte peggiore la troverete a metà percorso settimanale: prima un giovedì portatore del "sottotono" e poi un conseguente venerdì vestito con i colori acri relativi ai periodi da "ko" (peccato per il primo giorno di maggio!). A voi continuare a svelare in modo completo le stelline giorno per giorno nel prospetto seguente:

★★★★★ martedì 28 e domenica 3 maggio;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, sabato 2;

★★★ giovedì 30 aprile;

★★ venerdì 1 maggio 2020.

Sagittario: voto 5.

La settimana osservata in questa sede si annuncia decisamente poco affidabile per voi del Sagittario, sia dal punto di vista sentimentale che nelle attività da lavoro. Indubbiamente, non mancherà qualche giornata ottima, come quella (unica e sola) di lunedì 27 aprile targata con cinque stelle: le andremo a scoprire tra pochi giorni attraverso il nostro oroscopo quotidiano. Non male nemmeno martedì 28, giovedì 30, domenica 3 maggio, tutte classificate con quattro buone stelle. Bene, partiamo subito con il dare conferma a quanto detto in precedenza analizzando la situazione relativa alle stelline sui sette giorni in analisi.

Il report astrologico:

★★★★★ lunedì 27 aprile;

★★★★ martedì 28, giovedì 30, domenica 3;

★★★ mercoledì 29, venerdì 1;

★★ sabato 2 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6. L'oroscopo della settimana valuta abbastanza scarso il periodo esaminato. Infatti, le giornate vedranno l'alternarsi di fasi alterne negative e positive: a quest'ultime dovete adeguare le vostre necessità più importanti. Quindi, cercate di far coincidere interessi, programmi e impegni vari proprio in queste giornate più belle, non a caso valutate a cinque stelle. Per qualsiasi altra impellenza da portare a fine, sufficientemente buone da sfruttare saranno giovedì 30 aprile, come anche venerdì 1 e sabato 2 maggio, senz'altro pronte a regalare favorevoli situazioni, alcune davvero favolose.

Il responso completo rilasciato dalle stelline giornaliere di competenza del Capricorno vi aspettano nel prosieguo:

★★★★★ lunedì 27, domenica 3 maggio;

★★★★ giovedì 30, venerdì 1, sabato 2;

★★★ martedì 28 aprile;

★★ mercoledì 29 aprile 2020.

Acquario: voto 8. L'oroscopo prevede per moltissimi di voi nativi una settimana giudicata ottima, formata da giornate in prevalenza belle e performanti. Dunque, avrete solo l'imbarazzo della scelta: giorno per giorno, analizzate e seguite il calendario delle stelline, mettendo eventuale "carne al fuoco" soprattutto martedì 28 aprile, almeno sulla carta la vostra giornata superfortunata.

Nulla da eccepire comunque nemmeno per le tre giornate relative a mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 1 maggio, tutte considerate a cinque stelle. Pronti ad andare al riepilogo generale per i prossimi sette giorni? A voi le stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 28 aprile;

martedì 28 aprile; ★★★★★ mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 1 maggio;

★★★★ lunedì 27 aprile;

★★★ sabato 2 maggio;

★★ domenica 3 maggio.

Pesci: voto 7. Le prossime sette giornate in arrivo osserveranno un corso ad andamento lento, tuttavia non difficile da governare. Tra le peggiori, in primis quelle di domenica 3 e sabato 2 maggio, rispettivamente catalogate come "sottotono" e da "ko".

Le restanti saranno mediamente buone: sfruttabili al meglio, soprattutto quelle di lunedì 27 e giovedì 30 aprile, entrambe classificate da cinque stelle portafortuna. La migliore in assoluto invece sarà quella al "top del giorno" di mercoledì 29 aprile. A seguire, le stelline giornaliere legate a stretto filo con i sette giorni sotto analisi:

Top del giorno mercoledì 29 aprile;

mercoledì 29 aprile; ★★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★★ martedì 28 e venerdì 1;

★★★ domenica 3 maggio;

★★ sabato 2 maggio 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Disponibile alla lettura, come da prassi è già pronta con precisione cronometrica la nuova classifica della settimana da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio.

La scaletta con le pagelle e le stelline interesserà tutti i dodici segni, dunque valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" della prossima settimana è il Leone, meritatamente al 1° posto in scaletta. Segue a ruota il Cancro in seconda posizione con il segno dei Gemelli a chiudere il giro.

Allora, tenuto conto che la voglia di avere conferme in merito ai voti assegnati sarà di certo impellente, passiamo immediatamente a togliere il velo dalla classifica generale impostata sull'oroscopo settimanale dal 27 al 3 maggio:

1° Leone , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Cancro, voto 9;

3° Ariete, Vergine e Acquario, voto 8;

4° Toro e Pesci, voto 7;

5° Gemelli, Bilancia, Scorpione, e Capricorno voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

Il riscontro astrologico generato dall'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio, dunque incentrato sugli ultimi giorni di questo mese ed i primi tre del nuovo, finisce qui.

Come sempre vi esortiamo a non disertare il prossimo incontro con le previsioni, la classifica e le pagelle riguardanti il lasso temporale incentrato tra il 4 e il 10 di maggio.