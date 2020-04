L'oroscopo di domani, venerdì 1° maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Riparte un nuovo mese e le speranze saranno veramente numerose. Ciascun segno zodiacale, dopo un avvio dell'anno scalmanato, avvertirà una gran voglia di ripartire e darsi da fare. Grazie anche ad un buon cielo astrale costellato di interessanti aspetti planetari, sarà possibile incominciare il mese con il piglio giusto. La Luna in Leone donerà un forte senso di sicurezza e adattabilità perciò i nativi di tale segno si sentiranno 'tosti' e ruggenti.

Buon avvio di maggio per tutti i Cancro ma faranno i salti di gioia anche altri simboli dello zodiaco. Non mancheranno novità, emozioni e sorprese. Dunque, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Gemelli - 12° posto - Di questi tempi non è facile instaurare dei rapporti costruttivi. Essendo un segno altamente socievole, siete indubbiamente tra i più penalizzati di questo periodo.

Il contatto umano per voi è tutto, perciò avete difficoltà a chiudere occhio la notte e siete perseguitati dagli incubi. Il futuro vi preoccupa dato che captate solamente notizie pessimistiche. Cercate di prendere le distanze da chi prevede solo disgrazie altrimenti continuerete ad avere difficoltà. Liberatevi di tutte le cose cattive e circondatevi di progetti entusiasmanti e di persone positive.

In tal modo, giorno dopo giorno, ritroverete la voglia di sorridere.

Ariete - 11° in classifica - La mente è in perenne evoluzione ma tutto dipende da come viene trattata. Se si continua a guardare i notiziari pieni di cattive notizie, sarà abbastanza normale sentirsi demoralizzati e tristi. Dunque, cercate di iniziare questo nuovo e tiepido mese con lo spirito giusto e focalizzatevi sui lati positivi.

Del resto vi aspetta un venerdì importante, perfetto per prendere in considerazione un progetto nuovo ed entusiasmante. Guadagni, lavoro e amore saranno al centro di una serie di novità durante questo quinto mese dell'anno. Valorizzatevi di più e tenete a bada la vostra irascibilità che potrebbe venire fuori da un momento all'altro.

Vergine - 10° posto - Periodo bruttino. Forse non vi siete ripresi del tutto dagli ultimi accadimenti e vi sentite ne carne ne pesce, ma questo 1° maggio invita a guardare avanti. Cercate di riporre maggiore fiducia nel futuro e smettetela di vedere il bicchiere mezzo vuoto.

Tutto parte dalla mente, per cui se seminate gioia raccogliere felicità. Successi e miglioramenti non si intravedono dall'oggi al domani: 'La pazienza e la virtù dei forti'. Presto questo stato di incertezza apparterrà esclusivamente al passato. Qualche nativo sente ancora nostalgia di un vecchio amore, ma cercate di voltare pagina a partire da questo venerdì!

Toro - 9° in classifica - Più passa il tempo, più scoprite nuove realtà su voi stessi e su chi vi circonda. Negli anni, le difficoltà vi hanno forgiato nonostante le ferite che ancora vi portate dentro. In questa giornata, le preoccupazioni e le ansie, che vi hanno accompagnato per tutto marzo e aprile, spariranno ma sarà un processo graduale.

Queste 24 ore potranno rivelarsi buone o cattive, dipenderà da una serie di cose. Avrete da ridire su alcune scelte effettuate tempo fa, infatti qualcosa non vi convince del tutto. I cuori solitari vorrebbero innamorarsi come una volta, ma verrà il tempo per l'amore e per la passione.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° posto - Ci sono giornate in cui tutto vi sembra sbagliato e altre in cui pensate di essere voi il problema. In famiglia è una lotta continua tra chi vuole più spazio e chi vuole avere sempre ragione. Insomma non si fa altro che discutere di ogni minima questione e questo vi ha portato all'esasperazione!

In tal caso vi basterà fare orecchie da mercante e continuare per la vostra strada senza perdere tempo a litigare. Fortunatamente in giornata troverete un briciolo di tregua e nessuno vi infastidirà. Il campanello suonerà anche per chi vive da solo ed è da tempo in attesa di qualcosa.

Pesci - 7° in classifica - L’Oroscopo di domani vi vedrà alternare momenti di gioia a momenti di vulnerabilità. In questo periodo la vostra sensibilità risulta essere molto più accentuata della norma. Ciononostante, Nettuno vi supporterà favorendo i vostri propositi e i movimenti economici. Non sprecate questa giornata perché potreste togliervi delle piccole soddisfazioni.

Aspettatevi una chiamata o un messaggio da qualche parente o amicizia importante. La voglia di partire sarà alta così come la voglia di lasciarsi andare all'amore. Le coppie faranno i salti di gioia mentre i cuori solitari dovranno attendere luglio/agosto. Nel comparto lavorativo e finanziario comincerà a muoversi qualcosa finalmente.

Cancro - 6° posto - L’oroscopo dell'1 maggio dice che riuscirete a ripartire con il piglio giusto. Maggio è sempre stato un buon mese per voi e lo sarà anche questo. Coloro che hanno subito delle rotture o delle perdite, riusciranno a scovare nuova linfa vitale e torneranno a brillare più di prima.

Siete perfetti così come siete per cui non sforzatevi mai di apparire diversi solamente per piacere agli altri. La vita è molto preziosa, dunque fate quello che vi entusiasma. Se c'è un problema che vi tormenta, tiratelo fuori aprendovi a confidenze. Qualche nativo del Cancro ha tra le mani un progetto interessante, in tal caso portatelo avanti senza accampare scuse.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche rivelano una giornata perfetta per rivedere e sistemare alcuni conti in sospeso. Ultimamente avete ritrovato l'amore e la voglia di fare nonostante dei picchi di vulnerabilità.

Le buone abitudini conducono al successo. Nella vita bisogna sempre lottare e osare: 'Chi non risica non rosica'. In giornata cercate di rompere il ghiaccio. Non aspettate che siano gli eventi a decidere la vostra prossima mossa. Per il momento forse l'attività è in stand-by o forse avete tirato i remi in barca in attesa di tempi migliori. Comunque sia, maggio porterà delle novità in questo comparto e vi aiuterà a scavalcare ogni ostacolo.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Sagittario - 4° posto - In un rapporto occorrono tenerezza e comprensione reciproca. Dunque, sbarazzatevi di quelle relazioni a senso unico e distruttive.

Non sprecate le vostre energie dietro a ciò che non funge più, anzi, sfruttate queste 24 ore per stilare un piano accurato da far germogliare non appena possibile. Questa sarà indubbiamente la giornata perfetta per mettere tutto a posto e sbarazzarsi del ciarpame. Quella sgradevole sensazione che in genere vi sopprime ogni fantasia, sparirà magicamente e avrete un maggio in crescendo. All'orizzonte si intravedono delle nuove conoscenze per chi è single da un bel po' di tempo. Bene l'amore coniugale.

Acquario - 3° in classifica - La felicità si cela nelle piccole cose e lo sapete fin troppo bene.

La vostra fantasia sarà strepitosa, inoltre, Marte nel segno vi renderà più brillati e differenti che mai. Non vi mancherà nulla, riuscirete a superare i vostri limiti mentali. Saturno (anch'esso nel vostro domicilio) vi fornirà tutte le armi necessarie per combattere la vostra battaglia personale e vincere. In questo periodo avete due pensieri in mente: soldi e lavoro. Maggio regalerà qualcosa di emozionante ed anche delle sorpresine, non dovete fare altro che rimboccarvi le maniche. Da questo venerdì fino a domenica potrebbero giungervi delle nuove richieste d'amicizia.

Capricorno - 2° posto - Giove nel segno vi renderà molto diligenti ed efficienti.

Sarete altamente concentrati e riuscirete a gestire tutte le situazioni in modo funzionale a partire da questo venerdì. Sarà il mese della ripresa. Anche chi ha perso un impiego riuscirà a rivedere la luce del sole. Se c'è da adattarsi, fatelo senza troppe menate e cercate di inventarvi un qualcosa in più che possa rendervi diversi rispetto alla concorrenza. Avrete energie a volontà e farete tantissime cose interessanti. A partire da questa giornata ritroverete il sonno e la voglia di amare.

Leone - 1° in classifica - Avrete a che fare con una giornata ruggente grazie alla Luna ancora nel vostro segno. Tutto il vostro carisma verrà fuori. Siete migliorati molto in questi lunghi mesi di inizio 2020, siete più forti e tosti. Questo periodo, inoltre, ha rafforzato la vostra autostima mettendo i puntini sulle 'I'. In queste 24 ore giungeranno degli annunci importanti da prendere in gran considerazione. Prossimamente, obiettivi e soldi continueranno ad essere i temi più toccati. Coloro che hanno perso il lavoro oppure non sono riusciti a ripartire con la propria attività, dovranno reinventarsi e studiare un buon sistema per rilanciarsi sule mercato. Cercate di tenere la mente aperta e flessibile.