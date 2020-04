L'Oroscopo di domani, martedì 14 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Archiviate le festività pasquali, è tempo di tornare alla solita quotidianità che, stando alle previsioni, sarà piuttosto particolare. Amore, soldi, lavoro e benessere saranno rimessi in gioco. Le stelle rivelano che saranno 24 ore interessanti dato che la giornata sarà caratterizzata dalla presenza della Luna in Capricorno che genererà scompiglio ma al contempo porterà dei vantaggi importanti. Mentre la Bilancia intraprenderà una fase positiva, i Cancro dovranno fare i conti con dei problemi economici.

Andiamo ad approfondire dettagliatamente le previsioni astrali del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali: gli ultimi 4 segni

Capricorno - 12° posto - In giornata dovrete fare mente locale e tracciare la netta linea tra presente e passato. Non permettete che gli ultimi e difficili periodi vi ostacolino più di quanto abbiano già fatto. Cercate di liberarvi di tutte quelle paure che vi recavano molto dolore, non avete alcuna ragione di stare male.

Le cose miglioreranno solamente se sarete capaci di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Avete moltissimo da offrire agli altri, quindi su con la vita!

Acquario - 11° in classifica - La giornata di domani 14 aprile porterà un bel po' di caos il quale rischierà di prendere il sopravvento su tutto ciò che vi riguarda. Nonostante i vostri chiari e già prestabiliti piani per il futuro, qualcosa vi sfugge dal controllo e questo non vi rasserena, non a caso ultimamente avete difficoltà a chiudere occhio o a fare sonni tranquilli.

In realtà, la vostra inquietudine ha radici particolari ma spetta esclusivamente a voi scovarle per poterle definitivamente estirpare. Solo così avrete modo di andare avanti di ritrovare il sorriso.

Sagittario - 10° posto - In giornata potreste avere a che fare con dei problemini di salute riguardanti soprattutto le vie digerenti, ma niente di preoccupante. Spesso soffrite di mal di testa o avete problemi alla pressione.

Per tale ragione dovreste fare maggiore attenzione a ciò che andrete ad ingurgitare durante la giornata. Dovrete evitare di abbuffarvi, anzi, mettetevi a dieta. Controllatevi come meglio potete e distraetevi facendo varie attività ginniche come ad esempio la cyclette o il tapis roulant. In questo modo riuscirete a smaltire gli eccessi accumulati di recente, ma cercate di non esagerare.

Toro - 9° in classifica - Dovrete cercare di prestare più attenzione alle persone che tenteranno di inviarvi un messaggio in codice. La vostra immaginazione ultimamente risulta essere un pochino ferma poiché siete inchiodati sul passato.

Un cambiamento porterebbe dei benefici nella vostra vita, dunque, non siate ostinati e aprite la mente. Guardate a fondo dentro di voi e cercate di comprendere che cosa vi affligge con esattezza. Giornata perfetta per mettersi a dieta e dire 'basta' a dolci e salati.

Oroscopo del giorno: i 4 segni nella media

Leone - 8° posto - Dovrete abbandonare tutte le vostre preoccupazioni in questa giornata. Le persone che vi sono affianco nel quotidiano, non hanno bisogno di altro pessimismo ma di serenità. Quando vi sentite giù di corda, non siete in grado di supportare nessuno nemmeno coloro che stanno attraversando un periodo turbolento.

Dunque, non siate egoisti in queste 24 ore altrimenti ve lo rinfacceranno in futuro. Siate dei guerrieri e affrontate le insidie quotidiane a testa alta.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 14 aprile vi vedrà reduci da un periodo non proprio favorevole sul campo economico e lavorativo. Ci sono state delle problematiche da affrontare nei giorni scorsi, dunque, evitate di sperperare il vostro denaro dato che ci potrebbero essere degli imprevisti in famiglia. Presto dovrete contribuire a ristabilire l'intera situazione finanziaria, ma ve la caverete egregiamente. Non esagerate con gli acquisti online, la noia e lo sconforto potrebbero indurvi a comprare cose che in realtà non vi occorrono.

Mantenete fuori dalla vostra vita le mire espansionistiche, in tal modo preserverete i vostri risparmi tanto sudati e non prenderete fischi per fiaschi.

Vergine - 6° posto - A partire da questo martedì comincerete ad entrare in una fase importante del vostro percorso di vita. Molte cose dovranno succedere e cambiare, ma una sistemazione efficiente sarà trovata. La confusione degli ultimi tempi risulterà ancora presente, tuttavia, in queste 24 ore tornerete a considerare tutto più positivamente e non vi lascerete abbattere dagli imprevisti. La consapevolezza di sapere accanto a voi qualcuno che vi sostiene e che vi vuole bene, vi rende indubbiamente forti.

Scorpione - 5° in classifica - Alcune incomprensioni potrebbero finalmente trovare risposta e tutto potrebbe risolversi in men che non si dica. La soluzione, in realtà, è a portata di mano per coloro che hanno qualcosa da farsi perdonare. Chiedendo scusa tornerà nuovamente il sereno, ma se permetterete all'orgoglio di prevalere resterete inevitabilmente a fare i conti con i dubbi e i rimorsi. La vita è breve, quindi non sprecate il vostro prezioso tempo a fare e dire cose negative e improduttive: 'Tempus fugit'.

Classifica oroscopo: i primi 4 segni

Gemelli - 4° posto - Cercate di prendervi del tempo per riflettere su certi progetti che avete in mente da molto.

La mattinata risulterà più fruttuosa rispetto al resto della giornata, per cui dovrete essere abbastanza furbi da approfittarne al volo. I momenti di silenzio vi aiuteranno a ragionare meglio e a trovare delle soluzioni a quei problemi che si tendono a frapporsi tra voi e i vostri sogni. Non permettete a nessuno di intralciare le vostre operazioni altrimenti rischierete di perdere la motivazione e la concentrazione, inoltre, dovrete ricominciare daccapo.

Ariete - 3° in classifica - Aspettatevi un martedì perfetto per fare un po' di pulizia, in tutti sensi e non solo ambientale. Se avete trascurato un po' la vostra casa e il vostro aspetto fisico, dovrete sfruttare queste favorevoli 24 ore per fare un po' di ordine.

Sbarazzatevi del superfluo! Ultimamente siete confusi mentalmente, per cui non dimenticate di riorganizzare i vostri pensieri e i sentimenti, soprattutto se avete qualche relazione/situazione in stand by. Non è bello tenere gli altri sulle spine, quindi cercate di essere più altruisti.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani si presenta interessante. La vostra presenza, in questa giornata di martedì, sarà richiesta da più parti soprattutto nelle ore più impensate. Se conducete un lavoro molto importante e che aiuta il prossimo, avrete un bel daffare ma ne sarete contenti. Amate ciò che fate e avete sempre il sorriso sulle labbra.

Non mancheranno soddisfazioni, nonostante lo stress risulti abbastanza alto. Sarete un vulcano di idee e riuscirete a motivare anche coloro che avranno la fortuna di avervi accanto.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche rivelano che a partire da questa giornata si entrerà in una fase più positiva. Una parte della negatività che vi ha accompagnato sinora, scomparirà e tornerete a considerare l'intera situazione con occhi diversi. Qualche nuova prospettiva farà si che il vostro umore migliori sensibilmente. Riuscirete a trovare un senso a tutto quello che vi è accaduto e avrete modo si metabolizzare!

Sorridete, questa sarà un'ottima giornata.