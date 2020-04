In questo periodo difficile dare un'occhiata all'Oroscopo del mese di Maggio 2020 può essere un buon passatempo e dare nuove speranze a chi le ha perse. L'Oroscopo del prossimo mese sarà infatti ricco di trasformazioni per i segni dello Zodiaco. Dopo un periodo di solitudine, il segno dello Scorpione potrà sperare in un nuovo inizio. Nel frattempo, il Pesci attraverserà un mese di riflessione personale e capirà cosa vuole veramente. Novità all'orizzonte anche per i nati sotto la Bilancia che non tarderanno molto a fare passi in avanti importanti in amore.

Oroscopo maggio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: quello di maggio sarà un mese duro da affrontare poiché non vi piace il cambiamento e sarete costretti ad affrontarlo. In amore non c'è niente da temere, le discussioni si risolveranno velocemente. Per quanto riguarda il lavoro non è il periodo adatto per azzardare e spingersi oltre la propria postazione.

Toro: questo segno affronterà al meglio il rientro nella vita di tutti i giorni e si dimostrerà molto determinato a raggiungere i propri obiettivi.

Le relazioni durature subiranno degli scossoni e ricostruire il rapporto che c'era prima richiederà tempo e coraggio.

Gemelli: tempo di riflessione per i nati sotto il segno del Gemelli che dovranno prendere decisioni radicali. Il lavoro prenderà molto del loro tempo ma non bisogna scoraggiarsi. Il transito della Luna prospetta incontri interessanti per i single e proposte interessanti per chi è implicato in una relazione di convivenza da molti anni.

Previsioni astrali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l'oroscopo annuncia un mese di trasformazione personale per il Cancro. In amore essi dovranno affrontare nella seconda sestina di maggio una fase di transizioni in cui dovranno riflettere sui loro sentimenti per il partner. Sul posto di lavoro nasceranno importanti discussioni con i colleghi.

Leone: quelle di maggio saranno settimane di grande rinnovo personale.

L'amore non potrebbe andare meglio e si prospetta un'estate piena di avventure con il partner. Il lavoro inizierà a dare i suoi frutti e a offrire offerte gradite.

Vergine: mese intenso quello della Vergine grazie a incontri propizi nella prima settimana di maggio. In amore prosegue tutto a gonfie vele e potrebbe anche essere il momento adatto per fare progetti a lungo termine. I single potranno rimettersi in gioco grazie all'arrivo di Mercurio nel loro cielo.

Oroscopo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: maggio sarà un mese colmo di novità per la Bilancia che finalmente potrà fare un grande passo in avanti in amore.

Il cielo è ottimo anche per i single che potranno fare nuove conoscenze rimanendo però con i piedi per terra. In ambito lavorativo non si può dire lo stesso. Quelli di fine mese saranno dei giorni stressanti.

Scorpione: dopo un lungo periodo di riflessione e solitudine è il momento adatto per un nuovo inizio amoroso e personale. Le nuove conoscenze potranno pensare più in grande. Il lavoro proseguirà su un'onda tranquilla e piatta senza troppi intoppi.

Sagittario: per il segno del Sagittario è tempo di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Le relazioni durature riprenderanno sorprendentemente l'intimità perduta da tempo.

Sul posto di lavoro è il momento giusto per azzardare e rimettersi in gioco.

Oroscopo mese di maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'oroscopo rivela che è il mese giusto per farsi valere e mostrare il carattere. Le relazioni ormai concluse potranno finalmente essere lasciate alle spalle e potranno iniziare relazioni nuove e travolgenti. Il lavoro si prospetta ottimo e fruttuoso.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario potranno rinnovarsi e dare il via ad un momento della loro vita colmo di buoni avvenimenti. In questo periodo si potranno recuperare i rapporti familiari perduti da troppo tempo.

La vita lavorativa continuerà il suo corso in tutta tranquillità e serenità.

Pesci: il mese di maggio darà l'opportunità giusta per far riflettere il segno dei Pesci su questioni sentimentali e familiari irrisolte. I litigi con i colleghi saranno più frequenti del solito e questo segno si sentirà abbastanza a disagio e sotto pressione.