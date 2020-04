L'oroscopo del 14 aprile è pronto a valutare l'andamento del secondo giorno dell'attuale settimana. Per i nativi del Toro è arrivato il momento di prendere una decisione importante per migliorare gli affari. Le persone nate sotto il segno della Vergine devono fare attenzione a ciò che dicono, potrebbero urtare la sensibilità altrui. In primo piano, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo martedì vi sentite molto vulnerabili e darete molto peso ai problemi degli altri, quasi come se fossero i vostri.

Ciò non è male ma potrebbe portarvi qualche inconveniente, perché immischiarsi nelle situazioni altrui non è semplice e salutare. Qualcuno potrebbe mettere in evidenza la vostra invadenza, anche se in buona fede. Non la prenderete affatto bene, perciò riflettete con calma prima di entrare in azione.

Toro – Dopo le giornate movimentate di Pasqua e Pasquetta dovete darvi una svegliata. Molte decisioni vanno prese nel più breve tempo possibile, per ottimizzare i risultati al massimo. Dovete essere più reattivi, quindi non lamentatevi se qualcuno ve lo farà notare.

Dovete pensare a come migliorare i vostri affari. Vi adagiate spesso sugli allori e credete che siano gli altri a dover agire per primi.

Gemelli – Se qualcosa va storto oppure siete insoddisfatti dei risultati ottenuti in questo periodo di restrizione, non avete nessun motivo per essere troppo critici con voi stessi. Capita a chiunque di avere complicazioni nei propri progetti, soprattutto in questo periodo poco positivo.

Cercate di andare avanti e di riprendervi alla svelta, il peso di questo periodo di lockdown lo avvertirete di meno.

Previsioni di martedì 14 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Negli ultimi tempi avete vissuto delle esperienze molto intense dal punto di vista emotivo. Questo potrebbe condizionare la vostra giornata. I pensieri meno positivi potrebbero venire a galla e le persone intorno a voi potrebbero accorgersene e cambiare umore a loro volta.

Cercate, per il loro bene, di mostrarvi apparentemente felici, per non turbare quell'equilibrio faticosamente raggiunto. Siate altruisti anche in questo.

Leone – È arrivato il momento di aprire la mente e dare una possibilità in più alle persone che vorrebbero avvicinarsi a voi e che ultimamente hanno perso la speranza. A volte, alzare dei muri tra voi e la gente vi allontana dalla realtà. Ciò di cui avete bisogno è il contatto sociale, per avere nuovi stimoli dall'esterno e non restare chiusi nelle proprie convinzioni. L'apertura verso il mondo esterno vi aiuterà per i nuovi progetti.

Vergine – Fate attenzione alle parole che escono dalla vostra bocca, perché qualcuno potrebbe sentirsi ferito, offeso.

Se le vostre parole vengono interpretate male, allora vi tocca spiegare in parole povere ciò che avete detto. Voi siete sempre in buona fede ma non tutti possono saperlo, perciò dovete moderare il vostro linguaggio. L'oroscopo vi incita a essere più pungenti verso chi provoca.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata di martedì sentite la necessità di chiudervi a riccio e riflettere su cose che riguardano i soldi. Ci sono dei conti che potrebbero causarvi qualche problema, se non riuscite a capire come rimediare. Inoltre, avete difficoltà a capire che cosa volete veramente fare della vostra vita.

Un buon primo passo sarebbe parlare con una persona fidata. Una volta fatto questo, avrete sicuramente una visione più chiare delle cose.

Scorpione – Dovete separare il lavoro dalla vostra vita privata, perché le tensioni dell’uno e dell’altra potrebbero riversarsi anche nel campo della salute. Trovate le ragioni che vi hanno portato a questa situazione, pensando a quello che provocherà in seguito se non rimediate subito. Un amico fidato potrebbe capirvi e aiutarvi.

Sagittario – Qualcuno nella vostra vita sta cercando di avvertirvi di un pericolo imminente. Non fate finta di non ascoltare, solo perché non avete intenzione di seguire i consigli di questa persona.

In fondo, c'è verità nelle sue parole, visto il vostro senso di irresponsabilità di questo periodo di restrizione.

L'oroscopo di martedì 14 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata cercate di mettere da parte la vostra generosità, per farvi i fatti vostri. C'è una questione irrisolta che vi sta facendo impazzire, quindi non potete anche occuparvi delle grane altrui. Con gentilezza, fate capire a quanti vi chiederanno aiuto, che stavolta non potete essere disponibili. Se tengono molto a voi, capiranno al volo.

Acquario – In questa giornata di martedì non siete molto attivi.

L'oroscopo consiglia di dedicarvi a qualche attività che richiede poco sforzo fisico, come la lettura. Un buon libro riesce sempre a farvi trascorrere ore liete, e quella sensazione di non aver combinato nulla nella vostra vita sparirà nel nulla cosmico. Tutto sommato, vi siete acculturati, quindi non potete rimpiangere di aver passato ore e ore a leggere, anzi dovete esserne fieri. Lasciate perdere i social network.

Pesci – La vostra ambizione non è sufficiente per arrivare ai vostri obiettivi. Dovete impegnarvi al massimo con i colleghi di lavoro o con gli avversari, in modo da capire le loro strategie e sfruttarle a vostro favore.

Certo, non è una cosa piacevole da fare, anzi è alquanto deplorevole. Ma solo così potete ottenere qualcosa. In fondo, è arrivato il momento di riscattarvi.