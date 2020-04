In arrivo un nuovo weekend per i segni zodiacali. Scopriamo di seguito le stelle e l'Oroscopo di venerdì 17 aprile 2020. Ecco le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del giorno per i segni zodiacali

Ariete: in questa giornata sarà importante trovare dei momenti per rilassarvi. In campo lavorativo potrete portare avanti delle nuove iniziative. In amore è probabile che ci siano delle incertezze.

Toro: in campo amoroso quella di venerdì 17 sarà una giornata particolarmente strana.

È possibile anche che viviate dei momenti stancanti. Nel lavoro alcune situazioni potrebbero apparire più chiare.

Gemelli: a livello lavorativo molte saranno le situazioni da dover affrontare, cercate di tenere a bada la stanchezza. In campo amoroso le relazioni nate da poco tempo potranno superare le difficoltà degli ultimi tempi.

Cancro: nel lavoro cercate di essere cauti nelle scelte che prendete. In questo periodo state vivendo un momento meno agitato rispetto al precedente. In amore, è possibile che nascano dei nervosismi con il partner.

Leone: in questa giornata vi sentirete più forti a livello psicofisico. Nel lavoro è probabile che giungano delle occasioni. Per quel che riguarda il settore sentimentale cercate di evitare tensioni inutili.

Vergine: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata del 17 aprile sarà caratterizzata da agitazioni. Cercate di non fare le cose con troppa fretta, ma riflettete prima di agire. In amore, è possibile che qualcuno abbia dei dubbi riguardo la relazione che sta vivendo.

Astrologia del giorno 17 aprile per gli ultimi segni

Bilancia: in amore se una relazione non funziona, è il momento giusto per prendere delle decisioni che riguardano il vostro benessere. In campo lavorativo chi è in attesa di risposte, potrà riceverle.

Scorpione: giornata sottotono per il campo sentimentale, non vi sentite molto passionali. Nel nel lavoro è probabile che viviate dei momenti di fatica.

Sagittario: energia altalenante per il segno. Nel lavoro, le nuove attività avviate potrebbero portare dei vantaggi. In campo sentimentale è possibile che nascano delle indecisioni.

Capricorno: sentite l'esigenza di rassicurazioni in campo sentimentale. Nel lavoro, è probabile che qualcuno decida di rivedere delle decisioni.

Acquario: in questa giornata cercate di non alimentare troppe tensioni amorose. Nel lavoro è possibile che vi sentiate particolarmente stanchi, siate cauti.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, quella del 17 aprile sarà una giornata con la Luna contraria. È probabile infatti che dobbiate confrontarvi con il partner.

In campo lavorativo non programmate impegni troppo importanti.