L'Oroscopo di domani, martedì 21 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna, ancora nella casa dell'Ariete, amplificherà la fantasia e le idee. Saranno 24 ore piuttosto concrete e progettuali per la gran parte dei segni zodiacali. Chi cerca una soluzione, finalmente riuscirà a trovarla. Coloro che hanno vissuto dei mesi traballanti, cominceranno a notare i primi movimenti positivi. Anche questo mese sta per volgere a conclusione, per cui sarà necessario effettuare dei cambiamenti come nel caso dell'Acquario che per questa giornata si posiziona all'ultimo posto.

Approfondiamo il discorso nel dettaglio scoprendo le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta, come al solito, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi 4 segni

Acquario - 12° posto - La felicità è sempre a portata di mano, ma voi state facendo molta fatica a vederla. In queste 24 ore vi alzerete con il piede storto e vedrete tutto grigio. In famiglia non vi sentite compresi e vi sembra di reggere ogni responsabilità sulle vostre fragili spalle.

Chi ha dei figli minorenni rischierà di impazzire dietro ai loro capricci ma cercate di controllare i vostri scatti d'ira altrimenti rischierete di appesantire ulteriormente l'atmosfera all'interno della vostra dimora. Per ottenere un cambiamento è necessario cambiare convinzioni e superare i propri limiti mentali.

Sagittario - 11° in classifica - State vivendo un 2020 ricco di intoppi e problematiche di ogni tipo.

Il lavoro si è ristretto e alcuni si sono ritrovati a casa senza un soldo bucato. State facendo il conto alla rovescia per l'anno nuovo anche se mancano molti mesi. Non sapete più dove sbattere la testa, brancolate nel buio. Una soluzione sarà trovata al più presto, intanto dovete attendere i momenti migliori. In queste 24 ore potreste sentirvi stanchi e soprattutto scocciati, ma soltanto voi potete cambiare questi stati d'animo decidendo di agire e di fare ciò che va fatto.

Tenete d'occhio i risparmi. Durante la settimana dovrete rivedere i conti.

Leone - 10° posto - La felicità è celata dentro di voi e non dipende da cose o persone esterne. Dovete imparare a seguire il vostro cuore nonostante tutto e tutti. Concedetevi il lusso di fare errori: 'sbagliando si impara'. Il coraggio di inseguire i sogni e di vedere un barlume di speranza anche in un periodo così buio come questo, è più che legittimo. Non importa quante volte cadete ma quante volte vi rialzate in piedi. In queste 24 ore dovrete trovare la forza di combattere, in tal modo potrete tornare a splendere come un tempo.

Dei conti dovranno essere rivisti.

Toro - 9° in classifica - C'è qualche nativo di questo segno zodiacale che ancora si lascia condizionare dagli eventi trascorsi. Il passato non è tangibile e non forma il futuro, per cui cercate di scivolarvi di dosso tutto ciò che è accaduto e guardate avanti. Concentratevi sulle vostre azioni attuali, solo così compirete dei passi significativi. La fortuna è mobile, per cui è bene fare leva sulle proprie capacità. Per agguantare il successo occorre uscire fuori dagli schemi precostituiti e fare rumore. Impegnatevi con costanza e portate a conclusione ciò che incominciate.

Oroscopo del giorno: i 4 segni nella media

Vergine - 8° posto - Occhio alle questioni familiari che potrebbero sorgere in giornata. In famiglia è di fondamentale importanza andare il più possibilmente d'accordo e questo vale anche nell'ambiente di lavoro/studio. Un tavolo senza gambe non si reggerà mai in piedi, dunque, cercate di fare gioco di squadra e chiudete i ponti con i soggetti negativi e affossanti. Liberatevi dalle zavorre e potrete spiccare il volo. Dedicate la serata al relax assoluto, magari guardando un bel film emozionante in tv.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 21 aprile dice che dovrete prendere la giornata con assoluta calma.

Non guardate quello che fanno gli altri, ma seguite il vostro io interiore. Nei mesi precedenti vi siete fatti il mazzo per tirare avanti la casa e la famiglia. Non scaricate sugli altri le vostre responsabilità e non lasciate che siano gli eventi a definirvi. Una brutta esperienza può essere usata a lungo come scusa per non fare una determinata cosa, ma questo atteggiamento non va bene. Agite e reagite prima che possa essere davvero troppo tardi. Aspettatevi delle novità economiche e/o lavorative.

Scorpione - 6° posto - La sfida di questa giornata sarà quella di non farsi cogliere dall'ansia generale.

Siete un segno particolare, molto attaccato alla famiglia e abbastanza testardo. Da quando l'anno è iniziato avete avuto mille beghe e problematiche da risolvere. Avete corso senza riposare un secondo, ma a partire da questo martedì la musica potrà cambiare! In questo periodo volete tutto ma non sapete cosa, nella vostra mente regna il caos. L'amore sarà bollente per quelle coppie che si amano e che vorrebbero ampliare la famiglia o partire per un viaggio esotico.

Pesci - 5° in classifica - Siete dei grandi sognatori e degli eterni romantici. Avete sempre un asso nella manica perciò sapete il fatto vostro.

I sogni vi aiutano a rimanere in piedi anche dinanzi ad un violento uragano. In un periodo simile, viaggiare con la mente e perseguire nei progetti vi è di grande utilità. Possibili uscite in giornata, forse dovrete svolgere delle commissioni urgenti. In tal caso finirete per rivedere una persona di vostra conoscenza, magari in fila al negozio o in farmacia. Per quanto riguarda la salute, cercate di non eccedere con la caffeina.

Classifica oroscopo: i primi 4 segni

Gemelli - 4° posto - Siete un segno che sa il fatto suo e in questo periodo avete tirato fuori tutta la vostra capacità. Anche dentro le mura di casa e con ben poco spazio a disposizione, avete dimostrato di che pasta siete fatti.

Avete sempre una buona idea per la mente o un progetto da sperimentare, il che vi fa onore. In passato avete sofferto, ma il solo fatto che siete andati avanti dimostra quanto siete forti. Dunque, non dubitate mai più di voi stessi e continuate a pagaiare verso la riva del successo e del benessere psicofisico. In giornata vi sentirete soddisfatti.

Capricorno - 3° in classifica - Niente dura in eterno, tutto si evolve. Cercate di stare al passo con i tempi, chi si ferma è perduto. Ogni problema ha una sua soluzione e non la si trova piangendosi addosso. Questa sarà una giornata progettuale e, al contempo, portatrice di buoni intenti.

Cercate nuovi stimoli, nuove credenze e soprattutto dei nuovi spunti che vi diano la carica necessaria per invogliarvi a insistere su un determinato obiettivo. Non fermatevi davanti ad un ostacolo poiché avete tutte le carte in regola per tentare il salto di qualità. In famiglia tornerà l'affiatamento ed anche l'amore brillerà.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche annunciano una perfetta giornata, ideale per riappropriarvi della vostra vita. In famiglia, qualcuno vi chiederà un favore. La noia e quel senso di abbandono e/o di vuoto che avete provato sinora, se ne andranno dalla vostra dimora.

Ritroverete la voglia di sentirvi vivi. Dunque, mettetevi in discussione senza dar conto alle passate esperienze. Riprogrammate la quotidianità e ricominciate daccapo se occorre. Tempo al tempo ed arriverete al traguardo.

Ariete - 1° in classifica - La Luna nel segno accentuerà il vostro intelletto e la fantasia. Non siamo altro che la somma finale delle nostre abitudini, per cui: abitudini vincenti portano a risultati vincenti. Da giorni non fate altro che abbuffarvi tra un pasto ed un altro, tuttavia, cercate di resistere come meglio potete magari distraendovi in diverse attività. In casa avrete delle cose da fare, ma i vostri livelli di energia saranno vertiginosi.

La giornata, inoltre, brulicherà di movimenti interessanti e potrebbero giungere delle notizie inaspettate. Le coppie giovani, a breve avranno modo di incoronare i loro sogni.