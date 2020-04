L'oroscopo dell'amore di coppia dal 27 aprile al 3 maggio punterà un riflettore sull'entrata di Mercurio in Toro che renderà i pensieri più intraprendenti e aprirà gli orizzonti mentali all'amore. Di questa intelligenza brillante ed entusiasmante beneficeranno anche la Vergine, Cancro, Pesci e Capricorno nelle previsioni astrologiche segno per segno, preziose per approfondire le relazioni a due con una marcia in più.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di maggio

Ariete: Luna diventerà vostra complice lunedì e un buon intuito farà indirizzare le energie al meglio.

Mercurio vi abbandonerà ma non vi lascerà del tutto, regalando un modo di amare più concreto, rivoluzionario e vitale. Attenzione solo a martedì e mercoledì un po' tesi per i sentimenti.

Toro: benvenuto Mercurio nel segno che in sinergia con Sole e Urano, accenderà la voglia di interagire in coppia, condividendo pensieri intraprendenti e mantenendo alta l'emotività. Attenzione solo a Saturno in quadratura che potrebbe far fraintendere alcune parole.

Gemelli: la settimana partirà alla grande con Luna nel segno che sprigionerà belle sensazioni in coppia.

Attenzione a non amare in modo troppo ragionato, piuttosto dovrete lasciare fluire le emozioni in maniera più libera e vivace. Mercurio più vicino a voi indirizzerà le energie positive verso la direzione giusta, quella che porterà una maggiore armonia in coppia.

Cancro: Luna entrerà nel segno a metà settimana e garantirà splendide sensazioni a due, tutte da vivere con maggiore profondità d'animo nel focolare domestico.

Sarete molto affettuosi e premurosi con il partner, anche se dovrete seguire il consiglio degli astri dall'Acquario che esorteranno ad avere maggiore perseveranza e prudenza in amore.

Leone: l'astro d'argento sarà nel segno giovedì e venerdì e sarete i protagonisti indiscussi della storia amorosa. Sarete molto desiderosi di stare al centro dell'attenzione, assumendo anche un atteggiamento ambizioso e piuttosto autoritario nei confronti del partner poiché spinti dal desiderio di essere amati di più.

Marte e Saturno invoglieranno ad analizzare la situazione in maniera più realistica.

Vergine: Luna lunedì remerà contro e potrebbe rendere troppo aridi e cerebrali i sentimenti in coppia. Già da martedì però la situazione migliorerà e Sole, Urano e Mercurio dal Toro amplieranno la mente a 360°, a caccia di novità in grado di rivoluzionare un po' l'amore in maniera sorprendente.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna remerà contro martedì e mercoledì, indurendo un po' i sentimenti. Buoni invece gli influssi lunari giovedì e venerdì che faranno organizzare di più le situazioni, con una nuova determinazione e tanto spirito ambizioso.

Sarete desiderosi di stare al centro dell'attenzione e sarà forte il desiderio di essere ammirati dal partner.

Scorpione: la quadratura di Saturno e Marte con Mercurio lunedì si farà sentire e sarà difficile pensare in maniera costruttiva. Tenderete a chiudervi in voi stessi, piuttosto che ad approfondire un dialogo chiarificatore con il partner. Dovrete cercare di essere più pratici, aprendo la mente e e andando incontro alla persona amata con maggiore slancio.

Sagittario: Luna sarà in opposizione solo lunedì, poi l'amore andrà in ripresa anche se gli astri consiglieranno di non essere precipitosi e di non affrettare gli eventi.

Giove e Plutone saranno sempre potenti alleati per voi dal Capricorno e vi sarà una rinascita in amore, un nuovo ottimismo che spingerà a fare sempre di più per raggiungere la felicità.

Capricorno: finalmente Mercurio romperà la quadratura astrale e vi aprirete a un approfondimento meno superficiale con il partner. Plutone interagirà benevolmente e scoprirete dimensioni mentali che prima erano nascoste, utili per far volare l'amore in maniera costruttiva.

Acquario: Luna sarà dalla vostra parte lunedì e contrasterà un po' la voglia di ottenere "tutto e subito" dall'amore, calmando un po' l'impazienza impulsiva sprigionata da Marte e Saturno nel segno.

Attenzione a venerdì e sabato, dove Luna in opposizione potrebbe farvi rinchiudere un po' in voi stessi ricercando una maggiore individualità a discapito della coppia.

Pesci: la nuova posizione di Mercurio in Toro sarà propizia per voi e influenzerete i pensieri del partner in maniera molto condizionante. Al tempo stesso, potrete anche trarre energia dalle idee della persona amata. Martedì e mercoledì sarete davvero romantici e sognatori in coppia. Via libera all'approfondimento di un amore davvero incantevole.