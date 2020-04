Venerdì 10 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Scorpione, mentre Mercurio e Nettuno transiteranno nel segno dei Pesci. Saturno e Marte permarranno in Acquario, mentre Plutone assieme a Giove che continueranno la loro orbita in Capricorno. Infine, Urano rimarrà stabile in Toro ed il Sole sarà sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Gemelli, meno entusiasmante per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro top. Le faccende professionali per i nati del segno potrebbero avanzare celermente e con gratifiche al seguito, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

2° posto Gemelli: amore top. Affettuosi ed, al contempo, passionali saranno presumibilmente i nati Gemelli nel giorno che precede il weekend, grazie al doppio trigono che si formerà in mattinata tra Marte e Saturno con Venere nel loro domicilio.

3° posto Capricorno: stacanovisti. La Luna in Scorpione 'spinge', con ogni probabilità, i nati del segno a premere sul pedale dell'acceleratore nelle vicende lavorative, e ciò non passerà inosservato ai piani alti.

I mezzani

4° posto Vergine: shopping. Il bottino economico dei nativi navigherà probabilmente in acque tranquille, tanto da far optare i nati di seconda e terza decade per l'acquisto di un oggetto che unisca l'utile al dilettevole.

5° posto Acquario: fai da te. Il focus dei nati Acquario potrebbe essere indirizzato verso le faccende pratiche legate all'ambiente familiare, come riparare il lavabo che perde acqua o montare una mensola.

6° posto Pesci: diplomatici. Come i gustosi mignon i nativi metteranno in campo la diplomazia di cui son corredati, portando dalla loro parte la ragione in ogni discussione intavolata.

7° posto Ariete: straniti.

Le perplessità che avranno buone chance di emergere per i nati del segno saranno legate all'ambiguo comportamento del partner. Superata l'impasse iniziale, i nativi non esiteranno nel chiedere numi in merito.

8° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale questo venerdì non sarà presumibilmente dei migliori, ed ad accorgersene non ci metterà molto la dolce metà che, esausta, gli farà una sonora lavata di capo.

9° posto Leone: stand-by. La Luna dissonante forma un sestile con Giove e Plutone intimando ai nati Leone di rallentare i ritmi durante queste 24 ore e ponderare a dovere le prossime mosse, professionali ed amorose, da mettere in atto.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: contrariati. Il Luminare maschile stringerà un trigono col duetto Mercurio-Nettuno che, complice il momento generale, evidenzierà probabilmente le manchevolezze e le ruggini che al momento aleggiano nel focolare domestico.

11° posto Scorpione: dubbiosi. Venerdì i nati della seconda decade, specialmente chi tra loro ha l'ascendente d'Acqua, potrebbero rimuginare circa le scelte professionali fatte nell'ultimo periodo.

Ben più rosee le effemeridi, sopratutto in campo amoroso, per i restanti nativi.

12° posto Bilancia: logorroica. Un po' per nascondere l'ansia e un po' per esternare le proprie perplessità, i nati Bilancia diverranno presumibilmente logorroici sul lavoro.