L'Oroscopo di sabato 25 aprile approfondisce il giorno speciale della festività della Liberazione, regalando consigli in grado di rivoluzionare le sfere vitali con coraggio e intraprendenza. Luna in Toro regala la grinta giusta per concretizzare i sogni con successo. Di seguito l'approfondimento degli altri transiti planetari nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: approfittate del transito di Mercurio nel segno che invita voi single ad aprirvi alle novità amorose in maniera più intraprendente e voi in coppia ad approfondire un dialogo fortunato per la relazione a due.

Anche gli astri vicini in Toro sono a voi favorevoli, infondendovi un nuovo coraggio rivoluzionario ed energizzante.

Toro: Sole e Luna sono in perfetta sintonia, poiché in congiunzione e creano un bell'equilibrio tra vitalità e sensibilità. Urano tende a rivoluzionare sempre il tutto, facendovi abbattere i vecchi schemi standardizzati. Così voi single potete aprirvi ai nuovi amori con maggiore fiducia in voi stessi e voi in coppia rivoluzionate il tutto in maniera più eccitante.

Gemelli: siete più allegri e spensierati, con Venere che stringe un sestile astrologico con Mercurio.

Mai banali, mettetevi in sintonia con l'amore arginando la timidezza e passando all'azione con maggiore fiducia in voi stessi. Si prospettano belle novità per voi single.

Cancro: alcune notizie che attendevate da tempo, tardano ad arrivare e dovete pazientare ancora un po'. Gli astri sono favorevoli per l'amore e rendono tutto più romantico, seducente e vitale, fronteggiando l'opposizione di Plutone e Giove che cerca di provocare risentimenti in amore.

Leone: Sole, Luna e Urano remano contro dal Toro e scombussolano un po' il modo di amare. Siete molto mutevoli di carattere poiché pervasi da un'impazienza di concretizzare tutto e subito che nuoce alle nuove storie o a quelle già in corso. Cercate di riequilibrare il tutto.

Vergine: in ambito sentimentale, è richiesta una mossa decisiva che incanala le vostre energie grintose in un'unica direzione, capace di far raggiungere la felicità ambita.

Non abbiate paura di fare il primo passo e di lottare per espandere il vostro amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non lasciarvi ossessionare da un'idea che non vi abbandona neppure un attimo. Mercurio in opposizione e quadrato a Plutone, introduce un senso di frustrazione sgradevole per gli affetti. Venere trigono a Marte, in compenso, garantisce tanta energia sia a voi in coppia che ai single.

Scorpione: alcuni problemi creano oppressione e offuscano anche il cielo amoroso di voi in coppia. Che ne dite di risolvere il tutto, analizzando a fondo la situazione e individuando il motivo di questa tensione?

Plutone e Giove rendono l'amore più introspettivo e fortunato anche per voi single.

Sagittario: qualcuno vi pensa da lontano, ma per un riavvicinamento ci vuole ancora un po' di tempo. Alti e bassi in amore sono provocati dagli astri in Toro un po' capricciosi per i sentimenti e pure Nettuno in quadratura di certo non aiuta, causando irascibilità.

Capricorno: Plutone e Giove avviano cambiamenti significativi per l'amore. Viene molto stimolata la sensibilità e bandite ogni tipo di superficialità, approfondendo l'amore con maggiore profondità d'animo. Luna dal Toro rende anche le relazioni a due più concrete e solide, facendo luce su alcune situazioni che richiedono un cambiamento significativo.

Acquario: Saturno e Marte sprigionano sensazioni contrastanti che prima spingono a vivere l'amore con impazienza, poi fanno pentire di aver fatto il "passo più lungo della gamba". Cercate di riordinare le idee, contrastando l'influsso alquanto dirompente degli astri in Toro che potrebbero sprigionare emozioni altalenanti.

Pesci: se si presentano degli attriti, cercate di essere più pazienti e perseveranti nelle vostre capacità. Venere risulta in quadratura ma non è detto che l'amore non voli. Ricordate infatti che dalla vostra avete Nettuno, , che spingono a lasciare fluire splendide sensazioni a due, più vitali ed energiche.