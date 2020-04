Le previsioni zodiacali dell'oroscopo di domenica 19 aprile hanno in serbo moltissime novità per i segni dello zodiaco. Le percezioni di ogni essere umano, secondo l'Astrologia, sono influenzate dalla capacità che hanno astri e pianeti riguardo positività e negatività.

Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti dei ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche.

Da ciò risulta evidente che l'osservare il rapporto tra i movimenti planetari e le forze sprigionate dai periodici disegni astrali in continua formazione permette con una certa approssimazione di elaborare l'Oroscopo.

Nel firmamento del 19 aprile osserveremo la presenza di Urano in Toro, Marte e Saturno in Acquario, Sole e Mercurio in Ariete, Venere in Gemelli, Luna e Nettuno nel campo dei Pesci e, in conclusione, Giove e Plutone in Capricorno. Entriamo nei dettagli analizzando l'oroscopo quotidiano per la giornata del 19 aprile per tutti i sodici segni dello zodiaco, a partire dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 19 aprile: Toro possessivo, Gemelli permaloso

Ariete - Una domenica all'insegna di molti dispetti astrali. Ci sono dei limiti alla vostra capacità creativa e alla già poca inclinazione organizzativa. Forse si tratta solo di rinviare alcuni progetti e iniziative a largo raggio, specie se si tratta di pianificazioni finanziarie. Per ora meglio rendersi disponibile ad accettare quel senso di limitazione che le circostanze infondono.

Tempo al tempo. Prudenza nello sport casalingo o nei movimenti. Massima concentrazione durante colloqui o discorsi.

Toro - Per amore o per fini pratici, in questa giornata introducete nuove conoscenze o approfondirete quelle appena fatte, così da allargare i vostri orizzonti collettivi. In futuro vi ritroverete coinvolti in progetti legati a fare del bene al prossimo, dai quali attingerete serenità e soddisfazione.

E ricordate che, soprattutto in campo professionale, le sfide esistono per essere raccolte.

Gemelli - In arrivo un'ottima giornata a voi dei Gemelli. Gli influssi generosi delle stelle invitano all'espansione della mente e del cuore. Siete decisi ad ottenere quel che vi spetta, perché avete una capacità straordinaria di cavarvela da soli, di sperimentare, di elaborare le vostre idee, di tramutarle in realtà. Questa bellissima disponibilità della mente aiuta in tutti i settori esistenziali: approfittatene.

Cancro - Questa domenica l'intuito raggiunge dei livelli ottimali, tale da leggere nel pensiero di chi vi sta a cuore.

La chiarezza d'intenti che c'è dentro di voi è perfetta per trascorrere una giornata costruttiva. Non siete certo disposti a stare davanti a una cosa che vi piace solo per guardarla. Ora la prendete, vi muovete, conducete a termine i vostri progetti e travolgete chi vi piace. E, come se non bastasse questa vostra sana esuberanza, avete anche l'appoggio di gente che vi stimano. Unico neo, quel Saturno ostico che induce a riflettere sempre molto prima di ogni mossa.

Oroscopo di domenica 19 aprile: Leone ambizioso, dolcezza per Bilancia

Leone - Sole e Saturno in questa giornata di domenica sono avversi al segno.

Ecco perché potreste sentirvi nervosi, irritati e malinconici. Prudenza nei movimenti, alla guida o nelle normali incombenze quotidiane. In vostro aiuto arriveranno Luna e Giove, che vi offrono la possibilità di far emergere il vostro lato migliore in molte situazioni, specie in quelle che riguardano il settore delle amicizie.

Vergine - Durante lo scorrere di questi giornata di fine settimana potreste avvertire una gran voglia di spendere per fare regali, per voi e per gli amici. Sì allo shopping online, ma attieniti al budget preventivato. Nella vita di relazione qualsiasi cosa o persona che vi si prospetta durante il giorno è da considerare molto più di un premio di consolazione.

Osate e sarete premiati.

Bilancia - Rinnovarsi in amore è la chiave del successo e della felicità. Ci sono in vista situazioni sensuali, assolutamente uniche e dotate di piaceri inediti con Gemelli, Leone e Sagittario. Per i successi professionali o scolastici sfruttate gli influssi di Mercurio attivo e solerte da lunedì a venerdì. Stelle minacciose nel weekend: meglio non dire e non fare. Possibili problemi in famiglia.

Scorpione - Questa domenica fare da tramite per informazioni o fissare appuntamenti telefonici con e per i vostri amici vi diverte molto, così come viaggiare con la mente, visitare mostre e città d'arte in tour virtuali, partecipare a chat di alto livello culturale.

Siete in una fase di grande consapevolezza e di buone energie: vedete di non sprecarle. Sorrisi, pensieri e sogni s'intrecciano.

Previsioni astrologiche del 19 aprile: Capricorno fortunato in amicizia, Pesci affettuoso

Sagittario - La vita sentimentale in questa giornata festiva influisce armoniosamente in un'accurata ricerca di piacere fisico. Eros sublime: liberate la fantasia e vivete la vostra relazione d'amore con una punta di impertinente, maliziosa leggerezza. Intese speciali per chi è in coppia, mentre per i single possono nascere sul web conoscenze facili e spontanee destinate a portare felicità.

Favoriti i viaggi (virtuali e surreali) e l'ampliamento degli orizzonti esistenziali.

Capricorno - Questa domenica 19 aprile riflettori puntati su famiglia e amicizia. Potete contare su miglioramenti, gratifiche materiali e morali. La sicurezza in voi stessi e nelle vostre doti vi spinge ad accettare con meno timore le sfide, a rischiare quanto basta per poter avanzare nella carriera e nella vita privata, a costruire solide basi. Questa potrebbe essere la ricetta per raggiungere le vostre mete. Non sono esclusi sacrifici e rinunce, ma sempre a fin di bene.

Acquario - La Luna di questi giorni mette l'accento sui settori pratici, dell'insegnamento, dei progetti di vita e delle prossime avventure sentimentali.

Nell'ambiente famigliare e nello studio potete togliervi la soddisfazione di vedere il verificarsi di una situazione che nessuno aveva preso in considerazione e che solo voi avete previsto. Rinnovarsi in amore è la chiave del successo e della felicità.

Pesci - Per vostra natura di segno dolce e remissivo non amate complicarvi la vita con baruffe sentimentali. Il vostro Nettuno si scontra con quel Marte dispettoso: è proprio tra dispute e nervosismo che potreste trascorrere questa domenica. Non vi preoccupate, perché tra un bisticcio e l'altro, ci saranno momenti indimenticabili. Lo dicono Luna, Sole e Saturno.

Idee luminose e riscontri piacevolissimi. Single? Gli opposti si attraggono. Quindi non rifiutate chi vi corteggia senza tregua, anche se non sembra il vostro tipo.