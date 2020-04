L'oroscopo della giornata di giovedì 23 aprile, prevede la Luna spostarsi nel segno di terra del Toro, che assieme al Sole presente da poco, offrirà svariate occasioni per vivere momenti indimenticabili, mentre la Vergine saprà come prendersi cura degli altri per farli sentire meglio. Scorpione farebbe meglio a non essere troppo euforico con la persona che ama, mentre Sagittario con diplomazia saprà liberarsi di alcuni problemi al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 23 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 23 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di giovedì tutto sommato niente male considerato che Mercurio sosterà ancora per un po’ nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale potrebbe essere una buona idea sbarazzarsi di tutto ciò che è ormai inutile e iniziare a dedicarvi solo su ciò che conta davvero, come l'amore per la vostra anima gemella.

Se siete single la voglia di mettersi in gioco vi distinguerà dagli altri. In ambito lavorativo saprete tenere tutto sotto controllo e avrete modo di ottenere buone soddisfazioni. Voto - 8

Toro: splendida giornata per voi nativi del segno con il Sole e la Luna in congiunzione al vostro cielo. In ambito sentimentale l'oroscopo annuncia momenti indimenticabili da trascorre con la persona che più amate al mondo, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single trarrete la vostra forza dai vostri amici. In ambito lavorativo potreste ricevere degli interessanti suggerimenti da parte dei vostri colleghi, utili per terminare un progetto. Voto - 8

Gemelli: oroscopo di giovedì che prevede il pianeta Venere stabile nel vostro segno zodiacale, pronto a portare la sua dose di amore anche in questa giornata. La vostra relazione di coppia infatti continuerà a fiorire e raccoglierete i frutti del vostro amore.

Se siete single avrete tanti pensieri in mente, ma preferirete essere più istintivi. Nel lavoro sarà una giornata molto produttiva, da cui potrete ricavare interessanti profitti da una collaborazione. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che prevede Giove in opposizione e Mercurio in quadratura dal segno dell’Ariete secondo l'oroscopo di giovedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un po’ di nervosismo potrebbe mettere in difficoltà la vostra relazione di coppia e fareste meglio a prestare attenzione a quel che dite. Se siete single potrebbe essere una giornata no per quanto riguarda i rapporti personali.

Nel lavoro non spendete soldi in questo momento in quanto potreste fare degli investimenti sbagliati. Voto - 5

Leone: Mercurio in trigono al segno dell'Ariete completa per voi un oroscopo abbastanza discreto per voi nativi del segno. In amore se siete stufi della solita routine, potreste inventarvi qualcosa di particolare da fare con il partner per renderla più eccitante. Se siete dei cuori solitari scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti. Nel lavoro cercherete di portarvi avanti con i vostri progetti considerato che vi attendono periodi più impegnativi.

Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di giovedì abbastanza soddisfacente con la Luna in trigono dal segno del Toro e Venere in quadratura al segno dei Gemelli. In amore saprete prendervi perfettamente cura della vostra anima gemella, aumentando a dismisura l'affiatamento di coppia. Se siete single evitate le persone che non sono interessante a voi. Nel lavoro il vostro perfezionismo vi permetterà di andare molto lontano. Voto - 7,5

Bilancia: giornata di giovedì non molto convincente considerato che Mercurio si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento e v'impedirà di svolgere bene il vostro impiego.

Sul fronte sentimentale invece la situazione sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi dolci effusioni o qualcosa del genere tra voi e il partner. Se siete single fareste meglio per il momento a concentrarvi su altro come il vostro lavoro o i vostri impegni personali. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di giovedì solamente discreto per voi nativi del segno per via del Sole che entrerà in opposizione al vostro cielo. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia procederà discretamente e non sarà facile attirare l'attenzione del partner. Se siete single fareste meglio a non essere troppo euforici con la persona che amate se non volete essere allontanati.

Nel lavoro andrete abbastanza bene, ma non aspettatevi risultati particolarmente esaltanti. Voto - 7

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete, in ambito lavorativo saprete liberarvi di alcuni vostri impegni, piuttosto noiosi da portare a termine con una certa diplomazia, e potrete concentrarvi dunque su incarichi più interessanti. In amore se siete single un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiarvi la vita e trascinarvi in un vortice di emozioni, come non le avevate provate da tempo. Se avete una relazione fissa capirete al volo cosa desidererà il partner da voi, e voi saprete come soddisfarla appieno.

Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, considerato che Mercurio si troverà in posizione sfavorevole. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia cammina appesa a un filo, ma non per questo non vuol dire che non avete la possibilità di tornare a vivere bei momenti. Basterà solo non perdere la speranza e mostrare sempre il vostro amore per il partner. Se siete single preferirete la compagnia degli amici che quella di persone sconosciute. Nel lavoro grazie a Giove in congiunzione, riuscirete a sfruttare le vostre capacità organizzative, e a tirare fuori degli ottimi risultati.

Voto - 7

Acquario: bella giornata secondo l'oroscopo di gioved,ì grazie a Venere in trigono dal segno dei Gemelli e Marte in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale avrete molta passione in corpo e reagirete istintivamente nei confronti del partner, spesso con ottimi risultati. Se siete single potreste intraprendere una conversazione molto piacevole con una persona che vi piace. Nel lavor,o nonostante qualche distrazione, avrete modo di portare a termine efficacemente le vostre mansioni. Voto - 8

Pesci: oroscopo di giovedì che prevede ancora il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo.

La vostra giornata sarà focalizzata principalmente verso la sfera sentimentale, vivendo una magica atmosfera in famiglia e con il partner. Se siete single prendetevi qualche momento del vostro tempo per instaurare un dialogo con la persona che vi piace. Nel lavoro non ci saranno molte cose da fare, ma saprete portarle a termine con efficacia. Voto - 8