L'oroscopo del 22 aprile è pronto a rivelare agli amanti dell'astrologia giornaliera tutte le novità presenti nel terzo giorno dell'attuale settimana. L'energia sentimentale e mentale dei nativi del Cancro è quasi in esaurimento, per gli innamorati nati sotto il segno del Sagittario è arrivato il momento dichiararsi alla persona interessata. In primo piano, l'Oroscopo della giornata di mercoledì e le previsioni astrali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – È un periodo un po’ complicato per coloro che sono genitori e che hanno a che fare con figli piccoli e adolescenti.

Probabilmente qualche capriccio di troppo o qualche risposta in più che potrebbero farvi perdere le staffe e dire cose di cui vi pentireste subito. Non preoccupatevi! Sono cose che capitano e di sicuro i vostri figli capiranno la vostra stanchezza.

Toro – Questa potrebbe essere una giornata baciata dalla fortuna. Non fatevi ingannare dalle premesse poco rassicuranti, in quanto non sono utili per raggiungere gli obiettivi. L’unica cosa che conta è credere fermamente nelle proprie idee, presto avrete una sorpresa inaspettata.

Non siete soli, al vostro fianco c'è una persona sempre pronta ad aiutarvi e a supportarvi.

Gemelli – Purtroppo non ci sono buone notizie sul fronte dell'amore. Se il vostro rapporto è appeso a un filo e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva unito a questa persona, forse è arrivata l'ora di troncare definitivamente. Certo, soffrirete per qualche giorno, poi tutto svanirà e capirete di aver fatto la scelta giusta.

Predizioni zodiacali di mercoledì 22 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata potreste non reggere le emozioni troppo forti. La vostra energia sentimentale e mentale è quasi esaurita. Per tale ragione, non potete prendere in considerazione altre situazioni sconosciute che potrebbero causarvi dei problemi in futuro. Sforzatevi di trascorrere questa giornata in piena tranquillità, e fate in modo che nessuno vi coinvolga in discussioni pesanti.

Leone – Dovete saper riconoscere le opportunità che si presentano davanti ai vostri occhi, valutare se sono meritevoli di essere prese in considerazione, poiché non tutte sono ottime come avete creduto in un primo momento. In fondo al vostro cuore si nasconde un forte desiderio di cambiamento, ma l'oroscopo consiglia di parlarne con le persone coinvolte nel vostro nuovo progetto di vita.

Vergine – Non demoralizzatevi se non riuscite a portare a compimento i vostri compiti. Non è colpa vostra se in questo momento non riuscite a gestire una marea di cose. La felicità si trova nelle piccole cose. Ciò vuol dire che non avete bisogno delle grandi imprese per sentirvi appagati, quindi prima ve ne renderete conto prima inizierete a stare meglio e a sentirvi felici.

I vostri progetti si realizzeranno, prima o poi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le persone che vi stanno vicine non si rispecchiano nei vostri punti di vista, se le lascerete parlare scoprirete anche i motivi. Purtroppo, il vostro impeto ad aggredirle senza motivo avrà la meglio. Placate la vostra rabbia, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno la salute e i rapporti stretti.

Scorpione – Nell'elaborare i vostri progetti avete peccato un pochino di superbia, ecco perché non avete considerato gli imprevisti che si sono presentati lungo il vostro percorso. Dovete attendere il momento giusto per dar vita a tutte le cose che vi frullano in mente, altrimenti resteranno incompiute.

L'oroscopo consiglia di avere ancora un po’ di pazienza, prima di buttarvi su qualcosa.

Sagittario – Nutrite un desiderio segreto per qualcuno che secondo voi vi ritiene solo come un amico? Questa è una giornata in cui le passioni nascoste possono essere rivelate all'improvviso e il vostro amico o la vostra amica potrebbe confessare di provare una forte attrazione segreta per voi. L'unica cosa negativa è che, a volte, può essere una delusione quando le fantasie diventano realtà.

L'oroscopo di mercoledì 22 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata l'oroscopo consiglia di lasciarvi cullare dall'affetto e dall'amore di chi vi sta attorno.

Chi meglio di loro può capire i vostri stati d’animo? A voi basta poco per risollevare il morale, specialmente in questi giorni critici, per cui solo l'affetto sincero vi farà recuperare la sicurezza e la stima per voi stessi.

Acquario – Vi sentite impotenti di fronte agli eventi che si susseguono intorno a voi. Per scrollare di dosso questa sensazione, non fatevi coinvolgere da certi argomenti che non vi riguardano, anche se vi fanno stare male. Le conseguenze della vostra intromissione potrebbe spingervi a scegliere tra il bianco e il nero, ed è una cosa disumana per voi.

Pesci – Negli ultimi mesi avete avuto abbastanza benefici finanziari, ora è meglio mettere da parte qualcosa, se non volete ricorrere a prestiti o cambiali quando vi troverete di fronte una spesa troppo ingombrante.

Non dovete azzardare nulla, senza le opportune garanzie. Il romanticismo è la priorità per voi, in questa giornata di mercoledì. Vi sentirete particolarmente sensuali e potreste benissimo attirare sguardi ammirati da estranei. Se volete, state al gioco. Tuttavia, potrebbero passare settimane prima di fissare un appuntamento ‘tête-à-tête’. Siate pazienti!