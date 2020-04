L'oroscopo del 21 aprile è pronto ad esprimere un'opinione sul probabile andamento del secondo giorno della settimana in corso. Per i nativi dell'Ariete e del Cancro si prospetta una giornata impegnativa. Le persone della Vergine devono fare attenzione alla dieta e all'aspetto fisico. Di seguito, l'astrologia della giornata di martedì e le predizioni zodiacali giornaliere per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Siete troppo indaffarati e al momento non potete prendere altri impegni, nonostante lo vorreste.

Tutto sommato, in questa giornata di martedì le cose potrebbero migliorare, anche se lentamente, qualche influsso positivo non manca nel vostro cielo astrale. Agite sempre in maniera onesta e sappiate distinguere il giusto dallo sbagliato, in modo che le persone intorno a voi possano prendervi d'esempio.

Toro – Cercate di non perdere tempo dietro alle piccole e insignificanti questioni e concentratevi maggiormente sui progetti validi per il vostro futuro. C'è una scelta da fare e non sono concesse le distrazioni.

Fino a ora avete scelto il meglio, anche se il 2020 è partito con il piede sbagliato. Non pensateci più! Guardate avanti, senza esitazione e senza timore.

Gemelli – Giornata abbastanza soddisfacente. La tranquillità vi permette di essere più lucidi e di trovare un equilibrio in tutti i settori della vostra vita. Avete solo bisogno di abituarvi ad un nuovo stile di vita, ma presto ingranerete la marcia giusta e nessuno potrà più fermarvi.

Cercate di mandare avanti tutti i progetti partoriti dalla vostra mente, senza ascoltare coloro che vorrebbero catapultarvi in un'altra realtà.

Previsioni di martedì 21 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Questa potrebbe essere una giornata impegnativa, potreste valutare e decidere se accogliere o scartare le idee altrui. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a certi messaggi, possono avere un immenso significato personale o addirittura planetario.

Se non riuscite a dar loro un senso, scriveteli. Dovrebbe essere tutto chiaro dopo. Iniziate a credere un po' di più in voi stessi, perché voi valete.

Leone – In questa giornata il vostro self control vi aiuta a fronteggiare qualsiasi situazione. Potreste aiutare anche coloro che vi stanno vicini e che sono incapaci di controllare e dare un senso agli eventi. Nulla di sconvolgente, ma a volte capita di trovarsi in balia dei piccoli contrattempi che possono mandare in tilt anche coloro che non sono abituati a questi colpi improvvisi. Per questa ragione il vostro supporto sarà così indispensabile.

Vergine – Se in questo periodo siete a dieta, cercate di non esagerare. Ricordatevi che una buona dieta equilibrata è quella che non vi fa venire mancamenti e che bilancia tutti gli elementi indispensabili per il vostro corpo. In vista del caldo d'estate non potete di permettervi di essere fiacchi soprattutto con il lavoro che dovete recuperare, visto che in questo periodo di restrizione non avete battuto la fiacca. Quindi, ben venga un buon aspetto fisico ma non a discapito della vostra salute, che viene sempre prima di tutto.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – In questo periodo dovete avere polso, soprattutto se coprite un ruolo di comando.

Non dovete lasciarvi influenzare da persone che vogliono farvi cambiare idea in continuazione. Alcuni assumono anche degli atteggiamenti patetici, ma voi non dovete cedere nemmeno per pietà. È indispensabile anche per chi vi è accanto, che resistiate.

Scorpione – Siete molto affettuosi ultimamente, soprattutto con le persone che amate di più. Questo è indubbiamente un bene, perché nonostante la vostra sensibilità, a volte dimenticate di esternare i vostri sentimenti. In questa giornata potreste sfruttare a vostro vantaggio i vostri modi di fare, al fine di ottenere qualcosa anche dall'esterno.

È importante dare ma anche ricevere.

Sagittario – Finalmente sapete benissimo che cosa fare nell'immediato futuro o chi vi interessa davvero. L'oroscopo consiglia di concentrare tutte le forza su di essa. Non mollate alla prima difficoltà, altrimenti lo potete ripiangere per molto tempo. Chi vi è vicino potrebbe aiutarvi a capire se la strada che state percorrendo è quella giusta o no. Avete buone chance di ottenere ciò che desiderate, quindi lottate con tutte le vostre forze.

L'oroscopo di martedì 21 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – In questo periodo vi tocca risolvere alcuni problemi legati alla casa e alla famiglia.

Nonostante tutto, potreste scoprire il piacere di trascorrere alcuni momenti in solitudine, per riflettere e mettere un po' in ordine la vostra vita. Ovviamente, senza perdere di vista il vero scopo di questa giornata di martedì, che è quello di sistemare la casa e mantenere i buoni rapporti con le persone che vi stanno accanto.

Acquario – Questa giornata è sicuramente migliore di quelle passate ma potreste anche non saper sfruttare una determinata situazione, se vi mostrerete troppo insicuri sul da farsi. Le persone con cui avete a che fare non amano la timidezza e l'insicurezza, e questo potrebbe penalizzarvi di brutto.

Tuttavia, potete rifarvi in futuro, sempre che riusciate a sbloccare l'attuale situazione venutasi a creare a causa della pandemia.

Pesci – Prendere coscienza di sé stessi in questo periodo è estremamente importante, anche per sapere dove fermarsi in certe situazioni. A coloro che non si sentono pronti a osare in qualche settore della vita, l'oroscopo sconsiglia di spingersi oltre. Nonostante la vostra ritrovata buona volontà, potreste non ottenere, al momento, quello che state cercando. I prossimi giorni saranno cruciali, quindi cercate di fare tesoro dei consigli delle persone che vi stanno vicine.