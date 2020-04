Per la giornata di lunedì 27 aprile 2020 l'Oroscopo dei segni dello zodiaco sarà prevalentemente indirizzato verso i rapporti spesso burrascosi all'interno delle famiglie di origine. Sicuramente i nati del segno dell'Acquario avranno molte 'paranoie' in merito, mentre per il segno della Bilancia ci saranno delle questioni decisamente importanti da risolvere.

La stanchezza coglierà sicuramente i segni dell'Ariete e del Capricorno, mentre il Toro si sveglierà con tanti progetti e vivacità nella mente e nel corpo.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata di lunedì.

Chiarezza per il Cancro

Ariete: la stanchezza vi potrebbe assalire all'improvviso e potrebbe farvi perdere il controllo della situazione sul posto di lavoro. Cercate di fare attenzione e riposare successivamente per recuperare le forze.

Toro: vi sveglierete con una vivacità al di fuori dell'ordinario, e avrete molto interesse e curiosità nei confronti di qualche progetto in corso e che sicuramente avrete voglia di prendere e concludere in solitaria.

Gemelli: buone le opportunità di trovare lavoro e tante possibilità di investimento per chi dovrà farne uno veramente importante. Non lasciatevi trasportare dall'entusiasmo per evitare eventualmente delle fregature.

Cancro: qualcuno vi metterà di malumore, perciò avrete delle difficoltà ne gestire l'ansia e la rabbia. Avrete delle risposte ad eventuali domande sul posto di lavoro, ma avrete qualche insuccesso dovuto alla troppa frenesia.

Vergine carica e positiva

Leone: purtroppo voi ed il vostro partner arriverete ad un punto in cui non riuscirete a comprendervi appieno, quindi potrebbe subentrare una fase di allontanamento che durerà a lungo e in un modo alquanto teso.

Vergine: sarete pronti anche per i progetti più onerosi e complessi. La vitalità di questi giorni non si esaurirà molto facilmente quindi potreste essere in grado di lavorare fino a tarda ora e senza subire negativamente la fatica.

Bilancia: purtroppo l'ambiente familiare sarà quello che vi procurerà più problemi, sia a livello economico che per quanto riguarderà il dispendio di energie. Sarà meglio non arrabbiarvi troppo facilmente.

Scorpione: la spontaneità vi porterà ad essere molto più spigliati e vivaci con la persona amata, ma anche con i familiari con cui avete recentemente avuto dei diverbi e con i quali non siete d'accordo riguardo a molti argomenti.

Pesci nostalgico, Sagittario stanco

Sagittario: purtroppo sarete stanchi e nervosi, e il vostro livello di tolleranza spesso e volentieri vi metterà in condizione di 'scattare' per un nonnulla.

Il relax sarà sicuramente di aiuto in questa circostanza.

Capricorno: ci saranno molti fattori che vi impediranno di lavorare tranquillamente sul posto di lavoro, e alcuni di questi riguarderanno la vostra mancanza di concentrazione a causa di alcuni problemi personali.

Acquario: avrete dei continui borbottii sulle labbra, e sicuramente molti saranno dovuti alla vostra insicurezza personale. Dovrete essere più obiettivi, sia sul lavoro che nella vostra relazione sentimentale.

Pesci: troppe nostalgie passate vi faranno essere molto tristi e depressi. Dovrete assolutamente eliminare questo umore per far spazio ad uno più disteso e rilassato.

Cercate di intavolare una discussione piacevole.