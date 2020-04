L'Oroscopo di domani 14 aprile anticipa come sarà la giornata del prossimo martedì. Iniziamo con il sottolineare la presenza della classifica stelline in seno alle previsioni riguardanti i dodici segni al completo. A fare da metro di misura tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda amore e sentimenti in generale, la presenza della Luna in Capricorno. In primo piano pertanto, sottolineato in maniera inequivocabile sia dalla classifica quotidiana che nelle attuali previsioni zodiacali, sono i nati del segno del Leone (top del giorno), favorito in amore nonché nel lavoro.

Purtroppo, l'oroscopo di domani 14 aprile annuncia più di qualche difficoltà in questa parte della settimana per l'Ariete e la Bilancia.

Approfondiamo le previsioni zodiacali di martedì per tutti i segni e, alla fine, la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo martedì 14 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★. Il secondo giorno di questa settimana per voi Ariete è stato valutato con le due pessime stelline relative ai periodi segnati con il "ko". In amore, l'oroscopo indica che la stanchezza fisica potrebbe portare qualche malessere passeggero, il consiglio delle stelle è quello di rilassarvi insieme alla persona amata.

Prendete seriamente in considerazione il fatto di godervi qualche ora di assoluta tranquillità. Single, se avete degli appunti o delle carte in generale da mettere in ordine, questo sarà il momento adatto per farlo. Volendo, approfittate anche per buttare via tutto ciò che non serve o che non ha più alcuna utilità per essere conservata. Parliamo di lavoro: non sentitevi in colpa se le cose non gireranno come dovrebbero.

Non sarà per colpa vostra: speriamo che presto tutto torni nella normalità.

Toro: ★★★★. La giornata sarà mediamente accettabile e assolutamente non negativa, anche se in certi frangenti potrebbe destare qualche piccola perplessità. Amore: il vostro partner, i figli o la famiglia saranno ben disposti a collaborare nel creare un'atmosfera serena. Ricordatevi che si impara di più permettendo agli altri di esprimersi che non cercando di controllare sempre tutto.

Single, l'oroscopo invita a curare eventuali disturbi di stagione con dieta e rimedi naturali. L'attività fisica sarà un vero toccasana per rendere l'umore tranquillo. Riguardo il lavoro, la vostra grinta ed il fiuto vi permetteranno di individuare occasioni adatte per trovare nuove strade.

Gemelli: ★★★. Questa parte della settimana partirà e chiuderà decisamente in "sottotono". Il rapporto di coppia non vi soddisferà o non riuscirà a riscaldare il vostro cuore, quindi sarà facile che il morale non sia alle stelle. Riposatevi e non litigate con chi avete attorno, vedrete che passerà presto. Single, gran parte della giornata vi remerà contro portando di nuovo a galla un vecchio problema di famiglia.

Quindi non tergiversate, affrontare la situazione e ricordatevi che la verità è sempre la cosa migliore. Nel lavoro, l'oroscopo consiglia ogni tanto una pausa di riflessione, soprattutto nei momenti meno eclatanti come questi. Quindi, non strafare ma fare un passo alla volta.

Cancro: ★★★★★. Martedì sarà una giornata segnata come altamente a favore, pertanto si prevede positiva al 100% e meritevole delle cinque stelle a corredo del segno. Se avete una vita di coppia stabile ed appagante, l'oroscopo prevede che questa funzionerà ancora meglio, grazie al rapporto solido che già avete con il vostro partner.

I single, saranno animati da una buona forza ed anche da un'ottima ricettività, il che genererà tanto entusiasmo e positività con quelli vicino a voi. Nel lavoro, per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili, perché sarete pieni di energie e pronti per aiutare chi ne avrà bisogno.

Leone: 'top del giorno'. Il secondo giorno di questa settimana, per voi nativi del Leone, partirà senz'altro al "top" sia in amore che nel lavoro. Se siete felicemente in coppia la giornata, ma soprattutto la serata, sarà veramente splendida: avrete tutte le sicurezze che desiderate e nessuna routine vi annoierà.

Single, il vostro oroscopo annuncia l'arrivo di grandi idee per quanto riguarda i progetti personali, quindi non lasciatevi condizionare dai pareri contrari, fidatevi solo di voi stessi. Fate solo ciò che vi rende felici... Nel lavoro, le vostre intuizioni verranno valutate positivamente. Ovviamente vi dovete rimboccare le maniche per mostrare agli altri quello che sapete fare.

Vergine: ★★★★. Si prevede abbastanza positivo questo vostro martedì d'inizio settimana. In amore, l'oroscopo indica che l’umore sarà alto e vi regalerà momenti intensi specialmente a coloro in coppia. La gioia di vivere in armonia con la persona amata sarà la vostra massima aspirazione per questo martedì.

Finalmente potreste risolvere gran parte dei vostri problemi di coppia. Single, vivrete la vita appieno e non preoccupatevi più di tanto dei dettagli. Inspirando aria più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto. In campo lavorativo, i progetti in corso potranno proseguire, ma solo se sarete tenaci riuscirete a conquistare i traguardi prefissati.

Previsioni zodiacali del 14 aprile, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★. Questo martedì relativo alla seconda giornata della settimana è stato preventivato "sottotono".

Visto che la giornata del 14 aprile non andrà troppo a vostro favore, non esponetevi ad inutili rischi. In amore di conseguenza, parlando in merito al rapporto di coppia (anche ai più collaudati), potrà insorgere improvvisamente il bisogno di qualcosa di nuovo. In questi giorni il malessere potrebbe anche accentuarsi per coloro che avevano già crisi affettive in corso. Single, siete stressati e questo non aiuta di certo a concentrarvi su quello che volete da una relazione. Le stelle non saranno dalla vostra parte: attendete l'arrivo di giorni migliori. Nel lavoro, reale il rischio che qualche fastidioso problema complichi i vostri progetti.

Mettete in conto improvvisi malesseri o momenti di stanchezza.

Scorpione: ★★★. In arrivo un martedì 14 aprile portatore di tanta noia e molto impegnativo da trascorrere. Il già annunciato periodo "sottotono", secondo l'oroscopo quotidiano, darà a questa parte della settimana una lentezza davvero snervante. In amore, sentirete impellente il bisogno di buttarvi tra le braccia del vostro amato/a. Purtroppo i vostri impegni vi costringeranno a rimboccarvi le maniche e rimandare le coccole a fine giornata: pazientate. Single, non tutti sarete invogliati a reagire in alcune situazioni d'amore, anche perché vi auto-condannate con la scusa di non riuscire a trovare un'anima gemella.

L'oroscopo consiglia di far passare un po' di tempo, le stelle senz'altro vi aiuteranno nella ricerca. Nel lavoro invece, prendete tutto con calma e riflettete prima di accettare compiti importanti. Sappiate che agendo d'impulso potreste sbagliare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 14 aprile indica che la giornata partirà e si concluderà molto bene. Questa parte iniziale della settimana sarà sicuramente positiva in quasi tutti i settori della vita. Saranno propizie le situazioni d'amore: in coppia gli astri annunciano abbastanza fortuna da riempire il vostro cuore di felicità. In generale tutto dovrebbe senz'altro essere piacevole, vi sentirete appagati e felici.

Single, finalmente dopo un periodo turbolento vi sveglierete leggeri e spensierati. Con l'arrivo della bella stagione vi sentirete di buonumore e questo consentirà di recuperare energia. Potrete realizzare ottime cose anche nel lavoro. Sarete soddisfatti di ciò che farete nel corso della giornata.

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica l'arrivo una giornata davvero alla portata, senz'altro valutata più che ottima dall'Astrologia attuale. Diciamo pure che il periodo esaminato potrebbe essere molto speciale per ciò che concerne l'amore. Specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo!

Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così? Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro con cui provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima per creare un clima positivo, fertile per eventuali successive conoscenze. Nel lavoro invece, anche se si è rivelata deludente, non potete lasciare a metà una collaborazione: piuttosto cercate di stare attenti a non replicare l’esperienza.

Acquario: ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza abbordabile, a tratti anche buono. Diciamo che la seconda giornata di questa settimana potrebbe regalare qualche emozione in più dal punto di vista dell'amore: gli astri saranno parzialmente benefici e potrete finalmente rilassarvi. Ai più scettici l'oroscopo consiglia di non arrendersi: la persona amata senz'altro resterà colpita da un vostro eventuale diverso modo di fare. Single, datevi un target da centrare, armatevi di santa pazienza e dateci dentro: comunque provateci. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, faccia tosta. Se ben usata, quest'ultima potrebbe dare ottimi risultati.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 14 aprile indica una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti, non avrete altro che occhi per ciò che avete più a cuore, tipo famiglia, attività e passatempi. In amore, le vostre sensazioni capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore. Parlatene con il partner: trovare le parole giuste per esprimere ciò che si sente, aiuta a comprendersi e a migliorare l'affetto reciproco. Single, sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe rivelare un'attrazione verso una determinata persona. Visto l'ottimo programma messo in conto per voi dalle stelle, il consiglio dell'oroscopo è quello di lasciarsi andare alla "legge del cuore". Nel lavoro, per chiudere, cercate di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene.

Classifica stelline 14 aprile

La nuova classifica stelline quotidiana è arrivata. Ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai dodici segni dello zodiaco? Iniziamo pure a svelare in anticipo il migliore: in questo caso ad essere supportato da astri positivi sarà il Leone, valutato al "top del giorno". Ottimo il periodo anche per Cancro, Sagittario, Capricorno e Pesci posizionati al secondo posto in scaletta.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata del 14 aprile e valido per l'intero zodiaco: