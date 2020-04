L'Oroscopo per il giorno di mercoledì 15 aprile 2020 ci saranno molte più collaborazioni rispetto alle giornate precedenti, come nel caso dei nati del segno del Sagittario, ma al contempo le divergenze potrebbero mettere in crisi alcuni progetti. Il Toro risolverà soltanto rilassandosi, mentre la Bilancia sarà in grado di essere meno fiduciosa.

In basso, le previsioni segno per segno della giornata.

Toro stressato

Ariete: sarete molto più decisi sul posto di lavoro in questa giornata, perché avvertirete una vera e propria presa di concentrazione massima che sicuramente avrà dei risvolti positivi sul vostro rendimento lavorativo.

Toro: lo stress arriverà come era inevitabile, ma potrete facilmente gestirlo ritagliandovi del tempo per voi stessi senza dover necessariamente entrare in una 'spirale' di nervosismo. Stabile il rapporto con il partner.

Gemelli: comincerete a sfogare le vostre paure a livello affettivo con il dialogo e con la comprensione reciproca. Qualche screzio si calmerà, mentre ci vorrà più tempo per i litigi importanti.

Cancro: la situazione abbastanza difficile in cui vi troverete con il partner potrebbe essere scambiata per una volontà di far prevalere il vostro orgoglio sugli altri.

Tutto ciò che vorrete invece sarà rimanere un po' da soli con voi stessi.

Leone in rialzo

Leone: qualche invidia sul posto di lavoro vi farà scivolare un paio di volte durante questa giornata di lavoro, ma il supporto di chi è onesto varrà molto di più di quello negativo. Ci sarà anche molta intesa con il partner e la famiglia di origine.

Vergine: sarete troppo nervosi per non apparire irritati nei confronti del vostro partner, ma dovrete sforzarvi nel mantenervi tranquilli e senza troppi turbamenti.

Avete a che fare già con troppi pensieri.

Bilancia: diffidenti. I dubbi degli ultimi tempi vi hanno messo in una condizione molto sfavorevole, che vi fa essere molto diffidenti nei confronti del partner, ma anche nei confronti di alcuni familiari.

Scorpione: avrete del tempo per coltivare la vostra relazione con il partner al meglio e farla maturare anche più velocemente. Purtroppo i progetti dovranno essere accantonati per un po', ma non preoccupatevi.

Acquario orgoglioso

Sagittario: vi alleerete con qualcuno a voi vicino per far fronte ad una situazione che sta diventando via via sempre più insostenibile. Provate ad avere dei punti di contatto più significativi e che sappiano smuovere la parte opposta.

Capricorno: avrete un leggero calo delle vostre capacità professionali, ma anche se sarà una vicissitudine passeggera potrebbe comunque ripercuotersi negativamente sulla vostra economia.

Acquario: potreste risultare alquanto prepotenti nei confronti dei vostri colleghi, tanto che si potrebbe pensare ad un eccesso di orgoglio che difficilmente sarà accettato da chi vi sta attorno.

Pesci: un amico saprà come tirarvi su il morale con qualche iniziativa interessante e non priva di stimoli per il vostro lato artistico. Cercate di non cadere nuovamente nella malinconia per non vanificare i progressi.