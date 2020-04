L'oroscopo del weekend che va dal 25 al 26 aprile, prevede un maggior coinvolgimento nelle amicizie per quanto riguarda i nativi Gemelli, mentre Bilancia cercherà di intensificare il proprio rapporto con la propria anima gemella. Capricorno dovrà cercare di cambiare strategia al lavoro per ottenere buoni compensi, mentre Vergine potrebbe avere qualche difficoltà nel gestire correttamente le proprie mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 25 al 26 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni 25 e 26 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo del fine settimana entusiasmante per voi nativi del segno. In amore ci sarà grande armonia tra voi e la vostra anima gemella, che vi permetterà di aumentare l'affiatamento di coppia. Dunque, non tiratevi indietro se il partner vorrà fare qualcosa di veramente speciale con voi. Voto - 8,5

Toro: la vostra concentrazione sarà più alta del solito per quanto riguarda l'ambito lavorativo, e vi permetterà di avere grandi intuizioni che faciliteranno di molto lo svolgimento delle vostre mansioni.

Voto - 8

Gemelli: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del fine settimana. Saranno due giornate da dedicare maggiormente alle relazioni con i vostri amici, recuperando tutti i momenti persi durante la settimana a causa della grande quantità di lavoro che avete egregiamente portato a termine. Voto - 8

Cancro: riuscirete a riprendervi alla grande per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo del weekend.

Ci sono stati alcuni problemi durante la settimana che vi hanno impedito di svolgere un buon lavoro, ma adesso avrete la possibilità di ricavare solamente il meglio dal vostro operato. Voto - 7,5

Leone: il vostro rapporto con la vostra anima gemella sarà piuttosto scorrevole durante il fine settimana, considerato che avrete meno impegno e la vostra mente sarà libera da pensieri martellanti. Cercate di continuare su questa strada per non tornare ad avere problemi.

Voto - 7,5

Vergine: il vostro oroscopo sarà caratterizzato da un periodo tutto sommato buono per quanto riguarda l'amore. Il vero problema sarà la parte professionale, dove faticherete un po’ a gestire correttamente le vostre mansioni. Voto - 7

Bilancia: fine settimana da dedicare maggiormente verso la sfera sentimentale considerato Venere in posizione favorevole. Avrete modo di intensificare il vostro rapporto con il partner grazie anche al vostro fascino e tutto ciò che dovrete fare sarà assumere l'atteggiamento adatto. Voto - 8

Scorpione: potreste avere qualche piccola difficoltà sul fronte lavorativo durante il fine settimana.

Non sarà facile per voi riuscire a gestire nuove tipologie d'incarichi, ma dovrete mettercela tutta se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7

Sagittario: i vostri sentimenti saranno molto forti in questo fantastico fine settimana per voi nativi del segno. L'affiatamento di coppia con il partner sarà molto buono e la cosa migliore da fare sarà mettere in atto le vostre migliori abilità per ottenere il meglio dalla vostra relazione di coppia. Voto - 8,5

Capricorno: ultimamente i vostri guadagni sul posto di lavoro non sono stati granché, ed in questo fine settimana dovrete cercare di capire cosa non sta andando per il verso giusto e cambiare dunque strategia.

Voto - 6,5

Acquario: sarete particolarmente attivi durante il fine settimana soprattutto per quanto riguarda quelle noiose faccende burocratiche al lavoro, cercando di terminarle il prima possibile per poi dedicarvi anima e corpo a mansioni più importanti. Voto - 8

Pesci: avrete modo di condividere piacevoli momenti con la vostra anima gemella durante il fine settimana, che vi permetteranno di non pensare a nulla di spiacevole e godervi al meglio il periodo, nonostante tutto. Voto - 8