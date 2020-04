Durante la giornata di mercoledì 6 maggio 2020 le relazioni interpersonali saranno quelle che interesseranno maggiormente i segni di aria, in particolare i Gemelli e l'Acquario, mentre per i segni di fuoco sarà molto più difficile essere in sintonia con il proprio partner. I segni di acqua acquisiranno una maturità maggiore, specialmente lo Scorpione e dei Pesci.

A seguire, approfondiamo le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco della giornata.

Toro solitario

Ariete: purtroppo ci sarà poco dialogo nella vostra relazione sentimentale, per questo si faranno strada incomprensioni e talvolta anche gelosie, seppure la maggior parte delle volte siano immotivate.

Toro: sarete in grado di lavorare anche in solitaria. Se dovessero esserci tensioni all'interno del luogo di lavoro - anche se ciò non vi vedrà protagonisti in prima persona - prestate molta attenzione perché potreste essere coinvolti.

Gemelli: potreste fare una conoscenza che per voi sarà importante in futuro, ma potrebbe anche costituire l'avvio di una relazione abbastanza facile e piena di belle sorprese in amore e non solo.

Cancro: potreste essere sul punto di cambiare strategia lavorativa, ma ogni cosa dipenderà dalla vostra volontà e dall'affidabilità dei vostri mezzi.

Dovrete essere molto attenti a non commettere passi falsi.

Leone: avrete una vera e propria rimonta sul piano economico, vi basterà solo essere più celeri e pensare meno alle ripercussioni sulla stima che gli altri hanno di voi. Arriveranno i guadagni sperati.

Vergine: l'aspetto amoroso sarà attraversato da qualche difficoltà, la quale più che minare direttamente il vostro rapporto con il partner, lo metterà positivamente alla prova.

Avrete anche qualche sorpresa da un familiare.

Scorpione più maturo

Bilancia: lo stress vi metterà in condizione di essere meno tolleranti nei confronti dei difetti, sia vostri che degli altri. Dovrete prendervi una pausa, almeno di qualche ora, per ripristinare la vostra serenità.

Scorpione: arriverà una vera e propria ondata di maturità che sarà utile per molti aspetti della vostra vita, a cominciare da quella prettamente affettiva.

Avrete in serbo molti progetti con il partner.

Sagittario: il relax sarà essenziale per poter scacciare l'ansia e le negatività, soprattutto in amore. Riappacificarvi per ora sarà difficile, ma avrete la volontà di fare il primo passo.

Capricorno: ci saranno avanzamenti di carriera o miglioramenti finanziari grazie alla vostra determinazione e al vostro supporto nei confronti degli altri colleghi. In amore non ci saranno dissidi rilevanti.

Acquario: farete nuove amicizie e scoprirete nuovi orizzonti sul piano affettivo. Le amicizie saranno quelle che per voi riscuoteranno più successo e che vi daranno molte serate di divertimento e svago.

Pesci: finalmente risveglierete il vostro senso del dovere, anche per alcune motivazioni che concernono le vostre iniziative sul piano affaristico. Il lavoro quindi andrà bene. Fidatevi di chi vorrà aiutarvi senza ricevere niente in cambio.