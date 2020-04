L'Oroscopo di mercoledì 15 aprile getta luci e ombre sulle sfere vitali di ciascun segno zodiacale, seguendo l'influsso planetario di Sole in Ariete e Luna in Capricorno. Questi due astri formano una configurazione che può rendere le sensazioni altalenanti anche per il Cancro e per la Bilancia. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sensibilità o resistenza nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Mercurio in sinergia con Venere rende l'amore più ricettivo e Sole riscalda i cuori in maniera romantica.

Voi single siete molto aperti alle novità mentre voi in coppia, attenzione a non voler affermare a tutti i costi le vostre idee in modo troppo autoritario e rigido.

Toro: Giove, Nettuno e Urano garantiscono gioia di vivere e la vicinanza di Mercurio e Sole dall'Ariete fa sì che potete chiarire alcune situazioni lasciate in sospeso. Questo è il momento propizio per farlo.

Gemelli: Mercurio promette bene dall'Ariete e garantisce belle novità o ritorni d'amore a voi single. Sole riscalda i cuori e sprigiona tanto entusiasmo, rinvigorendo una Venere affettuosa e carica di energia positiva.

Nettuno dai Pesci quasi sfida ad avere pazienza e a investire maggiori energie per concretizzare i sogni.

Cancro: Plutone contrario dal Capricorno può insinuare alcuni dubbi che per fortuna sono sminuiti quasi subito dall'affettuosità che ricevete dai parenti o dal proprio amato/a. Sole e Mercurio dall'Ariete introducono un dialogo costruttivo che si basa su sensazioni profonde ed entusiasmanti.

Leone: Saturno e Urano in trigono mettono i desideri in dolce attesa, così attendete dei cambiamenti che possono animare la sfera amorosa in maniera imprevedibile.

Avete necessità di cambiare le cose ma lo fate senza fretta, così la costanza e la pazienza vengono premiate con successo.

Vergine: Nettuno in opposizione crea sempre qualche difficoltà in campo amoroso, ma siete molto empatici grazie a Mercurio e Sole che cercano di avviare cambiamenti costruttivi, sia che siate single che in coppia. Plutone, Luna e Giove sono dalla vostra parte e in trigono, quindi un'evoluzione sensibile è alle porte.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna, Plutone e Giove producono malinconia e anche Mercurio e Sole in opposizione di certo non aiutano, introducendo delle discussioni che appesantiscono le sfere vitali. Venere e Saturno in trigono fanno sì che i legami d'amore aiutino a raggiungere maggiore consapevolezza, mentre voi single cercate un partner che condivida idee simili alle vostre.

Scorpione: andando oltre la superficialità amorosa, potete chiedere di più al partner consolidando il rapporto in maniera più stabile e durevole. Voi single invece siete desiderosi di amare più intensamente e in modo responsabile.

Gli astri spronano a fare di più per attuare i propri sogni sentimentali.

Sagittario: non fidatevi di alcune persone che sono sincere solo all'apparenza e non confidate i vostri segreti, poiché possono essere svelati da gente invidiosa. Saturno e Marte spingono a fare di più in amore, quindi sia che siate single che in coppia, rimboccatevi le maniche e passate all'azione con maggiore intraprendenza e spirito d'iniziativa.

Capricorno: Luna e Sole in quadratura sprigionano sensazioni altalenanti e alcune tensioni nascoste possono salire a galla in modo prepotente, grazie alla presenza di Plutone che quasi costringe a venire a contatto con questo disagio.

E' giunto il momento di progredire in maniera più consapevole.

Acquario: Mercurio stuzzica dall'Ariete a non lasciarvi coinvolgere da alcuni pettegolezzi o dalle polemiche che infastidiscono gli animi. Urano esorta a rivoluzionare tutte le sfere vitali con maggiore innovazione e originalità.

Pesci: Luna dal Capricorno sprona alla riflessione per prendere le decisioni giuste in amore. Siete molto sensibili ma avete bisogno anche di attingere a una profondità d'animo introspettiva che solo Plutone sa regalare, per superare il passato e progredire con maggiore successo.