L'Oroscopo del 6 aprile è pronto a rivelare le novità presenti in questa giornata di lunedì. Per i nativi del Leone è una giornata all'insegna della tranquillità. Per coloro che appartengono al segno del Cancro, invece, si prospetta una giornata molto tosta. In primo piano, l'astrologia della giornata d'inizio settimana e le previsioni astrali quotidiane per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Negli ultimi tempi, il vostro ritmo di vita è stato rallentato, magari da qualche evento imprevisto.

In questa giornata di lunedì potreste riprendere i contatti con le persone che tengono moltissimo a voi. Se li avete trascurati un po’, cercate di far capire loro che, anche se vi vedete di meno, siete sempre a loro disposizione. Conservate le vostre energie per i prossimi giorni, quando avrete molte cose da fare. Se l'amore o il lavoro non va come desiderate, non demoralizzatevi. Presto troverete una via d’uscita.

Toro – Ultimamente siete un po' irritati, forse qualcuno è stato scorretto nei vostri confronti oppure, come spesso accade, siete irritati senza un reale motivo.

Non lasciate che questo stato d’animo dipinga di nero questa giornata d’inizio settimana. Coloro che vi sono accanto potrebbero risentirsi e abbandonarvi nel momento in cui ne avete più bisogno. Non siete gli unici a soffrire e nemmeno gli unici ad avere bisogno di tranquillità.

Gemelli – State attenti ai malumori delle persone che sono intorno a voi. Anche una frase fuori posto potrebbe dare adito a infinite discussioni, potreste trovarvi anche nel bel mezzo di una guerra, senza sapere esattamente il perché.

Probabilmente ci sono dei contrasti causati da questo blackout mondiale. Ecco perché dovete sforzarvi di parlare il meno possibile, soprattutto se dovete fare delle lamentele o dei rimproveri. Rimandate tutto in un altro momento.

Previsioni di lunedì 6 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Si prospetta una giornata molto tosta, in cui avrete bisogno di tutte le vostre energie per sopportare il peso delle responsabilità che avete sulle vostre spalle.

Siccome siete abili nel cercare e trovare il vostro equilibrio, in questo lunedì cercate di fare il minimo indispensabile e di preservare la vostra grinta per i momenti bui. Non sforzatevi di essere gentili e disponibili, gli altri sanno con chi hanno a che fare e non si offendono se, per una volta, non rispondete alle loro richieste.

Leone – Giornata all'insegna della tranquillità. Coloro che non hanno un attimo di respiro devono ritagliare un po’ di spazio per loro stessi. Che sia una pausa caffè o il pranzo, non importa: isolatevi e chiudete un attimo gli occhi, senza pensare a tutto ciò che c’è da fare.

Sognare un altro mondo vi aiuta a prendere con più filosofia certe scocciature.

Vergine – In questa giornata dovete cercare di vivere appieno tutte le emozioni e di non fuggire dalle situazioni imbarazzanti o da quelle che potrebbero provocarvi uno scossone emotivo. Dovete accogliere le lezioni di vita che gli altri vi impartiscono. Per alcuni di voi sono momenti davvero esaltanti, invece, per gli altri sono molto complicati. Da queste esperienze potete solo crescere e maturare ancora di più, perché non si finisce mai di imparare.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata qualcuno potrebbe imporvi le proprie scelte e addirittura potrebbe farvi una specie di lavaggio del cervello.

Non siate accondiscendi come sempre, fate in modo che nessuno vi dipinga come persone deboli e facilmente impressionabili. Se avete delle contestazioni da fare, non abbiate paura, non è detto che quello che loro dicono sia oro colato. Voi potete pensarla come più vi aggrada. L'oroscopo raccomanda di fare più attenzione alla salute e di non trascurare la famiglia.

Scorpione – Si prospetta una giornata transitoria, confusa e di assestamento. Ci sono degli eventi passati che potrebbero ripercuotervi in questo periodo e che vi causano maggiori noie. Siate realisti e non lasciate che le restrizioni di questo periodo metta i bastoni tra le ruote ai vostri progetti.

Mantenete il controllo su ciò che accade attorno a voi, perché è importante dare una parvenza di sicurezza in ciò che realizzate.

Sagittario – Se siete frustrati è perché non riuscite a portare a termine i vostri compiti quotidiani. Questa giornata potrebbe essere rivelatrice, in quanto avrete una visione più chiara di quelle che sono le vostre priorità. Raccogliete tutte le vostre energie e spendetele in maniera razionale, altrimenti non arriverete a sera in buono stato. Non impegnatevi ancora di più, cercate di scaricare qualcosa anche sulle spalle degli altri.

L'oroscopo di lunedì 6 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata vi conviene cambiare opinione su un determinato argomento, se non volete finire al centro di una disputa. Cercate, una volta tanto, di provare a capire le ragioni dell’altro, senza giudicare in maniera frettolosa. Anche voi non siete i detentori della verità assoluta, dovreste sapere che la vita può essere vissuta anche in modo differente dalla vostra e magari è anche molto soddisfacente.

Acquario – In questo inizio di settimana potreste avere l’opportunità di realizzare un vostro desiderio. Sapendo che la giornata promette bene, alzatevi dal letto con l’ottimismo che scorre nelle vostre vene.

È ovvio che spetta sempre a voi cercare di fare andare questa giornata per il verso giusto, ma i presupposti ci sono. Ci sono dei rapporti da solidificare e che non potete sottovalutare, l'oroscopo consiglia di aprirvi con tutti e di camminare insieme nella stessa direzione.

Pesci – In questa giornata potreste avere a che fare con persone irritanti ma non dovete mai perdere la calma. Non mostratevi indispettiti dal loro comportamento, altrimenti continueranno a importunarvi fino allo sfinimento. Non datela vinta a queste persone, perché sono coloro che mettono alla prova la vostra pazienza. A volte, la pazienza può rivelarsi un’arma molto importante, soprattutto per coloro che hanno a che fare con persone pignole, ogni giorno.