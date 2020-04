L'Oroscopo di domenica 26 aprile analizza in transito planetario di Luna in Gemelli che rende le sensazioni molto curiose e intuitive. Un nuovo modo di amare si fa largo nei cuori di tutti i simboli zodiacali di Aria che arginano le emozioni in modo più cerebrale. La presenza di Saturno nel segno dell'Acquario fa sì che l'amore diventi più realistico. Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Gemelli nell'oroscopo di domenica

Ariete: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dai Gemelli e rende le sensazioni più profonde e affettuose.

E' un periodo carico di novità e le notizie volano veloci. Apritevi al dialogo voi in coppia e voi single approfondite la comunicazione con le telefonate e i messaggi.

Toro: gli astri sono stimolanti nel segno e siete molto affascinanti, vitali e intuitivi. Un nuovo amore è dietro l'angolo per voi single e voi in coppia potete concretizzare le idee cacciando fuori i sogni dal cassetto e procedendo all'attuazione dei desideri tenuti in cantiere. Saturno e Marte in quadratura mettono in guardia dal non commettere errori di valutazione.

Gemelli: la Luna nel segno insieme a Venere invoglia a farvi vivere le emozioni con maggiore slancio e approfondendo le sensazioni, arginando un modo di amare troppo "cerebrale". Non mancate di certo di affettuosità ma attenzione a non issare una barriera nei confronti dei sentimenti, forse per paura di soffrire.

Cancro: le emozioni diventano più intense, grazie alla vicinanza di Luna dai Gemelli che fa approfondire le sensazioni con maggiore affettuosità e forza d'animo.

Siete molto intuitivi e diventate quasi telepatici nei confronti degli altri, captando lo stato d'animo altrui prima che parlino.

Leone: Luna e Venere dal domicilio astrologico dei Gemelli, sprigionano un modo di amare più sbarazzino e brioso. Anche nei momenti difficili tendete a sdrammatizzare le sensazioni, assumendo un modo di fare molto ironico e umoristico, quasi beffeggiando i sentimenti. Si preannunciano belle novità per voi single.

Vergine: attenzione a non lasciarvi influenzare da una Luna in dissonanza che insieme a Nettuno dai Pesci, suggestiona un po' le idee e fa amare in maniera molto superficiale. Create una barriera protettiva nei confronti dei sentimenti, perché un sentore intuitivo mette in guardia dal fidarvi delle sensazioni altrui.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora un po' e Mercurio rompe l'opposizione, così sarete più vivaci intellettualmente e aperti a un dialogo amoroso che al momento, risulta difficile da attuare. Potete contare in compenso, sulla presenza favorevole di Luna e Venere in Gemelli che fanno amare in maniera più frizzante e lucida.

Scorpione: Plutone e Giove sono ben allineati nei vostri riguardi, quindi non fuggite la realtà nascondendovi dietro ai sogni e avanzate con coraggio e audacia. Un cambiamento è alle porte e rivoluziona la sfera sentimentale in maniera intelligente e frizzante.

Sagittario: la Luna dal Cancro è in opposizione e disequilibra un po' gli affetti. I rapporti in coppia e con i parenti ma potete contare sugli influssi favorevoli derivanti sia dall'Acquario che dall'Ariete, capaci di allargare gli orizzonti mentali e farvi indirizzare le energie positive nel verso giusto, quello che conduce all'amore.

Capricorno: il successo è assicurato con Giove e Plutone nel segno che incrociano le loro energie con gli astri presenti in Toro. La Luna può potenziare la sensibilità al punto da farvi rinchiudere in una solitudine meditativa molto consapevole. Ma cercate di ritirarvi solo per breve tempo in questo nascondiglio emotivo, poiché uscendo potete afferrare le opportunità amorose che Nettuno propone.

Acquario: la Luna influisce positivamente dai Gemelli e insieme a Venere e il vostro Saturno, fa sì che possiate raccogliere i frutti di quanto avete seminato fino a ora. La razionalità non manca di certo e potete decidere se legarvi stabilmente in amore, valutando in maniera più fredda le nuove opportunità se siete single e approfondendo in modo più realistico la relazione in corso.

Pesci: attenzione a una quadratura di Nettuno con Luna capace di produrre presentimenti che fanno uscire fuori strada. Attingete a quell'empatia sensibile che vi è consona per aprirvi all'amore in maniera più chiara e intensa, evitando di vedere una "tempesta in un bicchiere d'acqua".