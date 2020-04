Secondo l'Oroscopo, le previsioni astrali di venerdì 3 aprile sono severe per alcuni segni che non dimostrano la giusta grinta in determinate situazioni.

I nati sotto il segno dei Gemelli si trovano ad affrontare dei problemi ma con una grinta inedita, la Vergine invece sarà fuori forma e con un umore un po' ballerino. Approfondiamo ora l'Oroscopo del giorno segno per segno.

I segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: i nati sotto questo segno sono in netta ripresa anche grazie alla costanza e alla grinta che sono riusciti a tirare fuori.

Delle piccole incomprensioni in famiglia saranno risolte in maniera eccellente.

Bilancia: situazione finanziaria in discesa. Purtroppo il quadro generale attorno non è il massimo e ciò crea problemi economici. In amore potreste trovare una porta chiusa che sarà possibile aprire con dolcezza e grande volontà.

Acquario: il segno è in ripresa. Ci sono situazioni e vicende che gestite con la maturità necessaria. In famiglia le cose non si mettono bene: comunicazione e dialogo sono necessari per risolvere i problemi.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: i nati sotto questo segno sono efficienti e in questa giornata potranno fare tutto ciò che si sono preposti. Ci potrebbe essere un piccolo passo avanti verso una persona che vi ha aiutato molto in passato. Salute altalenante.

Scorpione: le previsioni astrali vanno un po' contro corrente. La soluzione è non perdersi d'animo e creare degli spazi per voi.

In famiglia le cose vanno a gonfie vele. Vento favorevole per l'amore.

Pesci: amore in discesa in questo periodo. Se son rose fioriranno, altrimenti non vi resta che andare avanti. Nel lavoro la situazione non è molto rosea: non demoralizzatevi ma agite.

I segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: un passo avanti verso il futuro, è questo ciò che ci vuole per creare nuove possibilità per voi e per la vostra famiglia.

In amore è un periodo propizio: non vi resta che agire.

Vergine: in questo periodo non vi sentite in forma e ciò coincide anche con il vostro umore ballerino. E' difficile starvi vicino: ne sa qualcosa il vostro/a partner che non tollera più certi vostri comportamenti.

Capricorno: che siete ostinati e questo si sapeva, ma ultimamente il vostro tasso di testardaggine si è alzato di molto. Comunque alcune incomprensioni che prima erano insormontabili ora sembrano appianate. Mangiate di meno e fate più movimento.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: passione e dolcezza si alternano. Un periodo positivo in amore, ambito che sta dando finalmente i suoi frutti.

In famiglia non riuscite a prendere in mano la situazione che è alquanto delicata.

Leone: novità in arrivo. Una potrebbe riguardare il lavoro che dovrebbe assestarsi e darvi finalmente le soddisfazioni attese. La salute va un po' salvaguardata soprattutto in questo periodo. Fate attività fisica: vi aiuterà.

Sagittario: siete pigri e ciò sta creando problemi nella coppia. Cercate di darvi una mossa iniziando a fare cose che avete rimandato finora. Le finanze si stanno prosciugando. La salute viene prima di tutto: prendetevi cura di voi.