Ha avuto inizio il mese di aprile. Scopriamo come andrà il periodo per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche accorgimenti per affrontare al meglio il periodo compreso tra l'1 ed il 30 aprile 2020. Nell'ultimo periodo molteplici sono state le tensioni accumulate che hanno portato a dei momenti di stress e inevitabilmente a delle problematiche a livello psicofisico. Alcune preoccupazioni hanno riguardato in particolare il campo professionale: in molti hanno dovuto definire la propria posizione, per poter portare avanti il proprio operato.

A livello sentimentale alcune crisi sono invece state risolte, non sono mancate poche ma buone notizie.

Astrologia di aprile per il segno della Bilancia

Nel mese di aprile, a livello salutare ci sarà un buon recupero, non mancherà una nuova forza in particolare a partire dalla seconda settimana del mese. Giove e Saturno rimarranno in aspetto complesso, questo potrebbe crearvi delle situazioni di stanchezza, anche se passeggera. Cercate in queste giornate di prendervi cura di voi stessi. In campo amoroso Venere inizia un transito molto importante, riuscirete così a gestire meglio i vostri rapporti.

Chi ha superato delle problematiche del passato, ora è pronto a guardare oltre. In campo professionale, con Marte in buon aspetto, potrebbero giungere delle proposte a partire dalla terza settimana del mese. Leggiamo le stelle nel dettaglio che riguardano il settore sentimentale e lavorativo dei nati sotto il segno della Bilancia.

Astri e stelle di aprile: il lavoro della Bilancia

In ambito professionale in queste settimane del mese di aprile potrete prendervi una bella soddisfazione, cercate di comprendere l'origine dei rapporti con i vostri collaboratori e se necessario chiudete alcune situazioni che vi creano disagio.

Qualcuno potrebbe non essere soddisfatto del proprio lavoro, per questo motivo sarà possibile valutare l'inizio di cambiamenti.

Previsioni e oroscopo del mese di aprile: l'amore per la Bilancia

Per quel che riguarda il settore sentimentale, come anticipato, Venere sarà nel segno e questo garantirà un maggior benessere sia per i single, che per le coppie. Miglioramenti in particolare ci saranno con la parte centrale del periodo, mentre bisognerà prestare attenzione soprattutto a livello familiare nell'ultima settimana del mese.

Alcuni pianeti dissonanti potrebbero far nascere delle problematiche che andranno poi successivamente a creare dei rallentamenti nei progetti amorosi. Nei prossimi mesi la situazione sentimentale migliorerà, alcune amicizie potrebbero trasformarsi un qualcosa di più importante.