L'Oroscopo di lunedì 6 aprile avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. La posizione degli astri influenzerà la quotidianità e le emozioni di ciascuno di noi permettendo di tracciare un quadro dettagliato dell'evoluzione personale di ciascuno. Troveremo la Luna in opposizione a Mercurio, Venere in trigono a Saturno e Giove in congiunzione a Saturno. Gemelli e Vergine dovranno affrontare qualche piccolo problema sentimentale mentre l'Ariete si focalizzerà maggiormente sull'aspetto introspettivo.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa svelerà l'oroscopo della giornata di lunedì 6 aprile per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 6 aprile: amore per Toro e Cancro ansioso

Ariete: sarà il momento giusto per analizzare il comportamento di chi vi sta accanto. Forse, avrete modo di notare dei comportamenti a voi non congeniali e cercherete, in tutti i modi, di limitare la frequentazione di persone non degne della vostra fiducia. L'oroscopo suggerisce di non chiudervi a riccio, ma di comunicare solo con chi ritenete più idoneo in modo da poter ricevere consigli importanti.

Vi sentirete anche inclini a lavorare per la realizzazione dei vostri obiettivi, non sarà facile, ma se vi impegnerete, in futuro, raggiungerete ottimi risultati. Attenzione a non diventare verbalmente aggressivi verso il prossimo perchè ciò, oltre a turbare le persone che amate, potrà generare in voi dei forti sensi di colpa.

Toro: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista sentimentale infatti avrete modo di approfondire il rapporto con la persona amata.

Se siete single, l'oroscopo suggerisce di non farvi bloccare dalla timidezza e di aprire il vostro cuore perché potrebbero esserci delle belle sorprese. Potrebbe essere il momento adatto per valorizzare la vostra persona, forse, non vi sentirete al massimo della forma, ma grazie a prodotti di make-up o all'utilizzo di vestite che amate avrete modo di aumentare la vostra autostima. Gli astri favoriscono il successo professionale nel campo artistico, attività come la scrittura, la lettura e la musica vi aiuteranno a raggiungere i risultati sperati.

Attenzione a non trascurare gli amici, infatti la loro presenza sarà fondamentale per l'accrescimento emotivo e personale.

Gemelli: sarà una giornata favorevole per i sognatori, avrete modo di alleviare le vostre sofferenze rifugiandovi in un mondo di fantasia che vi aiuterà ad arrivare a fine giornata. Il legame con la realtà si farà più tenue e tenderete a rifugiarvi in mondi inventati, come quelli descritti da film o libri. L'oroscopo consiglia di tenere i piedi ben saldi a terra perché le persone che vi sono accanto potrebbero non comprendere il vostro atteggiamento. La persona amata farà fatica a entrare in sintonia con voi, forse, vi chiederà spiegazioni dettagliate, ma starà a voi decidere come comportarvi.

I corpi celesti svelano che questioni da tempo irrisolte potranno, finalmente, trovare soluzione: sarà necessario tutto il vostro impegno, ma alla fine tutto andrà per il meglio.

Cancro: farete fatica a concentrarvi e a prendere decisioni importanti. Sarà una giornata caratterizzata da emozioni complesse e da una forte influenza da parte di amici e famigliari. Il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare di evitare discussioni importanti con il partner perchè non sarà la giornata giusta per compiere scelti essenziali per il vostro futuro. L'ansia, verso le ore pomeridiane, potrà diventare invadente e dare un'impennata negativa al vostro umore, un ottimo modo per arginarla potrebbe essere quella di dedicarvi alle vostre attività preferite o di contattare la persona che stimate di più.

Emozioni e razionalità, forse, entreranno in conflitto causandovi un'alternanza di sensazioni positive e negative. Attenzione a non dare troppo peso alle parole di chi non vi trasmette lealtà.

Previsioni astrologiche di lunedì 6 aprile: libertà per Leone e impulsività per Vergine

Leone: la voglia di indipendenza e libertà vi spingeranno a dare il massimo nelle vostre attività personali. Cercherete di sfruttare, al meglio, le vostre risorse per raggiungere i risultati desiderati, ma ciò potrebbe causare qualche litigio con il partner. Infatti, tenderete a sacrificare l'aspetto sentimentale a favore di quello professionale, l'oroscopo consiglia di provare a dare spazio agli affetti più cari durante la vostra quotidianità.

L'eccessiva ambizione potrebbe portare ad un accumulo di stress e tensioni, un ottimo rimedio sarà quello di distendere i nervi tramite l'esecuzione delle vostre passioni preferite. Attenzione a non sfogare l'agitazione nel cibo!

Vergine: sarà una giornata all'insegna della crescita personale, sentirete il bisogno di migliorare voi stessi e di dare il massimo a livello professionale. Il partner, forse, non gradirà il vostro desiderio di perfezione e ve ne farà parola. L'oroscopo consiglia di non alterarvi, di ascoltare le sue parole e decidere, in seguito, come sarà meglio comportarvi. Sarete un punto di riferimento essenziale per i figli, se vi mostrerete empatici il vostro rapporto si rafforzerà notevolmente.

Attenzione a non agire d'impulso, prendetevi il giusto tempo per compiere le vostre scelte e per analizzare le situazioni con razionalità. La visione del vostro film preferito contribuirà ad alleviare le recenti tensioni.

Bilancia: il vostro senso della giustizia potrebbe venire ferito da un evento che si presenterà durante la giornata. Sarete inclini ad esprimere la vostra opinione e a mostrare rabbia per le cose su cui non avrete potere. Questa situazione potrebbe alterare il vostro umore e portare nervosismo. Le persone che vi sono accanto cercheranno di darvi dei suggerimenti, l'oroscopo suggerisce di accettarli, ma di rimanere, anche, fedeli alla vostra personalità.

In amore, forse, ci saranno delle piccole discussioni con il partner riguardanti questioni domestiche, non sarà difficile risolvere, l'importante sarà il reciproco impegno. Attenzione a non esagerare con le mansioni domestiche in modo da preservarvi da possibili dolori alle ossa.

Scorpione: sarete invasi da un senso di audacia del tutto nuovo, in linea con i giorni passati, desidererete mettere in pratica le vostre competenze e provare a superare i limiti che vi siete, precedentemente, imposti. Forse, dovrete affrontare dei conflitti interiori dove la razionalità si opporrà alla forza emotiva, ma se riuscirete a bilanciare le sensazioni tutto andrà per il meglio.

Ci saranno dei piccoli miglioramenti a livello sentimentale, ma il partner, per ora, non sarà la vostra prima preoccupazione. Se siete single l'oroscopo sconsiglia di compiere scelte affrettate o dettate da influenze esterne. Attenzione a non escludere dalla vostra vita persone che potranno avere un ruolo fondamentale.

Oroscopo del 6 aprile: Sagittario affascinante e stabilità per Acquario

Sagittario: avrete bisogno di molta concentrazione per realizzare i vostri obiettivi, non sarà facile a causa di distrazioni esterni, ma se vi impegnerete, in futuro, otterrete dei buoni risultati. Il vostro non sarà il segno più fortunato della giornata del 6 aprile, ma avrete modo di sperimentare un ottimo equilibrio tra vita amorosa, professionale e emozionale.

Le persone a voi vicine non potranno fare a meno di essere attratte dal vostro fascino, vorranno starvi accanto e cercare di trarre il meglio dalle vostre conversazioni. Forse, ci sarà qualche screzio con i genitori a causa di punti di vista differenti, l'oroscopo consiglia di non fossilizzarvi su prese di posizione eccessive, ma di aprire la mente al pensiero altrui.

Capricorno: sarete invasi da un'energia del tutto nuova, avrete voglia di cambiare e di dedicarvi ad attività nelle quali, fino ad ora, non vi siete mai lanciati. La creatività vi permetterà di sfruttare al massimo tutte le vostre risorse e di dare vita a qualcosa di inedito.

A livello sentimentale, l'oroscopo sconsiglia di non compiere scelte troppo affrettate: analizzate con perizia la situazione in cui vi trovate, gli aspetti negativi e positivi e decidete con calma cosa fare. Forse, avrete voglia di conoscere nuove persone o di rinnovare rapporti andati perduti. Attenzione a non essere troppo impazienti con le persone che amate, ricordate che c'è chi potrebbe non apprezzare questa forte ondata di energia.

Acquario: le fatiche sostenute per costruire la persona che siete oggi verranno ripagati, avrete modo di ricevere sorprese positive da parte delle persone che amate e il partner sarà in grado di dimostrarvi tutta la sua stima.

L'oroscopo consiglia di continuare ad impegnarvi come avete sempre fatto, non demordete a causa di piccoli ostacoli di percorso, ma puntate alla realizzazione dei vostri sogni. La situazione finanziaria rimarrà stabile, tenderete a desiderare una posizione maggiore, ma per il momento non vi sono promozioni professionali in vista, dovrete attendere del tempo. Trascorrere del tempo in famiglia sarà un ottimo modo per impiegare la giornata.

Pesci: sarà il momento giusto per rinnovarvi e dare vita a nuovi obiettivi. Avrete modo di lavorare su voi stessi per decidere cosa fare della vostra vita. In ambito sentimentale, sarete invasi da una forza positiva che vi spingerà ad aprirvi con la persona amata, forse, ci saranno delle confidenze importanti che aumenteranno la sintonia nella vostra coppia. L'oroscopo consiglia di fare attenzione alle persone verso cui riponete la vostra fiducia, non tutti ne sono meritevoli e qualcuna potrebbe recarvi delle delusioni. Verso le ore pomeridiane potreste sentire il bisogno di ritagliarvi del tempo da dedicare solo a voi stessi e al vostro benessere personale.