L'Oroscopo di domani mercoledì 8 aprile 2020 è pronto a svelare la previsioni zodiacali sul terzo giorno della settimana. In relazione ai transiti astrali del periodo l'Astrologia mostra un evento di notevole interesse soprattutto nei riguardi dei sentimenti: il passaggio della Luna nel comparto dello Scorpione. Ad essere positivamente interessati dal preannunciato transito lunare, in primis tutti e tre i segni di Acqua e poi anche il Toro e la Bilancia. Partiamo subito con la nostra anteprima mettendo in luce gli antipodi della scaletta svelando i segni migliori e peggiori del momento.

In primo piano meritatamente al 1° posto in classifica, lo Scorpione, in questo caso da considerare al 'top del giorno'. Invece, poco positivo è previsto il periodo, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di domani 8 aprile, per Acquario e Vergine, rispettivamente valutati in periodo 'sottotono' e da 'ko'.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di mercoledì per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo 8 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★.

Indubbiamente inteso come normale routine, il periodo è stato valutato nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline della discreta positività. Secondo l'oroscopo del giorno voi Ariete potete guardare al futuro con serenità: fate pure qualche progetto importante, magari che possa darvi modo di far ripartire alla grande la vostra vita di coppia. Guardate con fiducia a questo momento, sarà allietato senz'altro da una buona intesa oppure da una intrigante attrazione, ovviamente sempre e solo con la persona di sempre.

Single, la Luna reclamerà diplomazia e tanto buonsenso, ma in fondo non ci sarà niente che non si possa risolvere col ragionamento. Basterebbe darsi un po' di tempo e non scalpitare d'impazienza: tra non molto vivere liberamente la giornata non sarà solo un sogno. Nel lavoro, infine, la mente sarà attiva e vi consentirà di trovare soluzioni appropriate a quasi tutti i vostri problemi.

Toro: ★★★★★.

Sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e famiglia, sostenuti da un buon dialogo e dal desiderio di venirsi incontro. In amore, Venere e Luna positivi ripristineranno il dialogo e la complicità nelle coppie che hanno vissuto un periodo di crisi. Allora uscite dalla routine e datevi da fare per rinfrescare i vostri sentimenti. Single, sarete bravi a diffondere il buonumore, vi sentirete al massimo della forma. Se non cercherete di affrontare tutti i problemi in una sola volta, tutto andrà bene.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che saranno premiate le persone che vorranno farsi largo e conquistare un proprio spazio. Il consiglio in tal caso è di evitare di calpestare gli altri.

Gemelli: ★★★★. Partirà abbastanza normalmente questo vostro terzo giorno della nuova settimana anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi) da sfruttare. In amore sarete intenti a cercare di più le attenzioni del partner, perciò restituirete alla persona amata un'immagine di voi molto più romantica e passionale del solito. Questo atteggiamento migliorerà molto la vostra relazione, rendendo la giornata molto più piacevole.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì prevedono che (forse) sarete abbastanza inclini ad aiutare qualcuno in difficoltà tra gli amici o nella stessa vostra famiglia. Fatelo, di certo riuscirete a fare la felicità di qualcuno che amate o stimate. Nel lavoro riuscirete a conciliare i vari impegni e, soprattutto, a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare. Preparatevi a dire 'grazie' soprattutto a voi stessi.

Cancro: ★★★★★. Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi nativi la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai con in primo piano una meravigliosa Luna in Scorpione.

Nel frangente saranno sostenuti anche dalla congiunzione di Mercurio con Nettuno in Pesci. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore vede un ottimo periodo. Gli astri vi aiuteranno a trascorrere con il partner dei momenti romantici, solamente per voi, fatti di sguardi e di tenera complicità. Single, sarete rilassati e carichi di nuova energia e questo renderà la giornata tranquilla e facile da portare a buon fine. Nel lavoro, invece, avrete una giornata piena d'impegni. Calma: con la vostra energia riuscirete a portarli a termine senza alcun problema.

Leone: ★★★★. Questa parte centrale della settimana per tanti di voi del Leone partirà e chiuderà i battenti in modo abbastanza positivo.

Sarete presi tra l'essere dolci e aggressivi allo stesso momento. In mezzo a tutto ciò, a farne le spese inevitabilmente la vostra dolce metà: poverini lei o lui. In amore, intanto, l'oroscopo propone una maggiore comunicazione ed un po' di attenzione in più verso il partner. Rendendo il clima sereno, sarete sicuramente più predisposti a scambi di opinioni con la persona amata, in primis riguardo ad alcuni progetti futuri che sapete. Single, lo stato d'animo in cui vi troverete vi aiuterà ad evitare gli ostacoli. Avete ragione a non preoccuparvi eccessivamente: essere spensierati porta fortuna.

Nel lavoro sarà il momento di fare una valutazione delle ultime settimane, analizzarle per vedere che cosa dev'essere eventualmente migliorato.

Vergine: ★★. Periodo decisamente negativo per voi Vergine. Valutato con le due stelle relative ai momenti da 'ko', diciamo che il periodo potrebbe far soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? L'oroscopo di domani 8 aprile consiglia in amore di stare sereni e rilassati: le stelle porteranno sì fastidi o nervosismi vari, ma non affatto difficili da mitigare o risolvere. In coppia mettete pure in conto delle tensioni con la vostra metà.

Non irritatevi e ricordatevi che una critica costruttiva vale molto di più di un finto complimento. Single, difendetevi dai pensieri negativi: sforzatevi di avere ancora un po' di pazienza, a breve tutto passerà. Per il momento aiutate il vostro corpo, senz'altro avrà bisogno di ritrovare la buona forma e l'equilibrio di sempre. Nel lavoro, con 'la Signora della Notte' intenta bisticciare con Urano, questo giorno non sarà dei più facili. Intanto tenete un profilo basso e aspettate che passi, poi si vedrà.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Partirà molto bene questa parte della settimana con un mercoledì in linea con i vostri migliori desideri.

Se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte, senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa più di un’ottima soddisfazione. Sarete davvero al settimo cielo tra le braccia del vostro partner che, come per magia, capirà i vostri desideri più segreti, magari anche cercando di esaudirvene qualcuno. In tanti raggiungerete un alto grado di positività anche nel lavoro: puntare sempre più in alto sarebbe in effetti la cosa migliore per voi, anche perché le novità saranno abbastanza numerose.

Scorpione: 'top del giorno'. Questa terza giornata della settimana è valutata al massimo delle possibilità, ovviamente, quasi da investire in campo sentimentale.

In arrivo nel settore una rigogliosa Luna nel segno pronta a favorire senz'altro i contatti interpersonali, soprattutto quelli a livello affettivo/sentimentale. In generale, grazie al sostegno della buona Luna in Scorpione, le coppie troveranno l’intesa e la voglia di proseguire verso progetti solidi. Riuscirete a trasformare tutti i vostri sogni in realtà. Single, avrete dalla vostra gran parte delle stelle, dunque, non lasciatevi intimorire da eventuali 'no telefonici': insistere, con rispetto ed educazione, alla lunga paga. In ripresa il settore lavorativo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 8 aprile indica una giornata positiva, ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità.

Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere, altrimenti... In amore, se saprete dimostrarvi intraprendenti, grazie a questo raggiungerete l'agognata serenità con il vostro partner. Single, Venere sarà in media dalla vostra parte, non disperate dunque se le dimostrazioni di affetto da parte di chi sapete dovessero tardare ad arrivare. Progressi in vista nel lavoro anche se per il momento ancora leggeri: il periodo abbastanza a favore invita a mettercela tutta. In taluni casi, per non cedere al nervosismo.

Capricorno: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza positiva, almeno sulla carta. Secondo l'Astrologia quotidiana riguardo i rapporti affettivi in particolare, il periodo si orienterà verso la pace e la buona tranquillità. Il vostro senso dell'umorismo e la voglia di vivere vi renderanno unici agli occhi delle persone che vivono accanto a voi. In famiglia cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare le persone al vostro fianco ed, in caso di critiche, accettatele con la promessa di rimediare ad eventuali mancanze fatte. Single, potrebbero arrivare discrete richieste o proposte per trascorrere momenti 'diversi', comunque fuori dalla solita routine, il che vi aiuterà ad affrontare lo stress quotidiano: richiesto senz'altro uno spirito giusto. Nel lavoro poche novità di rilievo: comportatevi come al solito.

Acquario: ★★★. Si profila un mercoledì davvero poco sostenibile, soprattutto sul lato affettivo. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso 'sottotono', certamente astri poco affabili verso il vostro simbolo astrale. In amore, impegnati come al solito in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una giornata di libertà e dedicatevi anima e cuore al partner. Single, attenti agli abbagli amorosi, ok? In molti casi la passione potrebbe farvi incappare in qualche insidia capace di agitare non poco il vostro cuore. Nel lavoro, invece, le problematiche di oggi saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dai troppi impegni per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo giornaliero per l'8 aprile indica questa parte della settimana molto positiva per voi Pesci. Un cielo molto affabile verso il vostro segno, pertanto, vi regalerà allegria e tanta voglia di divertirsi: lasciate dunque perdere i pensieri sgradevoli e realizzate ciò che volete. In amore sarete bravi e tolleranti rendendovi indispensabili per i vostri cari. La soddisfazione emotiva verso di lui/lei sarà al massimo: a volte basta semplicemente essere se stessi per rendere il tutto perfetto. Single, sarà importante parlare con quella persona che più vi piace, capirsi e accettarsi per ciò che si è. Sarà fondamentale anche saper sorridere facendo buon viso a cattiva sorte. Nel lavoro ritroverete parte della fiducia in voi stessi.

Classifica stelline 8 aprile

Un nuovo giorno sta per iniziare e, come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di mercoledì. In base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede che possa essere vincente sia in amore che nel lavoro per i tre segni di Acqua: Scorpione, Cancro e Pesci. .

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata dell'8 aprile e valido per l'intero zodiaco: