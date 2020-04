E' una giornata energica e positiva per il Sagittario, ma anche per il Leone che vive un momento molto interessante soprattutto per quanto riguarda l'amore. Giornata sottotono per la Vergine, preoccupazioni per l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di oggi, martedì 7 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 aprile da Ariete a Pesci

Ariete: questa giornata potrebbe portare delle preoccupazioni ai nativi del segno che potrebbero trovarsi ad affrontare dei grattacapi per quanto riguarda la sfera economica o la gestione della casa.

Serenità in amore.

Toro: un quadro astrale interessante protegge il segno per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche, si può ottenere qualcosa in più. Anche per l’amore è un buon momento, tuttavia la vostra gelosia potrebbe causare dei battibecchi all'interno del rapporto con il partner.

Gemelli: Il cuore si sveglia durante queste giornate ma è a partire da domani, mercoledì 8 aprile, che grazie anche alla Luna piena il segno ritrovare la serenità in tal senso e può dedicarsi alla cura delle persone care.

Alti e bassi per il fisico.

Cancro: l'Oroscopo di martedì 7 aprile lascia presagire una giornata faticosa per il segno che potrebbe sentirsi alquanto nervoso e irritabile. Dei contrasti potrebbero nascere in amore, ma soprattutto all'interno dei rapporti familiari. Recupero in ambito lavorativo.

Leone: sono giornate di forte passione per il segno che gode dell’appoggio delle stelle in amore e si prepara a vivere una seconda metà di aprile estremamente interessante in tal senso.

È un momento di recupero per il fisico. Bene la sfera lavorativa.

Vergine: durante questa giornata i nativi del sogno potrebbero avere molte, troppe, cose di cui occuparsi. Ci sono delle questioni di carattere bancario o burocratico da risolvere. Bene l’amore.

Bilancia: l’oroscopo di martedì 7 aprile lascia presagire una giornata interessante per gli affari e la sfera lavorativa, qualcuno potrebbe ricevere una risposta una proposta vantaggiosa per il futuro.

E' un buon momento anche per quanto riguarda l’amore, torna la serenità e l’armonia all'interno del rapporto di coppia.

Scorpione: le giornate passate sono state alquanto faticose per per il segno, il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di concedersi un po’ di riposo e cercare di riordinare i pensieri. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e all'interno dei rapporti interpersonali, meglio agire con cautela.

Sagittario: sono giornate interessanti per le amicizie e i rapporti sentimentali, i nativi del segno sono così pieni di energia, grinta e voglia di fare da contagiare anche le persone intorno a loro.

Migliora la sfera lavorativa.

Capricorno: le prossime 24 ore potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe vivere una giornata faticosa. Lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero creare dei contrasti all'interno dei rapporti di coppia e in famiglia, cercate di non sfogare il vostro stress sugli altri.

Acquario: l’oroscopo di martedì 7 aprile lascia presagire una giornata interessante per i sentimenti e i rapporti di coppia. Anche coloro i quali durante le giornate precedenti hanno vissuto dei momenti di tensione, potranno ritrovare la serenità.

Bene la sfera lavorativa.

Pesci: durante le prossime ore potrebbero nascere delle preoccupazioni per i nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica e la gestione delle finanze. Serenità in amore, la passione si riaccende.