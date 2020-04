Ansiosi di sapere cosa dice l'oroscopo del mese di maggio 2020? Aprile lascia dietro di se tante giornate poco piacevoli, alcune delle quali al limite della drammaticità. Adesso le cose sembrano migliorare e la speranza è che presto tutto possa tornare alla normalità. Intanto la stagione del sole e del mare si avvicina sempre di più e ognuno di noi sente una gran voglia di ritornare a respirare un po' di vita vera. A portare un po' di serenità, in questo caso è l'Astrologia con le previsioni zodiacali sul nuovo mese.

Le effemeridi sulle quattro settimane di maggio presentano un quadro particolarmente promettente. Tra i movimenti astrologici di spicco figura senz'altro l'ingresso del Sole in Gemelli, transito previsto il giorno 20 di maggio al quale si accompagnerà il transito della Luna in Toro. Mercurio invece nel corso dei trenta giorni farà segnare due cambi di settore: l'11 e il 28 maggio, rispettivamente in Gemelli e in Cancro. Il Pianeta Rosso invece farà parlare di sé il giorno 13, quando assisteremo alla splendida figura astrale di Marte in Pesci.

L'Astro d'Argento, ossia la Luna, nel corso del mese di maggio visiterà a turno almeno una volta i dodici segni, ad eccezione di Vergine e Bilancia interessati entrambi per due volte.

Molti i segni fortunati. Tra i migliori di maggio segnaliamo Sagittario, Capricorno e Acquario, anche se tanti altri risultano di poco sotto. Periodo di attesa invece per i Pesci, sottoposti a diverse turbolenze astrali nel corso del periodo.

Approfondiamo le predizioni astrali su amore, lavoro, soldi e fortuna leggendo le previsioni zodiacali dell'oroscopo segno per segno.

Oroscopo, previsioni maggio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete - L'Oroscopo di maggio prevede l'arrivo di flussi astrali molto positivi, ma non tali da determinare un mese di grandi successi. In particolare, oltre a diverse convergenze più o meno vantaggiose con altri pianeti, nel corso dei trenta giorni avverrà solo il transito della Luna in Ariete del 17 maggio.

Le effemeridi però, in generale, invogliano a scoprire nuovi orizzonti in campo affettivo, in primis per quei single un po' "farfallini". Rafforzamenti invece in ambito di coppia con conclusioni a buon fine di problemi e contrasti eventualmente aperti. Punto di forza, la salute: si manterrà su livelli molto buoni, a patto di avere uno stile di vita naturale.

Toro - Maggio in gran forma, specialmente nel comparto affettivo e in quello lavorativo. In amore l'oroscopo del mese indica la possibilità che possano arrivare gioie inaspettate attorno al 20 maggio, senza dubbio portate dalla Luna in Toro.

Efficace altresì il reparto relativo alla professione e/o alle varie attività lavorativa a metà e fine periodo. Per vedere un miglioramento nelle entrate di denaro il periodo migliore secondo l'oroscopo sarà dalla seconda alla terza decade del periodo. La salute e il fisico in generale resteranno stabili.

Gemelli - Si prevedono per voi Gemelli quattro settimane mediamente buone, anche se l'oroscopo le indica abbastanza altalenanti tra i vari alti e bassi. In generale sarà da sfruttare la parte iniziale del mese: ad avere ottime chance sarà il comparto affettivo. Invece il settore economico potrebbe risultare vantaggioso con l'ingresso nel segno di Mercurio in Gemelli.

La possibilità di portare a buon fine affari o mettere al sicuro spese importanti sarà realistica. L'amore invece potrebbero far registrare ottime performance durante la settimana in cui sarà presente la Luna in Gemelli (22 maggio). Interessante il fattore salute, anche se l'inizio un po' a rallentatore.

Cancro - L'oroscopo del mese di maggio in arrivo indica che sarà abbastanza risolutivo nelle questioni legate ai soldi. Quindi, ottime possibilità di veder realizzato qualche progetto in attesa da tempo "di fondi". Per quanto riguarda il comparto affettivo e nei rapporti sociali, il periodo vi vedrà in stallo, ad eccezione dei momenti in cui transiterà la Luna in Cancro, nel vostro comparto (24 maggio).

L'oroscopo mensile infine, anticipa un maggio poco positivo per quanto riguarda la forma fisica: servirà iniziare una leggera attività per mantenere tonico il corpo, almeno quel tanto per ridare tono alle gambe e al girovita, punti deboli di tanti Cancro.

Le previsioni dell'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Mese nuovo, vita nuova? Speriamo possa essere così, soprattutto che arrivi anche tanta positività nuova su cui far conto. Inizio mese poco sentito, con giornate quasi anonime. Dalla seconda settimana la musica cambierà in meglio: nel lavoro l'oroscopo prevede che potrebbero materializzarsi delle ottime opportunità di miglioramento.

A seguire ancora un periodo buono: la Luna in Leone del 27 maggio sarà all'insegna della famiglia e della passione pura. Buona salute e il vigore fisico. Le vacanze estive dovranno essere programmate con riserva: favorite dal sole dell'estate, saranno testimoni della ripresa notevole della vita quotidiana. Ancora meglio risulterà la salute: con un po' di fortuna qualche annoso acciacco potrebbe sparire del tutto.

Vergine - Il mese in arrivo vedrà in leggero ribasso affetti e forma fisica. In amore le predizioni astrali sull'oroscopo del mese entrante indicano che potreste riscontrare criticità in alcune situazioni condivise con il partner, mentre riguardo lo stato di integrità fisica, sarebbero da sfruttare a dovere quei consigli o quelle raccomandazioni che ben conoscete.

Molto meglio andrà la parte inerente il denaro e il lavoro: per chi un lavoro non lo ha, difficile azzardare un'ipotesi in tal senso. A portare sollievo in campo affettivo riequilibrando stati d'ansia o stress, sarà la Luna nel segno, in transito in Vergine sia ad inizio che verso fine mese.

Bilancia - Maggio si aprirà sulla falsariga della fine di aprile, un po' sotto le attese, poi cambierà decisamente marcia. Le analisi rivelate dal nostro oroscopo mensile mettono in evidenza un positivo andamento generale per quanto riguarda la parte sentimentale, con due presenze lunari in avvio e nel finale del periodo.

Nel comparto professionale non ci saranno novità eclatanti, tuttavia qualcosa potrebbe iniziare a cambiare in meglio a metà o fine mese. La salute invece osserverà una netta inversione di tendenza a fine periodo, ma di questo ne parleremo a tempo debito...

Scorpione - Sarà un mese di transizione questo di maggio in attesa che arrivi la fortuna. Diciamo un trampolino di lancio per un mese di giugno davvero al massimo delle possibilità. In evoluzione l'intero periodo per quanto riguardo soldi e affari. Nel comparto lavoro vi saranno novità di rilievo tra la fine della seconda e l'inizio della terza settimana.

In questo lasso temporale potrebbero maturare occasioni di guadagni extra o avere minori spese. Efficace risulterà la Luna in Scorpione, in arrivo nella prima settimana piena del mese, il giorno 6 di maggio. Possibili nuovi amori, o il ritorno di vecchie passioni: gioie o dolori? Dipenderà solo da voi.

L'oroscopo mensile da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le nostre previsioni zodiacali dell'oroscopo evidenziano, per il mese in oggetto, riscontri positivi soprattutto nel lavoro. Decisioni importanti potrebbero maturare nella parte centrale del periodo, oppure arriveranno conferme di un certo spessore in ambito di coppia.

In campo sentimentale, i buoni consigli ricevuti da persone appartenenti all'ambiente familiare favoriranno la risoluzione di problemi o contrasti con partner, figli e amici. Soddisfazione dallo stato di salute, ultimamente non proprio perfetta. La Luna in Sagittario del 8 maggio aprirà ottimi spiragli sia in amore e che nel lavoro in generale. Lo stato fisico sarà interessato dai soliti problemi stagionali che sapete, da metà e fino alla fine del mese e poi a spot.

Capricorno - A parte il denaro che sembra non bastare mai, i punti di forza di questo nuovo mese, secondo l'oroscopo, saranno principalmente sul comparto sentimentale e sulla forma fisica.

Periodo stabile invece riguardo a soldi e spese in programma: la riapertura di molte attività darà la possibilità di ripartire con il lavoro, ma noterete pochi miglioramenti se non alla fine del periodo. Per molti sarà ancora stagnante il reparto lavoro/professione. Discorso a parte per i sentimenti: in rilievo la parte del periodo con presenza lunare (10 maggio). Sia i single che le coppie ritroveranno serenità e voglia di ricominciare a vivere. Le prime giornate assolate con il caldo, potrebbero mettere a dura prova chi non è in buona forma fisica.

Acquario - Gran parte del mese scorrerà per voi Acquario senza troppi fronzoli negativi. Ci saranno giorni "no", ma non risulteranno affatto irrisolvibili. La buona fortuna potrebbe sorridere nella seconda decade di maggio, in linea con le attese per chi stesse attendendo risposte o iniziando qualcosa di importante. Dunque un maggio buono, in modo particolare negli affetti e nei rapporti con il partner. Il mese porterà una buona notizia ad una persona della vostra famiglia, o forse potrebbe interessare proprio voi stessi: magari un nuovo impiego? Invece, per quanto concerne lo stato fisico e la salute, in media sulla discreta sufficienza.

Pesci - L'oroscopo di maggio predice discreto il mese in arrivo, almeno nel periodo iniziale per finire in discesa negli ultimi 15 giorni. Difficoltà specialmente nei rapporti con amici, colleghi e familiari: potrebbero interessare molti Pesci con ascendente Gemelli, Sagittario o Ariete; invece molto più avvantaggiati i nati in Pesci con ascendente Toro, Vergine o Acquario. In arrivo probabilmente nuove spese, alcune delle quali assolutamente non preventivate. Molti budget saranno a rischio: evitate di usare troppa facilità negli acquisti importanti, magari usando tatto e furbizia. La fortuna interesserà il periodo compreso tra la fine della seconda decade e la terza compresa.