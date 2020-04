Le previsioni della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 4 a domenica 10 maggio, rivelano buoni propositi per i segni zodiacali dell'Ariete, dello Scorpione e del Leone, oltre a cambiamenti in arrivo per la Vergine. Settimana meno promettente per il Toro e i Gemelli, probabili novità in arrivo per il segno dei Pesci. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo dal 4 al 10 maggio: da Ariete a Leone

Ariete: settimana promettente per il segno zodiacale dell'Ariete.

Luna favorevole, questo vi consentirà di ricevere energia positiva durante le vostre giornate. Per quanto riguarda la relazione di coppia, si dovrà lavorare di più sul rapporto di fiducia con il proprio partner.

Toro: partire con il piede giusto. Nella prossima settimana potrebbero esserci alcune situazioni spiacevoli in cui dovrete affrontare delle accese discussioni. L'importante sarà cercare di mantenere un tono calmo e non cadere in argomenti inopportuni che potrebbero far degenerare la vostra conversazione.

Gemelli: non siete sempre all'altezza di ogni occasione, dovrete cercare di selezionare e capire quali opportunità fanno al caso vostro. La prossima settimana ci potrebbero essere delle giornate in cui dovrete impegnarvi di più ma sarete ricompensati da un meritato riposo nel fine settimana.

Cancro: dovrete cercare di essere più disponibili con il vostro partner. Provate ad ascoltare di più il vostro lui o la vostra lei.

Cercate di capire i problemi l'uno dell'altro e trovate un punto d'incontro. In questo modo riuscirete finalmente ad avere un'ottima intesa con il vostro partner.

Leone: qualcosa ultimamente vi turba e vi tiene sottotono. La settimana in procinto di arrivare sarà una settimana titubante in cui dovrete far fronte ad alcune faccende rimaste in sospeso. Saturno sarà particolarmente favorevole per cui avrete modo di riuscire a risolvere alcune questioni nel migliore dei modi.

Previsioni astrali settimanali dal 4 al 10 maggio: da Vergine a Sagittario

Vergine: spesso non vi sentite pienamente soddisfatti delle vostre giornate. Cercate nuove ispirazioni e qualcosa che possa catturare la vostra attenzione. La prossima settimana potrebbero esserci alcuni piccoli cambiamenti che potrebbero farvi ricredere.

Bilancia: spesso avete la necessità di prendervi una pausa non solo dal lavoro ma anche dalla vostra quotidianità: gli impegni professionali e quelli familiari spesso sopprimono il tempo che dovreste dedicare a voi stessi. La settimana a venire potrebbe dar modo di riprendervi e recuperare il "vostro tempo".

Scorpione: perdete facilmente le staffe anche per futili motivi. Non mostrate facilmente il vostro "lato paziente" e questo è un aspetto che dovreste cercare di modificare. La prossima settimana ci saranno delle buone prospettive, soprattutto per quanto riguarda l'ambito professionale.

Sagittario: rimanete con i piedi per terra ancora per un altro po' di tempo. Dovrete ridimensionare le vostre aspettative ma, nello stesso tempo, dovrete mantenere un certo ottimismo, i buoni risultati arriveranno a tempo debito.

Oroscopo settimanale da Capricorno a Pesci

Capricorno: non trascurate troppo i vostri affetti.

Anche se il lockdown non permette troppo la vicinanza con i vostri familiari o con i vostri amici questo non significa che dovete metterli da parte. Cercate di fare qualche telefonata in più e, qualora diventi lecito, andate a trovare le persone a voi care.

Acquario: trovate il modo per organizzare meglio la vostra giornata. Iniziate ad essere meno pigri e più volenterosi. Le giornate risulteranno più lunghe e potrete fare più cose nello stesso giorno, tutto dipenderà dalla vostra voglia di iniziativa.

Pesci: Marte in contrasto, Luna favorevole. La prossima settimana sarà molto incerta, ci potrebbero essere degli alti e bassi.

Il vostro modo di affrontare le avversità sarà fondamentale. Probabili novità in arrivo sul lavoro.