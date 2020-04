Iniziare la primavera con Marte congiunto a Saturno in urto con Urano non è semplice e dunque questo mese potrebbe rivelarsi alquanto faticoso, ciononostante lo Scorpione può riuscire a mandar giù questo cocktail esplosivo e a ritrovare un proprio equilibrio. Giove in Capricorno insieme a Plutone protegge la sfera economica e le finanze. Nettuno in Pesci vi protegge dal punto di vista emotivo e garantisce belle emozioni in ambito sentimentale, soprattutto durante la seconda metà di aprile. Nel lavoro le stelle consigliano cautela, meglio evitare le decisioni improvvise.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per lo Scorpione

Amore: Nettuno in Pesci accompagnato agli influssi di Venere in Gemelli favoriscono il segno dal punto di vista sentimentale, rendendolo romantico ed emotivo. I vantaggi degli influssi di questi pianeti sono più tangibili durante la seconda metà del mese quando lo Scorpione ritrova la serenità e la voglia di abbandonarsi alle emozioni.

È dunque possibile chiarire le incomprensioni dei mesi precedenti all'interno del rapporto di coppia, riavvicinare la persona amata o confessare i propri sentimenti alla persona del cuore. Per qualcuno non è inoltre da escludere un inaspettato ritorno dal passato, come la telefonata di un ex o di una vecchia conoscenza.

Previsioni astrologiche aprile 2020: lavoro e salute

Lavoro: l'oroscopo di aprile 2020 consiglia cautela ai nati sotto il segno dello Scorpione per quanto riguarda la sfera lavorativa e le finanze.

Bisogna dunque essere prudenti, soprattutto per quanto riguarda la gestione di collaborazioni o associazioni, all'interno delle quali si potrebbero registrare dei sussulti o delle incongruenze. Sono assolutamente vietate dalle stelle le scelte improvvise e i cambi di direzione. Con l’inizio del mese di maggio la situazione migliora decisamente e le stelle lasciano prevedere l’arrivo di belle soddisfazioni.

Salute: l'oroscopo di aprile 2020 indica un mese vantaggioso per lo Scorpione per quanto riguarda il fisico. Le energie non mancano così come anche la voglia di fare e la vitalità. E' il momento ideale per praticare dell’attività fisica, tenersi in movimento o iniziare un nuovo e più sano regime alimentare. Tuttavia secondo il presagio degli astri e delle stelle le giornate tra il 23 e il 30 saranno faticose a causa dei cambi di Luna e degli influssi ostili di cui risentirà il segno, qualcuno potrebbe accusare dei malesseri stagionali o dei lievi fastidi.