Il mese di aprile inizia con un vivace primo quarto di Luna che rende il segno romantico e passionale. Il nuovo mese dunque sarà positivo per le relazioni sentimentali e anche chi in precedenza ho vissuto dei dubbi può risolvere le divergenze. Mercurio arriva a proteggervi a partire da giorno 11 e lo farà per buona parte del 2020. Questo assicura l’arrivo di importanti novità e successi, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Durante il nuovo mese il segno può trarre grande forza dai cambi lunari previsti per giorno 1, 8, 14, 23 e 30.

Marte in Acquario dona grinta e vitalità, ma non sono da escludere i momenti sottotono per quanto riguarda il fisico. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per i nati sotto il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per la Vergine

Amore: come anticipato durante il nuovo mese la Vergine può trarre grande giovamento dai cambi lunari previsti per giorno 1, 8, 14, 23 e 30 aprile 2020. Queste giornate porteranno l’arrivo di buone notizie e novità tanto per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo.

I nativi del segno si sentono romantici e passionali, è il momento ideale per cercare di risolvere alcune divergenze nate in ambito sentimentale o in famiglia e ritrovare la serenità. Le stelle favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo, anche se basate su una frequentazione a distanza o per via telematica.

Lavoro: l'oroscopo di aprile lascia presagire un mese vantaggioso per la Vergine, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove potrebbero nascere delle buone opportunità.

A partire da giorno 11 il segno può fare affidamento sugli influssi del protettore Mercurio che garantisce la sua benevolenza per tutto il 2020. Dopo Pasqua arriva il momento di rimboccarsi le maniche e cercare di ottenere il massimo delle opportunità che vi si presentano davanti, Venere non vi ostacola, ma invita ad essere cauti. Le stelle sconsigliano di mescolare lavoro e amore, dunque non sono viste di buon occhio le relazioni tra collaboratori o tra dipendenti e superiori.

Ad aprile, specialmente durante le ultime giornate del mese, sono favoriti coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego o di nuovi incarichi.

Salute: nonostante gli influssi vantaggiosi di Marte in Acquario che danno grinta e vitalità al segno, la Vergine potrebbe vivere delle giornate sottotono, in cui potrebbe sentirsi affaticata o potrebbe contrarre delle infezioni. L'oroscopo del mese consiglia di praticare con regolarità dell’attività fisica, tenersi in movimento e curare l’alimentazione.