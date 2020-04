L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile approfondirà le combinazioni planetarie a caccia di novità utili per rivoluzionare la fortuna e la sfera amorosa di ciascun segno zodiacale. La posizione fortunata di Mercurio in Ariete aprirà la mente a tutti i simboli zodiacali di Fuoco, garantendo intuizione e un metodo impeccabile di pianificare le mosse giuste per attuare i progetti in cantiere.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo della settimana di aprile

Ariete: attenzione a un'opposizione lunare prevista per le giornate di martedì e mercoledì che sprigionerà problematiche in amore sia per voi single che per voi in coppia.

Sabato la situazione migliorerà e domenica potrete accogliere Mercurio nel segno che farà pianificare i progetti amorosi in modo più brillante e intelligente.

Toro: Luna in trigono a inizio settimana sarà complice nel farvi ricercare maggiori emozioni in amore e novità in grado di rivoluzionare la solita routine. Attenzione però a non essere eccessivamente impulsivi nelle scelte da prendere. Giovedì e venerdì l'astro d'argento sarà in opposizione e voi molto capricciosi. Attenzione che alcuni avvenimenti potrebbero prendere una piega non desiderata.

Gemelli: Venere sarà sempre presente nel segno ed elargirà un'affettuosità curiosa e frizzante. Attenzione solo a una quadratura di Luna lunedì, che potrebbe farvi diventare troppo possessivi nei confronti della persona amata o farvi sprigionare il bisogno di ricolmare un vuoto interiore con l'amore.

Cancro: l'inizio settimana sarà buono con Luna favorevole dalla Vergine che sprigionerà tuttavia un modo di amare più riflessivo nei confronti delle sensazioni.

Una spiccata introspezione farà valutare in maniera intuitiva gli eventi passati e le parole dette. Attenzione a un Mercurio un po' teso per la comunicazione di domenica.

Leone: Luna influirà positivamente nei vostri riguardi soprattutto martedì e mercoledì, ricolmandovi di sensazioni affettuose e più emotive. Attenzione solo alle giornate di giovedì e venerdì un po' tese, a causa di Luna dissonante dallo Scorpione.

In compenso Mercurio domenica sarà a voi favorevole, facendovi aprire gli orizzonti mentali in modo franco e diretto, anche se sarete piuttosto irrequieti nei confronti dell'amore.

Vergine: Luna nel segno aprirà una settimana molto concreta e profonda a livello emotivo. Più razionali e pragmatici, tenderete ad analizzare le situazioni amorose attuando un controllo mentale delle emozioni. Mercurio domenica finalmente romperà un'opposizione dai Pesci troppo confusa per i sentimenti e introdurrà intriganti novità per voi single.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna elargirà i suoi effetti benefici nelle giornate di martedì e mercoledì, facendo prendere il volo all'amore e sprigionando splendide sensazioni a due.

Gli affetti diverranno più armoniosi e profondi. Attenzione solo a un'opposizione di Mercurio in Ariete che potrebbe procurare fanatismo e farvi prendere le decisioni sbagliate.

Scorpione: Luna nel segno a metà settimana sprigionerà un'intuizione magnetica e molto introspettiva. Sarete anche molto ricettivi alle sensazioni altrui, scavando in profondità negli animi e captando anche la più piccola sfumatura caratteriale di ciascuno. Finalmente Venere ha rotto un'opposizione pesante per i sentimenti e potrete aprirvi ai nuovi amori in modo più coinvolgente.

Sagittario: attenzione a non essere troppo severi nei confronti di voi stessi, magari incolpandovi se qualcosa in amore non è andato nel verso giusto.

Martedì e mercoledì Luna riscalderà i cuori e sprigionerà un modo di approcciarsi alle sensazioni, più armonioso e profondo. Ottimo il fine settimana che vedrà anche un'apertura mentale avventurosa e molto intuitiva.

Capricorno: Luna benefica a metà settimana, sarà vostra alleata dallo Scorpione e sarete alla ricerca di emozioni intense. Dietro un'apparente tranquillità celerete passioni nascoste e un modo di portare avanti i progetti molto determinato e intrepido, quasi rischioso. Attenzione alla nuova posizione di Mercurio in Ariete che potrebbe rendervi troppo superficiali e inconcludenti.

Acquario: la settimana prometterà bene con Luna benefica dalla Vergine che garantirà maggiore concretezza nel portare avanti i progetti con determinazione.

Sarete anche molto affascinanti con Marte nel segno che acuirà il sex-appeal. Domenica potrete sfruttare la carica intuitiva di Mercurio in Ariete che intavolerà intriganti cambiamenti.

Pesci: la settimana inizierà in maniera alquanto altalenante a causa di Luna in opposizione che potrebbe causare noia e rendere la sfera amorosa insoddisfacente. Buone invece le giornate di giovedì e venerdì dove una Luna molto magnetica e affascinante in Scorpione, elargirà impulsi passionali e promettenti sia per voi single che per voi in coppia.