In vista della settimana che porterà la fine del mese di marzo e l'inizio di quello di aprile, gli astri sono pronti a dare le proprie indicazioni riguardo all'amore, sentimento bello ma che a volte affligge molte persone. Il Leone sentirà un forte appeal che riesce a trasmettere a tutte le persone che gli sono intorno. I nati sotto il segno della Vergine invece attraversano un periodo fiorente sotto tutti i punti di vista.

Approfondiamo adesso cosa ci dicono gli astri per questo oroscopo dell'amore settimanale che va dal 30 marzo al 5 aprile 2020.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: prudenza con le parole. Mercurio, malizioso in opposizione, ingarbuglia anche i più attenti. I pensieri non sono strumenti solisti, ma un'orchestra del suono forte e le domande hanno più di una risposta soprattutto in amore.

Bilancia: l'amore non sta fermo e non resta schivo o muto, ma invece è visibile e si percepisce in ogni stanza: basta solo cercare nel posto giusto. Le sfumature più delicate sono un dono della Luna.

Acquario: quando le parole diventano una rete di spiegazioni infinite, si finisce per restarne impigliati.

Gli ostacoli che si frappongono fra voi e il vostro immediato futuro sono insignificanti.

I segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: vi avvolge il semplice silenzio di una pausa, il momento della calma tranquilla. Sull'altra sponda del fiume, l'amaca dei ricordi culla la lontananza. Siete parte di qualcosa di grande che sta per decollare.

Scorpione: cedete il passo alle occasioni scandite dal vento e dai pianeti.

Non sono le cose a essere cambiate siete voi a essere diversi. Attenzione al vostro partner che ultimamente è un po' permaloso.

Pesci: avete voglia di strattonare emotivamente chi vi sta vicino, ma l'urgenza e la fretta possono rovinare tutto. Marte vi spintona e chiede vitalità se siete in coppia. Un po' di verve in più vi servirà anche nell'intimità.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: sciogliete i muscoli contratti, alzatevi dalle comodità e andate a combattere per ciò che volete veramente.

In amore non è sempre vero che vince chi fugge. Perciò rimboccatevi le maniche e tornate in pista.

Vergine: voi, che di solito siete pratici, in questi giorni non andate per il sottile. Percepite le oscillazioni e le urgenze di Marte. Nella linea di confine fra libertà e appartenenza, c'è spazio per entrambe.

Capricorno: la settimana cambia gli umori dei nati nella prima decade. Plutone lascia crepe invisibili alla seconda decade, Urano regala le ultime benefiche scosse a quelli della terza. Amori che si allontanano.

I segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: una settimana carica di promesse e di piccole tenerezze.

La vostra partner vuole organizzare una piccola cena a lume di candela? Accettate con trasporto la sua richiesta non ve ne pentirete.

Leone: oroscopo amoroso ricco di piccoli gesti quotidiani che renderanno la vostra vita più dolce. Siete sensuali e questo non passerà inosservato al vostro/a partner. Notizie lieti in arrivo.

Sagittario: siete troppo pigri in questo periodo e ciò non è ben visto dalla vostra dolce metà. Crisi in famiglia che si possono risolvere se da parte vostra c'è un po' di collaborazione. Possibili guai al lavoro.