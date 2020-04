L'Oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per l'Ariete grazie all'entrata di Mercurio nel segno. Al contrario per il Capricorno e il Toro potrebbero non mancare le giornate sottotono e i momenti di agitazione. Soluzioni per il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 6 a domenica 12 aprile 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: questa settimana sarà dedicata all'amore e alla cura dei rapporti interpersonali.

Le giornate centrali si riveleranno ricche di passione e romanticismo, ideali per risollevare un rapporto in crisi o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Domenica Mercurio arriva nel segno e facilita il dialogo per quanto riguarda i rapporti familiari, soprattutto tra genitore e figli.

Toro: l’oroscopo della settimana indica delle giornate vantaggiose per quanto riguarda la carriera e le questioni lavorative. Al contrario gli influssi della Luna potrebbero rendere i nativi del segno gelosi e possessivi e questo può portare a dei contrasti amorosi.

Il fisico potrebbe vivere un momento sottotono, soprattutto durante il weekend.

Gemelli: l’oroscopo di aprile con Venere nel segno lascia presagire giornate vantaggiose e ricche di emozioni per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Gli influssi dei pianeti aiutano il segno anche per quanto riguarda il lavoro. Il weekend con Mercurio amico potrebbe portare delle buone occasioni in tal senso.

Cancro: la nuova settimana potrebbe iniziare con qualche tensione e momento di nervosismo a causa della Luna in aspetto contrastante. Al contrario con l’avvicinarsi del weekend si può recuperare il buon umore e ritrovare le energie. E' un buon momento per l’amore, anche per coloro i quali vivono una relazione nata da poco. Alti e bassi nel lavoro.

Leone: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale dove sarà possibile risolvere alcune problematiche nate nei giorni precedenti.

Gli influssi favorevoli della Luna danno una marcia in più per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Mercurio amico garantisce un fine settimana interessante e una Pasqua serena.

Vergine: le giornate iniziali di questa nuova settimana di aprile potrebbero rivelarsi un tantino faticose per il segno, alle prese con delle questioni da risolvere riguardanti soprattutto la sfera economica e lambito lavorativo. Al contrario è un buon momento per l’amore e i sentimenti, c’è serenità e la passione si riaccende. Mercurio smette di esservi opposto durante il weekend, si presagiscono due giornate armoniose.

Bilancia: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante la settimana e gli da una marcia in più per quanto riguarda l’ambito lavorativo e potrebbe metterlo sulla strada di importanti opportunità e cambiamenti. Sarete intuitivi e potrebbe nascere accordi vantaggiosi per il futuro. L’avvicinarsi del weekend porta serenità e tempo per dedicarsi all'amore e alla cura degli affetti.

Scorpione: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate produttive in cui potrebbero nascere dei progetti validi. È il momento ideale per mettersi in gioco e cercare di migliorare la propria posizione lavorativa.

Durante il fine settimana gli influssi di Mercurio potrebbero portare degli alti e bassi per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, tuttavia riuscirete a risolverli e a ritrovare la serenità in vista delle festività di Pasqua.

Sagittario: la settimana inizia con delle tensioni in ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, c’è serenità e leggerezza. Mercurio è in ottimo aspetto e lascia presagire un fine settimana interessante e ricco di emozioni.

Capricorno: durante questa settimana il segno potrebbe vivere dei momenti sottotono per quanto riguarda il fisico e vedersi costretto a rallentare i ritmi.

Con l'arrivo del weekend si ha voglia di evadere e rompere gli schemi e qualcuno potrebbe vivere dei momenti di agitazione, vista l’impossibilità di esaudire questo desiderio. Mercurio in Ariete vi vede ritrovare la serenità durante il weekend.

Acquario: la settimana inizia con dei grattacapi da risolvere per quanto riguarda le finanze e la gestione della casa. Qualcuno potrebbe vivere dei momenti sottotono dal punto di vista fisico, ma già a partire dalla giornata di mercoledì è possibile recuperare. Mercurio è in buona posizione durante il weekend, sono due giornate vantaggiose per dedicarsi alla cura delle persone care e del partner e vivere delle feste armoniose.

Pesci: è tanta la voglia di libertà e queste giornate iniziali della settimana potrebbero portare dei momenti di malinconia e agitazione al segno. Al contrario tra mercoledì 8 e venerdì 10 aprile l'ambito lavorativo terrà i nativi del segno molto impegnati e questo aiuta a ritrovare la concentrazione e la lucidità. Mercurio da una marcia in più durante il fine settimana e aiuta a concentrarsi sull'amore e gli affetti personali.