L'Oroscopo di mercoledì 8 aprile 2020 è pronto a svelare come andrà la giornata. Per quanto concerne l'Astrologia del giorno, le previsioni zodiacali svelano un Sole ancora posizionato nel segno dell'Ariete, con Urano nel campo del Toro. Il pianeta dei buoni sentimenti, Venere, nel frangente risulta presente in 'casa 9' nel segno dei Gemelli, interessato da due ottimi trigoni astrali nei confronti di Saturno e Marte in Acquario. Il contesto analizzato vede favoriti Gemelli, Leone, Bilancia e Scorpione, tanto per indicarne alcuni.

Invece, si presume possa essere un periodo sotto le attese per coloro dell'Ariete e del Toro, rispettivamente con la Luna in opposizione e Marte in quadratura.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di mercoledì, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Luna in opposizione al Sole nel segno. Con l'Astro della Terra opposto al segno, questo mercoledì di metà settimana potrebbe rischiare di essere uno tra i più stressanti del periodo.

Non perdete mai la pazienza e cercate di mantenere un minimo di autocontrollo anche se spesso vi costa fatica. Nel lavoro, alcuni impegni gravosi non vi permetteranno di mettervi il cuore in pace e di rilassarvi come vorreste. Prima ve ne libererete, meglio sarà per voi. In amore, lasciate parlare il partner senza interromperlo di continuo: saper ascoltare è una bella qualità che forse a qualcuno di voi nativi manca.

Toro - Marte in quadratura a Urano nel segno. Questo mercoledì è consigliabile controllare eventuali distrazioni. Non sarà la giornata ideale, visto la quadratura marziana in atto nei vostri confronti, per applicarvi con continuità e solerzia soprattutto nelle cose di ordinaria amministrazione. Quasi certo che qualcuno di voi avrà una certa difficoltà a comunicare con gli altri: occhio dunque alle parole che userete nei dialoghi.

Nel lavoro, grazie all'impegno costante esprimerete massima creatività. Anche se non nell'immediato, vedrete i buoni frutti del vostro sforzo. In amore, sarete abbastanza vincenti, soprattutto perché non darete nulla per scontato. In questo periodo state coltivando la relazione col partner, giorno dopo giorno, pertanto presto vedrete crescere la passione e l'armonia di coppia.

Gemelli - Saturno in trigono a Venere nel segno. Visto il periodo positivo, il consiglio è quello di mettere mano alle situazioni stagnanti. Seguite l’intuito e vedrete che tutto diventerà più alla vostra portata. Dovrete darvi da fare ed agire subito se vorrete risolvere certe questioni, una volta per tutte.

Non indugiate ancora ma datevi da fare: il ferro va battuto finché è caldo… Nel lavoro, se amate rischiare qualche spicciolo in borsa, vi attende un periodo movimentato: visto che avete abbastanza acutezza mentale e discreta prontezza di riflessi, potrebbero arrivare anche discreti guadagni. In amore, forse qualche nativo si chiederà se rinunciare a uno sfizio per correttezza nei confronti del partner. Ci penserete, ma poi da buoni Gemelli opterete per una piccola trasgressione.

Cancro - Nodo lunare in 'casa 10'. Sarà una giornata buona, ma non troppo: vietato agire d'impulso! Ormai lo sapete che spesso l’apparenza inganna, perciò, prima di procedere, riflettete bene sul da fare.

Regolandovi di conseguenza noterete che il cammino quotidiano sarà spedito e al sicuro da inconvenienti o sorprese (che non mancano mai da un po' a questa parte…). Nel lavoro invece, avrete grandi soddisfazioni se riuscirete a sfruttate al massimo alcune opportunità favorite da Venere e Saturno in trigono. Situazioni vantaggiose anche in campo sentimentale: sarà bello tenere stringersi tra le braccia della persona amata, con la consapevolezza però che avete ancora molto da fare per aumentare ancora di più l'amore reciproco.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Nettuno speculare positivo al 70%.

Le previsioni zodiacali del giorno 8 aprile invitano a non fare passi falsi dovuti all’impulsività. Ricordate il detto: chi va piano va sano e va lontano. In ambito lavorativo non rispondete alla sfida di un collega. Siate invece collaborativi con la consapevolezza che qualcosa molto presto si muoverà a vostro favore. In amore, specialmente se siete già felicemente in coppia, non potete lamentarvi ora che tutto sembra filare via liscio come l’olio. Se siete single invece, non siate troppo incontentabili: innamoratevi, o almeno provate a farlo. In merito al periodo, i primi sbalzi di temperatura potrebbero procurare insonnia o fastidiose insidie stagionali come raffreddori, mal di gola.

Vergine - Mercurio in sestile a Giove, speculari positivi al 75%. Il periodo in parte discreto invita a non trascurare gli amici: negli ultimi tempi per voi sono stati una risorsa notevole. In molti vi sono stati vicini offrendovi, seppur tramite telefono, conforto e buoni consigli. Giove in posizione favorevole vi instillerà fiducia con anche una forte voglia di mutamento; in qualche caso vi sentirete anche attratti da una certa pigrizia. Nel Lavoro, se operate in team la collaborazione lascerà un po' a desiderare, soprattutto per l’incapacità di sintonizzare i vostri ritmi, molto veloci, con quelli altrui.

In amore invece, vi sentirete in tensione. Forse avvertite che gli attuali sentimenti stanno cambiando e non avete il coraggio di ammetterlo neanche con voi stessi. Siate sinceri, inutile nascondere i desideri del cuore.

Bilancia - Luna nel segno. L'Astro della Terra, presente già nel vostro segno si prepara a strizzare l'occhio a Venere in Gemelli, nel frattempo 'si accapiglia' con Urano e Sole, entrambi in opposizione al segno. Vi sentite combattivi, ma a tratti bisognosi di quiete. Passate più tempo in virtuale compagnia di amici o conoscenti, vedrete che il vostro animo come per incanto si rasserenerà.

Nel lavoro, non affrontate da soli tutti gli impegni ma chiedete una mano al collega che sapete. Ultimamente vi siete dati molto da fare per la realizzazione di un’idea: ora potete anche delegare. In amore, qualcuno di voi si tormenta, altri cercano di consolarsi fuori dalla relazione consueta: rimandate a domani decisioni importanti. Un consiglio dalle stelle: evitate eccessi o disordini alimentari, potrebbero causare più danni che benefici.

Scorpione - Venere (positivo) e Urano (negativo), entrambi speculari al 65%. Anche se il periodo in analisi traspare mediamente buone, fareste bene a prestare attenzione a questo periodo: il perché?

Ebbene, in tanti sarete particolarmente istintivi e precipitosi e questo potrebbe causare fuori pista non troppo piacevoli per qualcuno di voi nativi. In alcuni casi avvertirete nettamente la necessità di operare dei cambiamenti nella vostra vita privata: progetti a lungo termine, ovviamente piacevoli, saranno da mettere in agenda. Nel campo del lavoro invece, apporterete idee nuove oppure vi darete da fare per far crescere le entrate. In amore, non cercate la lite ma adottate dei comportamenti non in grado di favorire alterchi o battibecchi con il partner. Notizie inattese per fortuna vi distrarranno su altri fronti.

L’umore intanto è previsto poco favorevole: non lasciatevi andare al pessimismo.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Venere in Gemelli speculare positiva al 45%. Con una parte di Venere positiva, anche se altri pianeti risultano contrari al segno, questo mercoledì avrete una discreta grinta e anche una certa sicurezza in voi stessi. Sul lavoro, se non vi doveste sentire del tutto apprezzati, mal utilizzati o non considerati in modo adeguato alle vostre competenze, fatelo presente a chi di dovere. Nel corso della giornata sarebbe bene tenersi lontani da certi intrighi di potere: meglio assumere in un primo momento una posizione neutrale, giusto per capire da che parte stare.

In amore, intanto, se siete single vi converrà accettare quello che eventualmente vi verrà proposto, senza cadere nella diffidenza. Siate più sorridenti e sereni ma con un occhio alla salute.

Capricorno - Venere in trigono a Giove, nel segno. Sarà una giornata ottima, siate comunque parchi nelle spese perché, complice l'umore ai massimi livelli, tutto lascia presagire uscite di denaro piuttosto disordinate o non messe in conto. Meglio andarci cauti con certi sfizi... Siate accorti, avete bisogno di far quadrare i conti, pertanto approfittate della pausa pomeridiana per meditare. In alcuni aspetti della vostra attività, sarete troppo fiduciosi nelle vostre capacità e il rischio di cadere in fallo è abbastanza alto. Ottimo invece l'amore. Venere positivo al 100% sarà in grado di mettere a tacere qualsivoglia gelosia o negatività. Ricordate, fiducia e sincerità non possono che far bene alla vostra relazione, ma solo se corrisposti in ugual misura. Salute. Se avete la possibilità, fate pure due passi nel giardino di proprietà.

Acquario - Venere in trigono a Marte e Saturno, entrambi nel segno. Grazie ad Marte e Saturno nel segno, saranno privilegiati soprattutto coloro che lavorano nei settori dell’informatica o delle tecnologie d’avanguardia, avvantaggiati con il telelavoro. Per voi 'accasati' vostro malgrado, i molteplici impegni che avete rischiano di rendervi irritabili e dispersivi. Cercate di organizzarvi un po' meglio nelle faccende domestiche: se dovete prendere delle decisioni, fatelo subito, ma con animo sereno e calma interiore. Con il nervosismo rischiate di prendere la strada sbagliata. In amore, sarete piacevolmente meravigliati dalla notizia che una persona che stimate molto è coinvolta sentimentalmente nei vostri confronti. Per sedare certe inquietudini amorose che attualmente turbano i vostri pensieri, il riposino pomeridiano è consigliato.

Pesci - Giove e Plutone in sestile a Nettuno e Mercurio, entrambi nel segno. Le previsioni zodiacali di mercoledì 8 aprile, indicano che in famiglia riuscirete a tenere in pugno le redini di una situazione complessa e ogni sforzo sarà ripagato. Dimostrate amore e stima soprattutto con i vostri cari: una volta fatta chiarezza, tutto riprenderà a scorrere come un treno lungo il suo binario. In campo lavorativo, Mercurio sorridente e nel segno vi regalerà intuito e buona memoria: fate della chiarezza nonché della buona capacità di concentrazione le vostre armi vincenti per questo mercoledì. In amore, non fatevi condizionare troppo dai sentimenti, perché potreste rischiare di non vedere la vostra realtà amorosa per quella che effettivamente è...