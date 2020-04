L'Oroscopo di lunedì 6 aprile 2020 è pronto a svelare le previsioni zodiacali per tutti i segni zodiacali.

Decisamente è un periodo fortunato per il segno della Bilancia insieme a quello dei Gemelli, entrambi favoriti dall'Astro d'Argento. Infatti, in questo frangente l'astrologia mette in risalto il transito della Luna in Bilancia a fine giornata, con il Sole nel campo dell'Ariete, Venere in Gemelli e Urano fermo in Toro. Ottimi i trigoni in atto tra Plutone, Giove, Saturno e Marte nei riguardi di Luna e Venere.

Pessime invece le opposizioni di Mercurio e Nettuno alla Luna in Vergine/Bilancia e di Saturno e Marte in direzione di Urano in Toro.

Approfondiamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: le previsioni astrali per la giornata di lunedì segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Sole nel segno. Secondo le previsioni astrali di lunedì, sarà una giornata infuocata dai caldi raggi del vostro 'buon Sole'. In alcuni frangenti il periodo potrebbe essere molto eccitante e non avaro di belle sorprese: se solo voi vi lasciaste un po’ andare...

A volte, invece, per paura di fare brutte figure non riuscite a sciogliere ciò che vi trattiene. Nel lavoro, confidando nelle vostre buone intuizioni non vi lascerete scappare di mano un’importante occasione di guadagno oppure qualche piccola soddisfazione. In famiglia, soprattutto con il partner occorrerà dialogare prima di tutto. Sfoderate pure il vostro fascino, alla fine resistervi sarà impossibile.

Alla sera poi, l'oroscopo consiglia di assumere una tisana o una tazzina di buon latte caldo, prima di andare a letto, vi aiuterà a sognare meglio. Evitate però di usare lo zucchero: solo miele!

Toro - Urano nel segno in quadratura a Marte e Saturno. Giornata sotto scacco da Marte e Saturno: entrambi pronti ad ostacolare i vostri progetti oppure a rendere complicate anche le cose più semplici a cui siete abituati.

In ambito familiare, le predizioni di lunedì indicano che potrebbe essere interessato da qualcosa di nascosto, fonte di non poche preoccupazioni: sotterfugi che dovreste subito cercare di smascherare. Nel lavoro dovreste migliorare i vostri riflessi: in più di un’occasione vorreste mettervi in luce con i capi, ma più delle volte venite anticipati da un collega più veloce. In amore, contando su un solido rapporto, potreste cominciare a dare qualcosa per scontato, cosa che in campo sentimentale non andrebbe invece mai fatto. Se la giornata dovesse risultare più stancante del previsto, evitate di stare davanti la tv fino a tardi.

Gemelli - Venere nel segno porterà di certo una splendida giornata per voi nativi. Grazie al pianeta dei buoni sentimenti, Venere, riscoprirete la vostra autonomia di pensiero e di azione, ben sapendo che potrete contare su voi stessi. Potrebbe essere questo il momento buono per cambiare modo di porsi nei confronti delle persone o delle situazioni. In tal caso, chi è ancora single potrà iniziare a programmare l'eventualità di andare ad abitare per conto proprio, appena il periodo lo permetterà. Nel lavoro invece, una maggiore autonomia a livello economico vi darà sicuramente grande libertà. Anche le responsabilità, però, aumenteranno di pari passo.

In ambito familiare, evitate di richiamare il partner ogni minuto, dategli il tempo di riprendere fiato: in coppia, sentirsi oppressi non è il massimo. In questa giornata cercate di migliorare il benessere fisico, che dovrebbe essere il vostro pensiero principale.

Cancro - Nodo lunare nel segno, in 'casa 10'. Ultimamente avete guadagnato la fiducia e la stima delle persone care, ma guai a sedervi sugli allori. Perdereste così tutti i vantaggi che avete a fatica ottenuto. Al contrario, per far vedere a tutti che non si sbagliano sul vostro conto, continuate a dare il massimo, ancora il cento per cento.

In amore, alcune idee che avete in comune con il partner potrebbero essere una buona base su cui ripartire. Magari, per incominciare, un novo entusiasmante rapporto basato su una rinnovata passione potrebbe fare da volano a tutto il resto: pensateci! Parlando di lavoro invece, pretendete l’appoggio incondizionato di colleghi o persone fidate, in caso di scelte importanti. Ma non sempre gli altri saranno d’accordo in tutto e per tutto. Salute. Respirare aria viziata non è certo salutare per l’organismo. Convincete tutti a spalancare le finestre: è primavera.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Marte (negativo) e Saturno (positivo) speculari al 70%. Le previsioni zodiacali su amore e lavoro del giorno 6 aprile, visto il periodo invoglia a contare sull’esperienza accumulata, magari per decidere come comportarvi di fronte alle strategie calcolatrici di alcune persone. Sicuramente con i suddetti personaggi non vorreste non averci niente a che fare, purtroppo non sempre potrete girare al largo. L’entusiasmo nelle attività quotidiane intanto, vi darà quella sicurezza che forse vi mancherebbe se vi lasciaste trasportare solo dall'inerzia. In coppia, se il dialogo langue non aspettate che sia il partner a compiere il primo passo.

Mettete da parte l’orgoglio e trovate un modo per riavvicinarvi a chi amate. Se poi in questo periodo le vostre energie dovessero andare in riserva, provate una cura ricostituente naturale a base di ginseng o di pappa reale.

Vergine - Luna nel segno fino alle ore 23:16. Inizierete la settimana col piede giusto, però sforzatevi di arrivare puntuali al lavoro o nei confronti delle incombenze messe in conto alla giornata. Se anche a voi non piace aspettare i ritardatari, allora imparate a non far attendere gli altri. Trovate il modo per rendere piacevole anche il tempo trascorso in famiglia. L’atteggiamento più giusto non è nel dialogo e nel rispetto reciproco, una assoluta garanzia di successo.

In campo affettivo, forse, il momento non è il migliore per iniziare progetti importanti: aspettate tempi migliori. Qualche single, potendo contare sull’appoggio di una persona fidata, potrebbe risolvere un annoso dilemma. Parlando di salute fisica invece, una buona colazione non dovrebbe mai mancare al mattino.

Bilancia - Luna nel segno dalle ore 23:17. Con l'Astro d'Argento a favore, questo lunedì potete stare tranquilli per quanto riguarda problemi affettivi o situazioni in stallo. Per qualcuno, un’amicizia che credeva ormai perduta per sempre potrebbe trovare nuovo vigore: chi sapete richiamerà molto presto… Se poi siete impazienti e non vorrete aspettare, fate voi il numero per primi, magari inventando una scusa qualsiasi.

Nel lavoro intanto, per vorreste rendervi conto di come effettivamente stanno le cose, dovrete attendere la fine della settimana. In amore, parlando di cuori ancora solitari, non tutte le storie nascono da sfolgoranti colpi di fulmine: molti legami iniziano a rilento, alcuni addirittura dopo una lite e altri hanno bisogno di essere coltivati. Se uno tra questi è il vostro caso, allora non temete, prima di quanto possiate sperare incontrerete l'amore della vostra cita. A tavola invece, al bando carni rosse, vino e patatine fritte.

Scorpione - Venere (positivo) e Urano (negativo) speculari al 75%.

Non è mai piacevole venire a contatto con la vostra intemperanza. Colpa della Urano in dissonanza, il che non vi farà stare per nulla equilibrati. Cercate di reagire con un sorriso di fronte ai contrattempi, anche se a volte sgradevoli: questo lunedì ne potrebbero capitare diversi. Nel lavoro, cercate di rimediare a qualche parola di troppo di qualche collega, magari facendovi avanti con un piccolo favore. Servirà a ristabilire un’atmosfera più serena ed equilibrata nell'ambiente dove operate. In amore, Venere invita a legarsi al dito la fedeltà e la sincerità. Solo così, nel caso dovreste essere per qualche tempo lontano dalla persona amata non rischierete di cadere in tentazione.

Il pianeta Venere poi (come anche il Sole e la Luna), con i suoi flussi, ha un effetto rigenerante sull’organismo.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Venere in Gemelli speculare positivo al 80%. La buona energia astrale in questo primo giorno della settimana farà davvero al caso vostro. Dovendo sbloccare situazioni ingarbugliate o lungaggini burocratiche, potrete contare su una corsia preferenziale in quanto favoriti dall'astrologia. In caso di situazioni difficili da governare, agite d'astuzia: se non si può superare un ostacolo, conviene aggirarlo senza indugio. Riguardo il lavoro, occorrerà un ultimo colpo di reni per riuscire a vedere di nuovo la luce in fondo al tunnel: usando tanta buona volontà, nulla è impossibile. Se nel frattempo vi sono tensioni in amore, urge arrivare ad un compromesso: affidatevi al buon senso prima che al cuore. D’altronde, una decisione in tal senso, prima o poi, dovrete pur prenderla. In questo momento il fisico potrebbe essere sottoposto già a stress maggiori del solito, quindi inutile rincarare la dose.

Capricorno - Venere in Gemelli in trigono a Plutone e Giove nel segno. Imparando ad utilizzare le vostre risorse migliori, di certo le chance che la vita vi offrirà esaudiranno le vostre aspettative più elevate. Se invece, malconsigliati da personaggi invidiosi continuerete a ignorare quei segnali che quotidianamente state ricevendo, poco o nulla otterrete. Nel lavoro evitate di guardare in continuazione l’orologio, nella speranza che il tempo passi più in fretta. In questo modo sicuramente le ore lavorative vi sembreranno interminabili. Invece, un po’ di sensibilità in più in amore non guasterebbe di certo, specialmente se ultimamente avete la sensazione che la persona amata si stia allontanando da voi. In questo caso spazzate via ogni pensiero malinconico e fate entrare in voi tanta serenità: con l'aromaterapia i buoni risultati saranno garantiti.

Acquario - Venere in trigono e Urano in quadratura. Avete avuto l'impressione di sentire pareri poco positivi nei vostri confronti e la cosa tende ad abbassare il tono dell’umore? Calmatevi: prima di giungere a conclusioni affrettate, considerate anche il fatto che avrete in disarmonia il pianeta Urano. Specie nel lavoro, per raggiungere determinati obiettivi dovete essere pronti a fare più di qualche sacrificio, ma dovete anche capire se il gioco vale la candela oppure no. In amore invece, il vostro stato d’animo ballerino metterà a dura prova i nervi vostri e del partner. Cercate almeno di dare una mano a chi amate, magari chiedendo un po' più di pazienza a chi avete attorno. Parlando di salute, gli astri invitano a pensare a ciò che introducete nell’organismo: una dieta sana, priva di grassi saturi e fatta solo di ingredienti maturali sarà da preferire.

Pesci - Luna in opposizione e Plutone in sestile. Le previsioni zodiacali di lunedì 6 aprile, riguardo questo primo giorno della settimana annunciano una giornata divisa a metà tra positività e negatività. In coppia sarete più ricettivi nei confronti sia del partner che dell’ambiente che vi circonda. Qualcuno di voi con un progetto in comune con la persona amata, affinando certe sensazioni riuscirà a capire se potrà contare sull’altro in ogni momento oppure tirarsi in disparte. Le relazioni sociali invece saranno in netta ascesa. Tutto dipenderà dalla capacità di saper ascoltare o dalle risposte date. Di questi tempi non è facile trovare qualcuno con cui andare d'accordo, nemmeno in ambito famigliare. Nel lavoro, vorreste giungere alla conclusione in quell'importante situazione che vi sta tenendo in ansia: occorrerà lavorare sui dettagli, senza avere fretta. Infine, attenti alla salute: il corpo si comporta come una spugna ed assorbe tutto ciò che gli sta intorno. Per questo, l’ambiente dove vivete è importante.