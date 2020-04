L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 8 aprile punta un riflettore in particolar modo sull'opposizione di Luna e Sole. Posizionati rispettivamente in Bilancia e in Ariete, l'astro notturno e quello diurno sprigionano delle sensazioni altalenanti e rendono gli affetti mutevoli anche per il Capricorno e per il Cancro. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche fortunate per l'amore.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: la relazione a due viene un po' scombussolata da una Luna in opposizione che rende gli affetti indecisi e voi incostanti nel modo di amare.

Cercate di rivalutare il tutto puntando più sulle sensazioni emotive che sulla razionalità.

Toro: apritevi maggiormente all'ascolto del partner prima di prendere decisioni affrettate che possono ritorcersi contro di voi come un boomerang. Attenzione a selezionare bene le parole perché rischiate di dire cose che possono ferire la persona amata.

Gemelli: Venere nel segno vuole garantire pace, ma viene disturbata dagli influssi mercuriani in quadratura che introducono litigi e incomprensioni. Forse dovete solo ritrovare un nuovo equilibrio, aprendovi a una maggiore comprensione delle necessità del partner e Luna vi aiuta dalla Bilancia.

Cancro: Luna e Sole incrociano le loro energie in opposizione e possono creare una disarmonia in coppia, rendendovi alquanto altalenanti nel modo di amare. L'affermazione della vostra personalità entra in conflitto con una sensibilità molto emotiva. In quale aspetto vi identificate?

Leone: approfittate della posizione favorevole di Luna dalla Bilancia che regala un grande fascino e una spiccata bontà d'animo.

Queste sono armi vincenti nelle vostre mani, quindi fatene buon uso. Saturno e Marte possono creare qualche attrito in coppia poiché in opposizione, ma Venere fa sdrammatizzare tutto con l'ironia.

Vergine: Nettuno e Mercurio opposti sprigionano noia e stanchezza, ma non puntate subito il dito accusando il partner e infastidendovi per un nonnulla. Piuttosto cercate un punto d'incontro benefico per entrambi, avviato attraverso una comunicazione costruttiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia siete alla ricerca di una sicurezza interiore che viene illuminata da Luna nel segno. Siete più socievoli con il partner e in cerca di maggiori manifestazioni di affetto da parte sua. Venere influisce positivamente ed elargisce una nuova armonia.

Scorpione: arginate dubbi e insicurezze e prendete quella decisione che avete rimandato da tempo. Giove è dalla vostra parte e anche Mercurio preannuncia delle novità in grado di rischiarare il cielo amoroso.

Sagittario: in coppia non tollerate essere trascurati dal partner. Siete alla ricerca di maggiori manifestazioni di affetto da parte sua, non per fragilità ma solo perché Luna rafforza la vostra sensibilità per farvi trovare attraverso l'amore, una maggiore pace interiore.

Capricorno: sentite forte l'influsso di Sole e Luna in quadratura che cercano di mettere in discussione la vita affettiva, introducendo esigenze diverse da quelle del partner. E' forte anche il desiderio di scrutarvi in profondità per capire quali sensazioni provate e se sono in linea con una mutevolezza che fa ricercare qualcosa di più nella relazione.

Acquario: l'influenza del satellite notturno dalla Bilancia risulta positivo per l'amore. La presenza di Saturno nel segno fa sì che siate piuttosto riservati e altezzosi nei confronti del partner, forse perché sentite forte il senso di dover adempiere alle responsabilità che vi siete presi in coppia.

Pesci: tendete a fuggire dai problemi di coppia e Venere in quadratura a Mercurio sottolinea proprio questo aspetto, invogliandovi a chiarire in amore poiché non è rimandando o ignorando le questioni che si risolvono i problemi. Luna benefica dalla Bilancia riscalda i cuori.