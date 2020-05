L'oroscopo del giorno, di domenica 10 maggio, è pronto a svelare le previsioni zodiacali di tutti e dodici i segni dello zodiaco. Il Cielo Astrale del periodo rende brillante l'umore e l'amore d molti segni. Per chi è stabilmente in coppia si profila all'orizzonte qualche buona novità o una situazione favorevole. Si consiglia di limitare un pochino le spese, adesso che le restrizioni si sono leggermente allentate, anche perché ci vuole poco per sforare il proprio budget.

Domenica 10 maggio osserveremo nel firmamento astrale la Luna nel campo del Capricorno, appena entrata in questo splendido segno di Terra e subito in trigono a Urano in Toro.

Intanto manca pochissimo all'ingresso di Marte in Pesci, prossimamente in congiunzione a Nettuno già presente nel comparto del segno di Acqua. Stabile Mercurio in Toro ancora per una manciata di ore, poi passerà in Gemelli. Approfondiamo previsioni zodiacali per la giornata di domenica, segno per segno.

Oroscopo 10 maggio, previsioni da Ariete a Cancro

Ariete - L'Oroscopo di domenica 10 maggio prevede una giornata molto interessante da inizio mattinata fino a metà pomeriggio. Una sola attenzione: tenete d'occhio la giornata seguente, lunedì potrebbe portare qualche piccola disattenzione con la necessità di dire piccole bugie. In coppia sono in arrivo buone possibilità di poter vivere finalmente il grande amore come piace a voi.

Opportunità in arrivo anche per chi ha chiuso un ciclo sentimentale ed è pronto ad amare di nuovo.

Toro - La giornata in questione porterà senz'altro intuizioni a più di qualcuno di voi nativi. In realtà sembrano in arrivo buone soluzioni per certe situazioni che parevano abbastanza pesanti. Il consiglio delle stelle è quello di iniziare bene, forti della Luna a favore, magari anticipando qualcosa di importante da chiudere.

In coppia servirebbe ridimensionare quelle diversità di punti di vista che ultimamente hanno un po' scombussolato l'atmosfera affettiva. A voi single invece diciamo di lasciarvi diedro quella cosa che sapete, vi ha dato abbastanza da pensare.

Gemelli - L’umore sarà al top, già da domani in mattinata risulterà molto positivo.

Secondo l'oroscopo del giorno, sarete nella disposizione d’animo migliore. L’amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno facendo prospettare anche ai più incalliti single persino la possibilità di una conferma importante. Le persone che conoscete saranno capaci di coinvolgervi in situazioni divertenti. Gli astri invitano a preparare qualche programma da mettere in campo questa estate.

Cancro - Nonostante la fase poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza, riuscirete a trovare soluzioni efficaci per tenervi a galla. Studiate nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate! Se state progettando una convivenza, risolvete anche i problemi pratici, per evitare che un’incomprensione rovini la vostra complicità.

Se tutto dovesse apparire faticoso, staccate la spina, mettetevi a riposo e pensate solo a fare l’amore… Voi single, per quanto stressati, siete sempre affascinanti: trasformate l’inquietudine in estro creativo.

Oroscopo, le previsioni di domenica 10 maggio da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni dell'oroscopo di domenica 10 maggio invita a non mettersi in competizione laddove sapete in partenza che vi è impossibile vincere; dimostrerete maggior buon senso e astuzia ritirandovi finché siete in tempo. Eviterete così una brutta figura! Siete entrati in contatto con una persona in grado di darvi un consiglio in merito ad un problema di salute? Allora non sprecate l’occasione per mettere in sicurezza il vostro fisico.

Il rapporto di coppia vede l'amore in ripresa: chi vi sta accanto ogni giorno merita di occupare un posto di primo piano nella vostra vita.

Vergine - Venere vi rema contro in quanto speculare negativa al 78%. Vi sentite in questi giorni molto tesi, affaticati, sfasati e qualcuno anche pieno di aspettative. L'oroscopo del giorno, visto il periodo poco confacente al segno invoglia ad evitare lo shopping online: sappiamo che in questo periodo non siete in vena di fare acquisti interessanti, né tantomeno a buon prezzo. Un po’ di maretta invece potrebbe nascere nella vita di coppia: tutto potrebbe rientrare nei ranghi grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico d’umiltà da parte vostra.

Bilancia - E’ il momento di mettere ordine nelle carte e nei conti di casa, di verificare che scadenze e pagamenti siano stati rispettati.

Sembra il giorno giusto anche per mettere a fuoco un progetto che vi preme molto. In amore, l'oroscopo quotidiano prevede che qualcuno di voi nativi finalmente capirà qual è il partner giusto da scegliere. Altri invece decideranno d’interrompere una relazione in crisi: fatelo! Inutile allungare il brodo: dice il saggio "non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire…". Tra due o tre giorni potrebbero arrivare sorprese a chi meno se le aspetta.

Scorpione - Chi è insofferente a un legame che ritiene ormai superato, questa domenica troverà negli astri le condizioni ideali per sciogliere ogni nodo. L'oroscopo di domani, domenica 10 maggio, preannuncia riscontri un po' deludenti per chi è single: dovrete porvi qualche domanda, chiarirvi alcuni dubbi e soprattutto evitare di irrigidirvi su posizioni che potrebbero rivelarsi molto scomode.

Prudenza nel corso del primo pomeriggio. Attenzione a non cedere a sciocche lamentele e a decisioni affrettate.

Previsioni zodiacali: l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La splendida forma fisica questa domenica vi permetterà di fare quello che vi piace. In amore, Venere vi favorisce e vi sollecita a ravvivare il ménage con trovate seducenti e spiritose. Gli effetti del trigono con Marte porteranno novità intriganti a chi da tempo è in attesa della persona giusta. C’è un bel rilancio nella vita di molte coppie. L’ambito degli affetti non presenta ostacoli e il sogno di qualche nativo è pronto per diventare una smagliante realtà.

Capricorno - Sprizzerete fascino da tutti i pori. Si prevede una bella ventata di passione per molti di voi.

Evitate l’intransigenza e mostratevi più possibilisti. Quanti tra voi stanno vivendo una storia d’amore felice potranno contare su una profonda intesa con la persona del cuore. L'oroscopo del 10 maggio indica che Venere sarà bene allineata al vostro segno: è già possibile intravedere una felice vita di coppia. Molto seduttivi, concreti e passionali, in tanti vivrete momenti di grande intensità. Novità per i single.

Acquario - Vietato trascurare la salute e la persona amata, binomio inscindibile e sacrosanto al quale offrire massimo rispetto. L'oroscopo di domenica invita a lasciar perdere le scenate di gelosia, molte basate su chiacchiere malevole. Sdrammatizzate eventuali situazioni spiacevoli: la vita di coppia può soffrire per mancanza di chiarezza da parte vostra soprattutto.

Per alcuni di voi single invece c’è un po’ di agitazione. Cercate di ottenere le attenzioni e le affettuosità che desiderate senza darle per scontate. Potrete così mettervi al riparo da possibili conflitti.

Pesci - Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di domenica 10 maggio invitano a seguire i vostri interessi ed i vostri affari. Si prevedono prossimamente novità in grado di cambiare in meglio la vostra vita privata e professionale. Le buone occasioni vanno colte al volo, altrimenti poi inutile piangere sui "se" e sui "ma". L’ambito degli affetti non presenta ostacoli: infatti è previsto un bel rilancio nella vita di molte coppie. Anche il sogno di qualche single è pronto a diventare una smagliante realtà: l'importante è crederci.