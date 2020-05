L'oroscopo del 9 maggio è pronto a rendere noto il probabile andamento di questa giornata d'inizio weekend. In campo amoroso, i nativi del Cancro devono essere più comprensivi nei confronti dell'anima gemella. I lavoratori nati sotto il segno della Vergine devono concentrarsi molto sulla propria carriera. In ottima evidenza, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni degli astri su amore e lavoro per coloro che fanno parte dei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo del giorno: Ariete e Toro

Ariete – In amore ogni pretesto è buono per battibeccare con il partner.

Evitate di assumere questo atteggiamento, altrimenti rischiate di tornare single. La vostra indole piuttosto polemica potrebbe fare dei danni pesanti e fastidiosi. Provate a contare fino a 100 prima di sputare sentenze. In campo lavorativo non avete motivo di lavorare in maniera frettolosa, rischiate di concludere gli affari in malo modo.

Toro – In amore dovete smettere di andare dietro a storie che non hanno futuro o dietro a persone completamente diverse da voi e che non contraccambiano i vostri sentimenti. In campo professionale non vi manca la pazienza. Già la seconda parte del mese sarà più ricca in tutti i sensi e avrete la strada spianata davanti a voi. Cercate solo di non fare passi falsi.

Previsioni di sabato 9 maggio: Gemelli e Cancro

Gemelli – In amore, i vostri atteggiamenti contraddittori mandano fuori strada il partner o le persone che vorrebbero conoscervi meglio. Il futuro vi aspetta ma dovreste essere più elastici, lungimiranti, pratici e anche più calmi. In campo professionale la riflessione non è il vostro forte ed è per questo che avete bisogno di una persona riflessiva accanto.

Se dovete prendere delle decisioni anche per gli altri, fareste bene a pensare prima a voi e poi a loro.

Cancro – Per evitare il peggio in amore, l'oroscopo consiglia di essere più comprensivi e disponibili con il partner, altrimenti rischiate di scatenare una guerra fredda e di non trascorrere delle piacevoli giornate in sua compagnia.

A volte, è bene scendere a compromessi e alla determinazione altrui. In campo lavorativo, se siete giovani e non avete ben chiaro in mente cosa fare del vostro futuro, sarebbe opportuno riflettere con calma e mantenere la tranquillità nelle quattro mura domestiche.

Astrologia giornaliera: Leone e Vergine

Leone – In amore ci vuole molta pazienza con il partner impaziente. Quando fate perdere le staffe al partner, l'oroscopo consiglia di chiedere scusa con un mazzo di fiori o con una torta fatta con le vostre mani. In campo professionale dovete recuperare i due mesi di isolamento domiciliare, altrimenti rischiate di perdere tutto. Inoltre, dovete badare di più alle spese, che si stanno facendo sempre più consistenti.

Cercate almeno di moderare le uscite superflue.

Vergine – In amore sono favorite le coppie che stanno facendo progetti. Se siete single, è molto probabile che voi abbiate conversazioni profonde con una persona che ritenete possa avere un potenziale romantico. Ciò che vi colpirà di questa persona è che saprete immediatamente che averla al proprio fianco come partner garantirà la vostra maturità e crescita personale. In questo periodo, la vostra carriera ha bisogno di molta attenzione. Dovete decidere dove focalizzare la vostra energia e i vostri talenti. Forse state andando dove sono i soldi, perché dovete far quadrare i conti. Il denaro è necessario ma anche la felicità.