L'Oroscopo dell'amore di coppia di domenica 10 maggio offre nuove opportunità amorose e apre le sfere vitali di ciascun segno zodiacale a nuove prospettive fortunate. Complice Luna in Sagittario che amplia gli orizzonti mentali a 360° e Mercurio in Toro che apre a una comunicazione costruttiva benefica per tutti i simboli zodiacali di Terra. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: Venere, Marte e Saturno sono dalla vostra parte e fanno migliorare le relazioni in atto, mentre voi single potete aprirvi alle nuove conoscenze seguendo una scia entusiasmante e magnetica.

Siete molto propensi a dare e ricevere affetto, ricercando il giusto equilibrio.

Toro: sintonizzatevi alla perfezione con le persone amate poiché Mercurio vostro alleato fa avverare i desideri e attuare i progetti tenuti in cantiere. Siete più comunicativi e potete lasciare fluire le emozioni in modo più libero ed energico. Bando alla pigrizia quindi e progredite.

Gemelli: Luna rema contro dal Sagittario, quindi attenzione a non assumere un atteggiamento arrogante che forse è impartito da una chiusura mentale nei confronti degli altri. Venere cerca di contrastare il tutto con il brio e gli astri dal Toro sono pronti a sostenervi, facendovi rivoluzionare il tutto in maniera imprevedibile.

Cancro: Venere veglia sull'amore poiché molto vicina a voi e fronteggia l'opposizione degli astri in Capricorno un po' severa e troppo introspettiva per i sentimenti.

Alti e bassi minacciano l'umore ma cercate di essere più comprensivi con la persona amata e apritevi ai nuovi incontri con maggiore socievolezza.

Leone: nuovi pensieri pervadono la mente e sono garantiti da Luna in Sagittario che acuisce anche uno spiccato senso dell'umorismo utile per fare colpo sulla "preda amorosa" da voi adocchiata.

Mal tollerate gli atteggiamenti lagnosi degli altri, così cercate di sdrammatizzare il tutto con l'ironia.

Vergine: Mercurio dal Toro garantisce buone notizie e sorprese in amore. Marte regala tanta grinta nel portare avanti i progetti con determinazione e coraggio. Plutone e Giove sono in posizione favorevole dal Capricorno e contrastano al meglio un influsso un po' confuso e malinconico di Luna in dissonanza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso di Luna dal Sagittario v rende più liberi e anche l'amore diventa più indipendente. Guai a chi cerca di limitare la vostra libertà di pensiero, mal tollerate chi cerca di imporvi dei recinti a questo modo di pensare più fantasioso e leggero. Saturno e Marte danno la grinta giusta a voi single per concretizzare i sogni amorosi.

Scorpione: Nettuno è dalla vostra parte e vi rende più sensibili e creativi in amore. Saturno e Marte in quadratura vi esortano a seguire un rigore che cercate di fronteggiare avviando un'introspezione personale consigliata da Plutone e Giove, benefica sia per voi single che per voi in coppia.

Sagittario: Luna transita nel vostro segno e amplifica la capacità comunicativa, utile a voi coppie per approfondire il dialogo attraverso il dialogo e a voi single per avviare un flirt vivace e molto audace.

Siete più liberi e indipendenti, vivendo anche l'amore con una maggiore schiettezza entusiasmante.

Capricorno: il senso pratico non manca di certo con Urano, Mercurio e Sole che avviano un modo di amare più concreto. Una rigenerazione è in atto e viene avviata dagli astri presenti nel segno che vi rendono più sicuri di ciò che desiderate dall'amore. Si prevedono belle sorprese per voi single.

Acquario: una ventata di novità e di avventura viene impartita dall'influsso lunare che dal Sagittario, allarga gli orizzonti mentali e fa volare con la fantasia. Siete più dinamici con l'astro d'argento che si allea con un Marte capace di garantire tanto sexappeal sia a voi single che a voi in coppia.

Pesci: vivete maggiormente il presente senza pensare troppo al passato e al futuro.

I single necessitano di una strategia giusta per colpire dritto al cuore la persona amata, mentre voi in coppia non lasciatevi prendere dalla malinconia di una Luna dissonante che confonde un po' le idee. Piuttosto abbiate maggiore fiducia in voi stessi e nel partner.