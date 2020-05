Il weekend si avvicina e l'oroscopo dell'8 maggio è pronto a dare qualche delucidazione in merito su questo giorno della settimana. I nativi del Toro potrebbero dare una grande svolta al rapporto d'amore. Le persone dei Gemelli, che hanno una relazione importante, devono aiutare il proprio partner a superare i momenti no. Di seguito l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni giornaliere su amore e lavoro per la prima sestina zodiacale, ovvero da Ariete a Vergine.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – I problemi d'amore nati nei mesi scorsi potrebbero essere risolti in questo periodo. Anche se la vostra attenzione è principalmente dedicata al lavoro e non alle questioni di cuore, certamente non vi lascerete scappare qualche bella occasione romantica. La situazione professionale non è delle migliori a causa degli ultimi mesi di lockdown. Le finanze sono instabili, potreste avere la sensazione che ogni volta che i soldi entrano in casa spariscono subito per via delle bollette o di altri pagamenti extra.

Toro – In amore potreste dare una grande svolta alla vostra vita di coppia. Se il partner non prende una decisione o non fa una proposta, potreste farla voi. Non siate sorpresi se una vostra vecchia conoscenza chiama all'improvviso: recuperare il rapporto calmerà la vostra anima. Guardare insieme delle foto dei tempi passati vi farà sentire giustamente orgogliosi di tutti i progressi che avete fatto fino ad adesso.

Invece di essere consumati dai vecchi ricordi, siate pieni di gratitudine. In campo lavorativo dovreste fare attenzione alle persone con cui lavorate, soprattutto se vi fanno dei grandi sorrisi: state pur sicuri che questi hanno qualcosa da nascondere. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è molto meglio.

Previsioni di venerdì 8 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – In amore cercate di essere molto dolci con il vostro partner, che forse sta attraversando dei momenti no per via dei problemi a lavoro o della famiglia d'origine.

Le persone che vi stanno attorno credono che il vostro rapporto stia andando alla deriva. Non preoccupatevi dei loro giudizi anzi, fate in modo che il vostro partner non senta anche il peso di queste malelingue. In campo lavorativo l'oroscopo consiglia di concentrarvi solo su progetti utili per aprire la strada del successo. Se un amico non vi apprezza, forse è arrivato il momento di camminare su percorsi separati. Le decisioni devono essere prese con molta convinzione.

Cancro – Se nella vita di coppia ci sono incomprensioni, dovete risolverle in breve tempo. Cercate di superare le piccole questioni legate alla quotidianità e date più importanza ai problemi del vostro partner d'amore.

Qualcuno potrebbe venire da voi per un consiglio e vi sentirete davvero gratificati nell'essere descritti come persone affidabili, piene di conoscenza ed esperienza. Il lavoro non è il vostro primo pensiero in questa giornata di venerdì, perché abituarsi di nuovo al tran tran quotidiano non è per niente facile, soprattutto dopo due mesi di lockdown.

Astrologia dell'8 maggio: Leone, Vergine

Leone – In amore fate in modo che chi vi sta vicino si senta realizzato. Imparate anche ad ascoltare le esigenze altrui. In campo professionale non avete la certezza di aver fatto di tutto per assicuravi un futuro.

Le questioni economiche potrebbero pesare sulla vostra schiena, tentate comunque di risolvere le questioni più urgenti. Il vostro desiderio di avere cose equilibrate nella vostra vita potrebbe essere turbato da tale forza emotiva e non dovete incolpare voi stessi quando vi sentite fuori di testa. Ci sono momenti in cui è importante ascoltare i propri sentimenti, che avere tutto sotto controllo. Potreste prendere in considerazione l'idea di mangiare pasti sani questa settimana, come un modo per contrastare il disagio che provate.

Vergine – In amore siete piuttosto sbrigativi e questo potrebbe non essere un bene, in quanto il partner potrebbe pretendere un po' d'intimità in più nel rapporto.

Per cui cercate di riprendere fiato almeno nelle questioni sentimentali. Nel lavoro non è semplice riprendere il consueto ritmo, dopo gli ultimi mesi di lockdown. Tuttavia, non potete lamentarvi di come vi accoglieranno i vostri colleghi o come proveranno a farvi inserire nell'ambiente di lavoro, se siete stati appena assunti. Insomma, ci sarà un dolce rientro nella realtà. Infine, l'oroscopo vi chiede di non trascurare le esigenze del vostro corpo. Certo, la vita è piena e distratta ed è facile trascurare la salute con tutti gli impegni di lavoro che ci sono ogni giorno.