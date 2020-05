L'oroscopo del 10 maggio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti i simboli dello zodiaco. I nativi della Bilancia devono essere più socievoli con la persona del cuore. Le persone dello Scorpione hanno difficoltà a esternare i propri sentimenti. In primo piano, l'astrologia della giornata di domenica e le predizioni zodiacali per la seconda sestina.

Oroscopo del giorno: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Siete uno dei segni più apprezzati in campo affettivo, solo che siete anche i più solitari. In questo periodo, però, dovete sforzarvi di essere più socievoli, altrimenti la persona che vi sta accanto potrebbe anche gettare la spugna.

In campo lavorativo state pensando alle occasioni che avete ricevuto nei giorni scorsi. L'oroscopo consiglia di sfruttarle, magari potrebbero rivelarsi utili anche per capire di chi potersi fidare tra le persone che lavorano con voi. Se c'è un buon lavoro di squadra, otterrete tutto quello che vorreste in men che non si dica e i risultati saranno convenienti anche a livello economico.

Scorpione – In campo affettivo, avete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti, forse perché temete di essere rifiutati. Con il tempo imparerete a convivere con questa condizione e forse riuscirete a conquistare il cuore della persona interessata. Tempo al tempo. Il campo lavorativo, al contrario, sembra non darvi troppi problemi.

Certo, vi aspetta una settimana piuttosto impegnativa. Ecco perché dovete iniziare a cercare ottimi collaboratori, solo in questo modo la vostra attività può tornare a risplendere dopo due mesi di lockdown.

Previsioni di domenica 10 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – Le coppie che sono in crisi devono fare attenzione alle parole di troppo.

Evitate di usare un atteggiamento troppo sfrontato, altrimenti il vostro partner potrebbe stufarsi di voi. In campo lavorativo dovete credere di più a voi stessi, avete molte potenzialità per portare avanti un nuovo progetto. Alcuni vostri sogni finalmente possono concretizzarsi. Tralasciando alcuni progetti poco validi, potreste raggiungere il successo.

Capricorno – In campo amoroso, finalmente avete un'idea ben precisa del vostro futuro, potete iniziare a costruire pezzo per pezzo le fondamenta del vostro amore. Se già ne avete uno, potreste dare vita a un nuovo progetto da fare con il vostro partner. Sicuramente siete più interessati al lato sentimentale della vostra vita, ma sarete contenti di sapere che anche la vostra professione si sta riprendendo bene.

Astrologia giornaliera: Acquario, Pesci

Acquario – In amore, anche i single tornano all'attacco. Anche se la vita presenta il conto delle delusioni, c'è sempre un momento in cui bisogna aprire la porta e riporre la fiducia nel destino. Se non siete sicuri di dove sta andando la vostra carriera, non fatevi prendere dal panico.

Mantenete la calma e siate positivi. Ovviamente, in campo degli affari dovete procedere con i piedi di piombo.

Pesci – In questa giornata di fine weekend non mancano novità in campo sentimentale. I single potrebbero conoscere persone nuove, anche tramite social. Le coppie longeve devono cercare di rendere il rapporto più elettrizzante del solito. Il destino ci metterà di sicuro lo zampino per portarvi nella giusta direzione e spingervi a fare nuovi progetti di vita comune. Dovete credere di più in quello che fate e capire che di tanto in tanto la realtà supera la fantasia.