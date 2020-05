La prima settimana del mese di maggio è ormai trascorsa e si prepara a lasciare il posto ad un nuovo periodo accuratamente osservato dall'oroscopo. Qualche piccola tensione potrebbe nascere per alcuni segni zodiacali, come nel caso dei Pesci che, all'interno della propria cerchia sentimentale, potrebbe dover affrontare discussioni col partner. I nati sotto al segno della Vergine si ritroveranno a fare i conti con la nascita di qualche preoccupazione, mentre la Bilancia potrebbe ricevere ottime notizie, sia sul piano lavorativo che amoroso. L'Ariete, dal canto suo, riuscirà a sorprendere ed ammaliare tutti con il suo fascino.

L'importante, specie per chi affronta un periodo poco chiaro, è essere in grado di mantenere la calma. Di seguito, le previsioni astrologiche per la settimana dall'11 al 17 maggio.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto a questo segno appariranno irresistibili agli occhi altrui. La settimana che sta per arrivare si preannuncia a dir poco straordinaria per l'Ariete, con probabili buone notizie sia in ambito lavorativo che sentimentale. I modi di fare risulteranno in grado di ammaliare chiunque e potrebbe essere più semplice ottenere ciò che si desidera.

Toro - il segno del Toro si ritroverà ad affrontare un periodo di recupero in maniera ottimale. Le energie si ricaricheranno velocemente e permetteranno di rendere le prossime giornate a dir poco strepitose.

Sarà necessario non strafare, ma ciò non vieta a questo segno di godersi quanto sta per arrivare. Attenzione sul lavoro, potrebbe arrivare qualche notizia allettante su cui è consigliabile rimuginare.

Gemelli - l'oroscopo delle prossime giornate preannuncia la nascita di nuove opportunità sia in ambito lavorativo che sentimentale.

I single potrebbero incontrare l'anima gemella, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe prepararsi per fare finalmente il grande passo. Meglio non prendere sottogamba i sentimenti e non dare per scontato ciò che il partner dovrebbe provare.

Cancro - una nuova energia potrebbe invadere questo segno durante le prossime giornate.

Vi sarà la possibilità di realizzare i propri sogni e raggiungere finalmente i propri obiettivi o, nel caso di progetti a lungo termine, avvicinarsi sempre più al proprio traguardo. La cosa più importante è non dimenticarsi delle persone che si hanno attorno ed ascoltare i consigli che vengono elargiti.

Leone - finalmente sarà possibile fare un sospiro di sollievo che permetterà di avvertire quel senso di leggerezza che per troppo tempo è andato perduto. Questa piccola dose di libertà riconquistata rende le giornate decisamente migliori e più allegre ed il Leone potrà finalmente tornare a sorridere. Affidarsi alle persone amate non è mai un male.

Vergine - nonostante tutte le notizie positive che arriveranno, gli astri in opposizione non permetteranno al segno della Vergine di gioire per troppo tempo.

La situazione attuale porterà alla nascita di qualche preoccupazione che, a lungo andare, rischierà di soffocare questo segno. Meglio stringere i denti e riflettere prima di rispondere a qualche provocazione.

Previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo di questa seconda settimana del mese di maggio annuncia l'arrivo di notizie positive. Sia sul lavoro che in amore sarà possibile ritrovarsi di fronte a situazioni in grado di espandere le proprie aspettative. Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori, godetevi il momento senza dimenticarvi di chi vi circonda.

Scorpione - l'ultimo periodo ha fatto crescere il quantitativo di preoccupazioni per il segno dello Scorpione e questa nuova settimana potrà finalmente portare al recupero di quella serenità creduta ormai persa.

È necessario non immettersi in situazioni spiacevoli ed in grado di alterare l'equilibrio appena riacquistato.

Sagittario - troppa tensione nell'aria. Le situazioni spiacevoli che potrebbero nascere nei prossimi giorni danneggeranno temporaneamente i rapporti con i propri colleghi e con il capo. Finché si tratta dei colleghi sarà possibile rispondere in maniera consona alle provocazioni, ma se ci si trova a tu per tu con il proprio superiore, sfortunatamente, è meglio tenere a freno la lingua e non lasciarsi andare.

Capricorno - gli astri sono in grado di donare positività al Capricorno e permettergli di affrontare con una nuova carica di energie le giornate che stanno per arrivare. I rapporti con i propri familiari saranno a dir poco favolosi e riuscire a ricongiungersi con alcuni di loro porterà non poca gioia nel cuore di questo segno.

Attenzione però a non strafare, le energie non sono infinite.

Acquario - per coloro che hanno intenzione di fare progetti per il futuro ed organizzare la propria vita, questo è il momento di darsi da fare. La fortuna è dalla parte di questo segno ed è il momento migliore per iniziare a muovere i tasselli del proprio futuro.

Pesci - le tensioni, sfortunatamente per il segno dei Pesci, non mancheranno e causeranno qualche piccola discussione con il partner e le persone care. Attenzione a non mostrare troppo i denti, o comunque a non tenere il broncio per un periodo troppo lungo. I rapporti potranno essere recuperati in futuro, purché non si esageri con i litigi.