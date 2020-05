Ultima giornata della seconda settimana del mese di maggio che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali con i cambiamenti che arriveranno dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 10 maggio 2020: previsioni

Ariete: in amore, giornata che vede la Luna dissonante che porta qualche complicazione. Mettetevi d'accordo con qualcuno per stemperare le tensioni. Nel lavoro avete molto da recuperare, non mancano però le occasioni.

Toro: per i sentimenti, giornata che vede la Luna in buon aspetto e fino al prossimo lunedì sarà possibile recuperare qualcosa che è stato interrotto.

Nel lavoro, nel giro di pochi giorni arriveranno notizie confortanti in un momento agitato. Portate pazienza.

Gemelli: a livello amoroso ,attenzione ad alcune incomprensioni al mattino, prudenza se avete già vissuto problemi nel corso degli ultimi due giorni. Nel lavoro alcuni hanno dovuto accettare un cambiamento rinunciando ad un progetto del passato.

Cancro: in amore, l'opposizione della Luna potrà limitare le vostre azioni. Sarà però nel complesso una giornata di recupero. A livello lavorativo Saturno non blocca le collaborazioni, ma potreste essere voi a chiedere maggiori garanzie.

Leone: a livello sentimentale potreste ottenere qualcosa in più in questa giornata. Se cercate una soluzione, potrà arrivare proprio in questo periodo.

Nel lavoro, Mercurio inizierà un transito positivo domani e vi aiuterà a recuperare anche dal punto di vista economico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, se ci sono state dispute, queste si potranno risolvere. Non date la colpa alla persona che sta al vostro fianco se qualcosa non va come vorreste.

Nel lavoro situazione generale che chiede pazienza, momento difficile che durerà ancora un po'.

Previsioni e oroscopo del 10 maggio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore evitate le polemiche inutili. Prudenza almeno fino alla giornata di martedì. A livello lavorativo, con Marte in aspetto positivo, alcune cose cambiano in meglio.

Potranno esservi affidati anche nuovi incarichi.

Scorpione: per i sentimenti, giornata di recupero rispetto a tutto il complesso della settimana. In più, tra pochi giorni Marte sarà nel segno. Chi ha chiuso da poco una storia non ha voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro rimandate tutto quello che non vi va di fare.

Sagittario: in amore, stato di maggiore stanchezza che renderà ancora più difficile gestire rapporti. Nel lavoro, in questa giornata sarà meglio osservare piuttosto che agire.

Astri e oroscopo del 10 maggio 2020: la giornata

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata interessante per i sentimenti con la Luna che entra nel segno. Nel lavoro, un cambiamento potrà essere quello decisivo.

Acquario: per i sentimenti, giornata ricca di cose da fare, meglio agire con calma. Mercurio sta per iniziare un transito interessante che porta a recuperare qualcosa. A livello lavorativo, qualcuno dovrà risolvere un problema legale, ci sono tante situazioni da dover gestire.

Pesci: in amore giornata di riflessione a causa di Venere dissonante che porta qualche crisi. Non mancheranno comunque alcune novità importanti. Nel lavoro potrà arrivare qualcosa di nuovo, anche se nulla è facile in questo momento.