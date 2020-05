Inizia un nuovo weekend per i 12 segni dello zodiaco e l'oroscopo è pronto a rivelare che novità portano le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. Le previsioni astrologiche di questo fine settimana vedono un Ariete molto preoccupato per una persona amata e una nuova occasione amorosa e lavorativa per i nativi della Vergine.

Oroscopo del fine settimana: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo weekend siete molto preoccupati per una persona molto amata e che vedete essere in difficoltà. Vorreste fare qualcosa per aiutarla, ma per ora è meglio che vi limitiate ad ascoltarla, perché molto di più non potete fare.

La pazienza è la virtù fondamentale in questo periodo. Trovate prima la causa dell'umore nero o della tristezza altrui e poi mettete in atto un piano per risolvere questo problema.

Toro – In questa giornata dovreste rincorrere all'autocontrollo, altrimenti rischiate di pronunciare parole che potrebbero ferire profondamente qualcuno. Questo potrebbe essere pericoloso sia per il campo dell'amore e sia per il settore professionale, per cui cercate di darvi un contegno e di pensare prima di sputare sentenze a raffica.

Gemelli – In questo weekend potreste svegliarvi con la solita luna storta, il che sarebbe anche comprensibile visto il vostro umore degli ultimi tempi e la vostra propensione a complicarvi la vita.

Cercate, comunque, di evitare discussioni poiché potrebbero mettere a rischio dei rapporti già compromessi dalla scarsa tollerabilità da parte vostra. In futuro potreste pentirvi, visto che non sapete tenere rancori.

Previsioni astrali 16-17 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Qualcosa finalmente si sta smuovendo.

Questo è un oroscopo abbastanza positivo per voi nativi del Cancro. Molte persone pendono dalle vostre labbra, vi guardano e vi considerano. Questo significa che in ogni settore della vostra vita avete fatto proprio un buon lavoro. Non avete tempo per fare molto in questo weekend, ma state preparando un ottimo terreno per ciò che avverrà in estate.

Non potete di certo gettare la spugna.

Leone – Nuovi progetti stanno prendendo piede, ma al momento siete ancora un pochino confusi su come gestire le varie situazioni che si prospettano in vista dell'estate. Sicuramente nella prossima settimana avrete la soluzione a portata di mano. Non pretendete troppo da questo periodo, rischiate di portare ancora più insicurezza nella vostra vita. Prendete tutto come viene e andrà benissimo, soprattutto in ambito personale.

Vergine – L'universo vi sta dando l'occasione per migliorare la vostra situazione amorosa e lavorativa e per permettervi di mettere in atto i vostri migliori piani per l'estate, ma vi dovete impegnare al massimo. Se i vostri pensieri non sono di grande aiuto, chiedete consiglio a qualche esperto in materia che, grazie alla sua saggezza ed esperienza di vita, vi aiuterà a trovare la retta via.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Non mancano buone notizie in questo fine settimana. Dovreste cercare di riordinare le vostre idee in modo da uscire indenni da una situazione che vi ha compromesso nei mesi scorsi. Siete persone responsabili, dunque nessuno oserà mettere in dubbio le vostre capacità di valutazione. Tuttavia, non è detto che vi siano questioni o situazioni che possano mettervi difficoltà.

Scorpione – Avete bisogno di esercitarvi molto in queste prossime 48 ore, poiché presto arriverà qualcosa di diverso e dovrete farvi trovare preparati. Attenzione a non lasciare nulla a caso. Sforzatevi di trovare risposte ai vostri dubbi, non dovete mostrarvi insicuri nei confronti di chi si aspetta che siate voi a prendere le decisioni più importanti.

Sagittario – Siete un po' lunatici in questo fine settimana, anche se di solito non siete così. Il fatto è che avete tante cose a cui pensare e non sapete benissimo come gestirle o come farle funzionare tutte insieme. La vostra mancanza di ordine influenza un po' le vostre scelte, ecco perché ogni cosa ricade sul fattore emotivo. Niente paura, le persone che vi stanno accanto sono pronte a supportarvi.

L'oroscopo del weekend 16-17 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo avete messo in panchina gli esercizi fisici per dare più spazio al piacere del cibo e dell'ozio. È arrivato il momento di rimettervi in forma o comunque di riprendere uno stile sano e controllato. Certo, non avete avuto molte distrazioni ma sta a voi cercare di vivere una vita equilibrata, senza vizi che alla lunga possono disturbare la salute.

Acquario – Se state aspettando che qualcuno vi indichi la strada migliore per eccellere in campo professionale o affaristico, sappiate che state perdendo solo tempo. Dovete scegliere voi quale via imboccare per dare una grande svolta alla vostra carriera. Solo con la gavetta, le esperienze lavorative potreste fare grandi progressi, infatti, la chiave di tutto sono la volontà e l'impegno. Dovete credere profondamente in voi stessi e nel vostro talento.

Pesci – Mettervi in discussione non è mai molto piacevole, ma questo è l'obiettivo principale degli astri di questo weekend. Presto sarete lanciati in nuove avventure ed è per questo motivo che dovete farvi trovare pronti. Approfittate dell'energia generata da questa configurazione planetaria per guardarvi dentro e trovare la fonte di alcuni vostri fallimenti.

Non è un esercizio facile ma vi farà molto bene. Siate onesti con voi stessi.