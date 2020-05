L'oroscopo del 2 maggio è pronto a valutare l'andamento della penultima giornata di questa settimana. Per i nativi dei Gemelli è arrivata l'ora di iniziare a fare dei cambiamenti di vitale importanza. Le persone del Leone devono esaminare tutti gli errori commessi fino ad adesso e darsi da fare. In ottima evidenza, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali su amore e lavoro per la prima sestina zodiacale, ovvero da Ariete a Vergine.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – Sfruttate questa giornata d'inizio weekend per mettere in stand-by il mondo che vi circonda e far lavorare la vostra mente per trovare risposte alle vostre domande.

Se si presenta un’improvvisa opportunità di fare soldi, può valere la pena perseguire. Questa potrebbe essere la vostra occasione per acquisire esperienza nel campo di vostro gradimento. Qualsiasi decisione prendiate, avete il sostegno dei vostri cari. Movimentate la giornata con l'attività fisica, è l’unico metodo efficace per sfogarvi.

Toro – Siete pronti per viaggiare, ma per ora potete farlo solo con la fantasia. Dovete affrontare una nuova sfida e di certo vi state preparando al meglio. Non avreste mai creduto tutto questo possibile, ma dovete ricredervi.

Potreste non rendervene conto, ma non siete mai stati così magnetici sul lavoro. Sembrate brillare da dentro e fuori, quando fate qualcosa come scrivere, dipingere, suonare o creare oggetti. Se avete mai desiderato fare soldi con il vostro talento, adesso potrebbe essere il momento giusto per iniziare. Sfruttando il vostro talento avete la possibilità di conoscere e apprendere nuove cose. L'Oroscopo consiglia di non chiudervi a riccio davanti a questo tipo di occasioni, in qualsiasi forma capitino.

Previsioni di sabato 2 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – Giornata ideale per iniziare a cambiare le cose intorno a voi, anche se non sarà affatto semplice. Potrebbe rilevarsi talmente complicato da influenzare anche l’andamento dei prossimi giorni. Se state pensando di avviare un’attività da casa, questo potrebbe essere il momento ideale per farlo. Per essere molto produttivi, create uno spazio di lavoro ordinato e organizzato che vi permetta di concentrarvi su questa impresa.

Se non avete intenzione di occuparvi di questioni che riguardano la vostra carriera, fate meditazione oppure trascorrete il tempo a pensare a qualcosa di utile per voi e la vostra famiglia.

Cancro – Dopo un lungo periodo di fermo, è arrivato il momento di aprire le ali e volare. Se avete un progetto valido in mente e vi sentite poco liberi di realizzarlo per via dello scetticismo altrui, chiudete la porta dietro di voi e spiccate il volo senza voltarvi. L'oroscopo raccomanda di prendere precauzioni e di essere molto prudenti, soprattutto verso avversari e nemici. Maggio è un mese pieno di rose, non mancano lezioni d'amore davvero interessanti.

Se siete single e vi state struggendo per qualcuno che non ricambia i vostri sentimenti, dovete fare dietrofront. Se qualcuno vi ha tenuto su uno scaffale e vi fa credere che un giorno starete insieme, allora dovete considerare un'altra opzione ma prima dovete aprire il vostro cuore.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – Ogni istante passato a rimuginare è un istante che non recupererete mai. In questa giornata di sabato non potete gettare la spugna perché dovete risolvere troppe questioni rimaste in sospeso. Potete esaminare anche gli errori commessi nel recente passato, come una multa o una parola di troppo.

Se avete perso il lavoro, non demoralizzatevi! Alzatevi dalla sedia e mettetevi alla ricerca di un nuovo impiego, magari troverete un annuncio di lavoro per una buona posizione in un’azienda di spicco. Vi piacerebbe dirigere un team creativo, anche se per un po’ significa farlo tramite videoconferenze. Il vostro modo di incoraggiare e motivare fa gola a questo team. Parlando della vita amorosa, qualcuno nella vostra cerchia sociale, che in passato avete visto solo come amico o amica, potrebbe apparire in maniera diversa ai vostri occhi.

Vergine – In questa giornata potreste essere sul punto di subire un grande cambiamento.

Non importa quanto sia grande o piccola questa metamorfosi. Ciò che conta è ascoltare la voce del vostro cuore. Anche se in questo periodo non è possibile, potrebbe trattarsi di un trasferimento. Ritenete che il vostro tenore di vita possa cambiare notevolmente e la prospettiva di avere più tempo libero vi eccita. Non essere sorpresi se i vostri amici sostengono i vostri piani per perseguire una vita più felice. In amore, per fare colpo su una persona conosciuta sui social dovete essere magnetici e proporre argomenti molto interessanti. Le coppie potrebbero avere qualche conflitto. Forse c’è qualcuno che mette discordia tra voi e il vostro partner oppure potrebbe trattarsi di qualcosa che nessuno di voi voleva affrontare.

In questo caso, l'oroscopo consiglia di non nascondere le cose sotto il tappeto, perché potrebbero danneggiare seriamente la vostra relazione. È tempo di combatterle!