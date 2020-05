Nuovo appuntamento spaziale con l'oroscopo del 7 maggio, sempre pronto a rivelare quali sono le novità presenti in questa giornata di metà settimana. Aria di rinnovamento per i nativi dello Scorpione che hanno problemi di comunicazione in amore. I nativi dei Pesci potrebbero ricevere delle notizie a dir poco sconvolgenti. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni zodiacali giornaliere da Bilancia a Pesci.

Oroscopo del giorno: Bilancia, Scorpione

Bilancia – In amore ci sono alcune piccole difficoltà con il partner, ma nulla che non può essere risolto con un po' di tenacia.

Se non siete stati abbastanza sinceri con qualcuno, è giunta l’ora della verità. In campo lavorativo siete un pochino pretestuosi, anche se i vostri colleghi hanno imparato a conoscervi e lasciarvi fare.

Scorpione – Il vostro rapporto d’amore ha bisogno di un rinnovamento. Se ci sono problemi di comunicazione, mettete in atto qualsiasi piano per trovare un punto d’incontro. Se non ci riuscite vuol dire che il vostro rapporto è destinato ad affondare. La vostra autonomia in campo lavorativo vi permette di andare avanti secondo i vostri piani.

Se avete un’attività autonoma, vi basta soltanto scegliere i collaboratori migliori e a mandare avanti la baracca.

Previsioni di giovedì 7 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – A parte questi rallentamenti per via del periodo di lockdown, nella coppia potrebbe nascere qualcosa di nuovo e di inaspettato. Se i sentimenti sono autentici, voi e il vostro partner potete portare avanti il vostro progetto d’amore.

L'unica questione che potrebbe bloccarvi è quella economica, quindi prendete tutto il coraggio che avete e realizzate qualcosa d’importante anche per la vostra carriera.

Capricorno – L'onestà ripaga sempre in amore, dovreste saperlo benissimo. Senza aver paura, l'oroscopo consiglia di rivelare al vostro partner quali sono le sensazioni che provate in sua compagnia. Solo in questo modo riuscirete ad affrontare i problemi o i malintesi.

In campo lavorativo dovete giocare l’asso nella manica, se volete ottenere grandi vantaggi economici e un successo. Non ci sono molte altre occasioni da prendere oltre a quelle che avete già sperimentato.

Astrologia del 7 maggio: Acquario e Pesci

Acquario – Se ci sono questioni sentimentali da risolvere, affrontateli in maniera pacata. In famiglia c'è qualcuno che sta esercitando un’indebita pressione su di voi. In momenti come questi, l'oroscopo vuole ricordarvi che non siete responsabili della felicità altrui. Se un parente è infelice con la sua situazione attuale, sta a lui o a lei risolverla.

Voi potete solo dare supporto morale. Dopo due mesi di lockdown vi trovate con una montagna di lavoro da completare. Non demoralizzatevi!

Pesci – In questa giornata potreste ricevere delle notizie scioccanti, che potrebbero farvi rivalutare i vostri piani. Di conseguenza, potrebbe essere necessario posticipare i progetti che non vedevate l’ora di vederli realizzati. Sebbene questa svolta degli eventi sia sconvolgente, potrebbe essere una benedizione. Avete la possibilità di prepararvi meglio a questa avventura, magari frequentando un corso online che vi aiuti a colmare alcune lacune nella vostra conoscenza.