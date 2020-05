Anche questa prima settimana del mese di maggio sta giungendo al termine e l'oroscopo è pronto ad anticipare quelle che possono essere le novità per i vari segni zodiacali.

Il Toro, ad esempio, si ritroverà ad affrontare un periodo lontano dalla negatività, così come i nati sotto al segno della Bilancia potranno avvertire la sensazione solita di chi viene baciato dalla fortuna. Al contrario, il segno dello Scorpione potrebbe ritrovarsi a tu per tu con qualche piccolo intoppo in grado di portare rallentamenti sul piano lavorativo e qualche piccola discussione in amore.

Allo stesso modo, il Leone riuscirà ad aprirsi alle persone care ritrovando in loro un punto di sfogo.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - qualche piccolo fastidio ha causato insofferenza ad alcuni nati sotto a questo segno. La settimana è trascorsa con alti e bassi eppure non ha lasciato molta sofferenza dietro di sé. Con l'arrivo del weekend sembrano arrivare anche le buone notizie e la fortuna potrebbe voltarsi anche dalla parte dell'Ariete.

Toro - l'oroscopo di questo fine settimana rivela un aspetto nettamente più positivo di questo segno zodiacale.

La positività, infatti, sembra impregnare ogni attimo delle giornate comprese tra sabato 9 e domenica 10 maggio donando un po' di luce in più.

Gemelli - nuove energie giungeranno in soccorso dei Gemelli per aiutarli a portare a compimento quelli che sono gli obiettivi prefissati ad inizio mese. Qualche scadenza potrebbe essere superata di poco, ma senza abbattere un segno forte come questo. In famiglia e in amore andrà tutto a gonfie vele.

Cancro - un carattere già forte di per sé, secondo alcuni, non dovrebbe fortificarsi ulteriormente nel corso della vita. Invece il periodo appena trascorso, che ha costretto a un cambio di abitudini e a una convivenza forzata, il Cancro ha avuto modo di temprare ulteriormente il proprio essere e di fortificarsi. Nel prossimo fine settimana i nativi avranno modo di testare questo cambiamento.

Leone - nel corso del weekend che sta per sopraggiungere, il Leone potrà finalmente aprirsi alle persone care e mostrare quelli che sono i propri sentimenti.

L'armatura che ci si è accuratamente costruiti nel corso degli anni verrà finalmente messa da parte per mostrare la parte più tenera e docile di questo segno zodiacale.

Vergine - l'arrivo di Mercurio è riuscito a portare un po' di chiarezza nella vita di questo segno. Le giornate assai turbolente di questa settimana hanno permesso alla Vergine di comprendere quali sono le cose che si potranno portare avanti e quali invece quelle che dovranno essere abbandonate e chiuse una volta per tutte. Tra sabato e domenica si avrà la possibilità di godersi qualche attimo di meritato riposo.

Oroscopo del 9 e 10 maggio, da Bilancia a Pesci

Bilancia - i nati sotto al segno della Bilancia riscopriranno nuovamente la sensazione che si prova quando si viene baciati dalla fortuna. Non saranno necessari sforzi eccessivi per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, ma comunque sarà indispensabile almeno un po' di impegno.

Scorpione - l'oroscopo di questo weekend risulterà leggermente problematico per lo Scorpione. Chi aveva delle scadenze di lavoro da rispettare potrebbe ritrovarsi costretto ad inventare qualche piccola scusa per giustificare un ritardo, mentre chi è riuscito a portare a compimento i propri obiettivi non lo ha fatto senza uno spreco enorme di energie.

Sagittario - riuscire a ritrovare sé stessi per capire quali sono le cose più importanti per il proprio bene non sempre è facile. Ultimamente i litigi con il partner hanno portato alla nascita di alcuni dubbi, probabilmente trovare una risposta concreta richiede qualche attimo di assoluta solitudine. Non sempre è un male lasciarsi il passato alle spalle per voltare pagina.

Capricorno - l'inizio di questa settimana non è stato certamente tra i più fortunati, eppure il suo proseguire non ha fatto altro che migliorare la prospettiva. L'arrivo del fine settimana riuscirà a portare qualche nota di allegria in più al segno del Capricorno, facendo sopraggiungere qualche risposta che si attendeva da un po'.

Acquario - molti definirebbero l'Acquario come un fiume in piena o un ciclone inarrestabile e le forse "troppe" energie accumulate nel lungo periodo appena trascorso potrebbero esserne la causa. Chi non è riuscito a dar sfogo alle proprie emozioni potrà ritrovarsi a palesarle tutte in una volta, mentre chi ha avuto la possibilità di sfogarsi nei giorni precedenti potrà finalmente ritrovare la serenità.

Pesci - il picco di stress è ormai stato superato, adesso non resta che dedicarsi alla propria persona per ritrovare quell'equilibrio andato perduto nei giorni precedenti. Ritagliarsi qualche attimo di tempo per andare a trovare un parente caro potrebbe aiutare a riportare il sorriso sulle labbra dei Pesci.