L'oroscopo del 7 maggio è pronto a valutare il probabile andamento della nuova giornata di metà settimana. Per i nativi del Toro è giunto il momento di fare le cose in grande in campo lavorativo. Le persone nate sotto il segno del Leone, invece, dovranno sforzarsi ed essere più dolci e passionali in campo amoroso. Da Ariete a Vergine, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni zodiacali su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – Il campo sentimentale è in lenta ripresa.

Il vostro partner potrebbe risentire della vostra instabilità emotiva e dei vostri continui sbalzi di umore. La verità è che non sopportate intrusioni da parte di nessuno, nemmeno da coloro che vogliono semplicemente darvi un consiglio. In campo lavorativo dovrete imparare a essere più socievoli, se avete intenzione di ampliare le vostre conoscenze e farvi apprezzare dai superiori e dai colleghi.

Toro – In amore tentate il tutto per tutto per conquistare il cuore della persona che vi ha fatto perdere la testa, la quale continua a non essere particolarmente interessata ai vostri corteggiamenti.

Secondo l'oroscopo dovreste cambiare aria, cercare altrove l'anima gemella e smettere di correre dietro agli amori non corrisposti. In campo professionale, grazie a queste ferie forzate, siete riusciti a interrompere tutti quei rapporti tossici. Ora è arrivato il momento di ottenere qualcosa di grande anche nell'ambiente lavorativo.

Previsioni di giovedì 7 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – In campo affettivo fate bene a guardarvi intorno, soprattutto se siete appena usciti da una storia d’amore.

Il vostro cuore ci impiegherà pochissimo a riprendersi e a tornare a battere per un'altra persona. Se avete una relazione molto probabilmente vi starete chiedendo quanto la vostra storia d’amore stia contribuendo o compromettendo il vostro benessere generale. Cercate di rilassarvi, questa è una fase temporanea della vostra vita, una che vi sta insegnando lezioni straordinarie sulla vostra capacità di recupero.

In campo professionale potrebbero presentarsi delle occasioni interessanti, che potrebbero aprirvi la strada del successo.

Cancro – In amore siete particolarmente interessati a una persona che è solita darvi un due di picche. Se continuerete così finirete per stare soli e deludere le aspettative di chi vi vorrebbe realmente conoscervi. In campo professionale dovrete smaltire al più presto un po' di lavoro arretrato, di sicuro tenterete il tutto per tutto per recuperare il tempo morto della vostra attività. Grazie all'esperienza lavorativa riuscirete nel vostro intento e molti vi riempiranno di complimenti per aver svolto un lavoro davvero impeccabile.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – Anche se questo non è un periodo scintillante in amore, cercate di essere un tantino più dolci e passionali con la vostra dolce metà, che ha bisogno di sentirvi vicino. In campo professionale dovrete procedere con estrema cautela, ma questo non significherà che ci sarà un calo o particolari problemi, solo che è possibile che i vostri progetti non diano l’esito sperato. Se siete preoccupati per il futuro, fate un respiro profondo e date un’occhiata alla vostra vita passata, potreste scoprire di essere diventati molto saggi e più maturi: niente succede per caso.

Vergine – Se siete single non vi mancano le possibilità di fare nuovi incontri, anche virtuali. Le nuove conoscenze si mostrano socievoli come voi e alla fine potreste trovare qualcuno in cui poter coltivare un rapporto importante. In campo professionale puntate su progetti che sin dall'inizio vi hanno ammaliato e portateli avanti, anche se siete coscienti del fatto che ci vorrà un bel po’ di tempo per svilupparli. L'oroscopo ammira coloro che hanno la volontà di fare sacrifici per raggiungere i propri scopi.